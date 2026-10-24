Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Villeneuve d’Ascq se fait peur à Lyon mais arrache une victoire spectaculaire après prolongation

Villeneuve d’Ascq a remporté un match à rebondissements sur le parquet de l'ASVEL féminin (77-86, a.p.), vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de La Boulangère Wonderligue. Alors qu'elles semblaient maîtriser la rencontre, les Nordistes ont laissé Lyon revenir avant de trouver les ressources pour s'imposer en prolongation.
|
Résumé
Écouter
Villeneuve d’Ascq se fait peur à Lyon mais arrache une victoire spectaculaire après prolongation
Villeneuve d'Ascq s'est imposé après prolongation à Lyon
Crédit photo : ESBVA Lille Métropole
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Il aura fallu 45 minutes à Villeneuve d’Ascq pour venir à bout de Lyon. Vendredi soir, les Guerrières ont longtemps fait la course en tête avant de voir les Lionnes arracher une prolongation. Mais les joueuses de Maxime Bezin ont finalement eu le dernier mot (77-86), décrochant leur deuxième victoire consécutive en La Boulangère Wonderligue. Un succès qui permet à l'ESBVA de rejoindre son adversaire du soir au classement, avec un bilan équilibré de trois victoires et trois défaites.

Lyon Asvel Féminin 77 - 86 Villeneuve d'Ascq · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 23/10/2026

Leaders

Lyon Asvel FémininVilleneuve d'Ascq
PTSLeck-Olivia Yale 20Bria Hartley 20
REBBethy Mununga 8Marie-Michelle Milapie 8
PDAsianae Johnson 4Anna Ngo Ndjock 6

Statistiques d'équipe

Lyon Asvel FémininVilleneuve d'Ascq
TIRS36,5 %48,3 %
3PTS6/305/15
LF17/2023/34
REB3347
RO1113

Bria Hartley lance Villeneuve d’Ascq, Lyon s’accroche

Les Nordistes avaient pourtant pris le match par le bon bout. Avec une Bria Hartley inspirée, notamment derrière la ligne à 3-points, Villeneuve d’Ascq a rapidement creusé un premier écart (20-32, 14e). Lyon a bien tenté de réagir, revenant à deux petites longueurs (31-33, 16e), mais la domination des visiteuses au rebond leur a permis de conserver l'avantage à la pause (36-45).

Malgré les problèmes de fautes de Hartley, l'ESBVA a continué à contrôler les débats au retour des vestiaires. Steph Kostowicz, particulièrement active dans la raquette, a pris le relais de sa meneuse. À dix minutes du terme, Villeneuve d'Ascq comptait encore sept points d'avance (52-59).

Un dernier quart-temps renversant, puis une prolongation à suspense

C'est alors que Lyon a complètement relancé la rencontre. Plus agressives défensivement, les Lionnes ont profité des pertes de balle nordistes pour grignoter leur retard. Kylee Shook a ramené les deux équipes à égalité (66-66, 36e), avant que Bria Hartley ne pense offrir la victoire aux siennes grâce à un énorme tir primé à 66 secondes de la fin.

Mais Lyon n'avait pas abdiqué. Les joueuses de l'ASVEL ont réussi à arracher cinq minutes supplémentaires, avant de prendre trois points d'avance en prolongation (75-72, 43e). Le scénario semblait alors avoir définitivement basculé.

C'était sans compter sur la réaction des Guerrières. Marie-Michelle Milapie a maintenu son équipe dans le match, puis Villeneuve d'Ascq a terminé en trombe, avec notamment un tir lointain d'Anna Ngo Ndjock au buzzer de la possession. Un 10-0 décisif a permis aux Nordistes de reprendre les commandes et de repartir avec la victoire.

Quatre joueuses à 15 points ou plus pour l'ESBVA

Bria Hartley termine meilleure marqueuse de Villeneuve d'Ascq avec 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Marie-Michelle Milapie a signé la meilleure évaluation de la rencontre (22), grâce à ses 17 points, 8 rebonds et 2 contres. Steph Kostowicz (16 points, 6 rebonds) et Anna Ngo Ndjock (15 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) ont également pesé dans ce succès.

Côté lyonnais, Leck-Olivia Yale (20 points) et Asianae Johnson (17 points, 5 interceptions) ont été les principales armes offensives. Mais les 47 rebonds captés par Villeneuve d'Ascq, contre seulement 33 pour Lyon, ont notamment fait la différence.

« On se serait bien passé des prolongations ce (vendredi) soir. Car la production avait plutôt été bonne sur les 40 minutes du temps réglementaire. On a fait le job et on n’a pas été vraiment récompensées. Notamment lié au fait qu’offensivement on a perdu trop de ballons avec un peu trop de déchet à mon goût. Mais c’est une belle victoire de notre part », a réagi Maxime Bezin dans La Voix du Nord.

Avec trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, dont un en EuroCup, Villeneuve d'Ascq poursuit sa remontée après un début de saison compliqué.

Lyon – Villeneuve d'Ascq : 77-86 a.p. (16-22, 20-23, 16-14, 17-10, 8-17)

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit