Il aura fallu 45 minutes à Villeneuve d’Ascq pour venir à bout de Lyon. Vendredi soir, les Guerrières ont longtemps fait la course en tête avant de voir les Lionnes arracher une prolongation. Mais les joueuses de Maxime Bezin ont finalement eu le dernier mot (77-86), décrochant leur deuxième victoire consécutive en La Boulangère Wonderligue. Un succès qui permet à l'ESBVA de rejoindre son adversaire du soir au classement, avec un bilan équilibré de trois victoires et trois défaites.

Bria Hartley lance Villeneuve d’Ascq, Lyon s’accroche

Les Nordistes avaient pourtant pris le match par le bon bout. Avec une Bria Hartley inspirée, notamment derrière la ligne à 3-points, Villeneuve d’Ascq a rapidement creusé un premier écart (20-32, 14e). Lyon a bien tenté de réagir, revenant à deux petites longueurs (31-33, 16e), mais la domination des visiteuses au rebond leur a permis de conserver l'avantage à la pause (36-45).

Malgré les problèmes de fautes de Hartley, l'ESBVA a continué à contrôler les débats au retour des vestiaires. Steph Kostowicz, particulièrement active dans la raquette, a pris le relais de sa meneuse. À dix minutes du terme, Villeneuve d'Ascq comptait encore sept points d'avance (52-59).

Un dernier quart-temps renversant, puis une prolongation à suspense

C'est alors que Lyon a complètement relancé la rencontre. Plus agressives défensivement, les Lionnes ont profité des pertes de balle nordistes pour grignoter leur retard. Kylee Shook a ramené les deux équipes à égalité (66-66, 36e), avant que Bria Hartley ne pense offrir la victoire aux siennes grâce à un énorme tir primé à 66 secondes de la fin.

Mais Lyon n'avait pas abdiqué. Les joueuses de l'ASVEL ont réussi à arracher cinq minutes supplémentaires, avant de prendre trois points d'avance en prolongation (75-72, 43e). Le scénario semblait alors avoir définitivement basculé.

C'était sans compter sur la réaction des Guerrières. Marie-Michelle Milapie a maintenu son équipe dans le match, puis Villeneuve d'Ascq a terminé en trombe, avec notamment un tir lointain d'Anna Ngo Ndjock au buzzer de la possession. Un 10-0 décisif a permis aux Nordistes de reprendre les commandes et de repartir avec la victoire.

Quatre joueuses à 15 points ou plus pour l'ESBVA

Bria Hartley termine meilleure marqueuse de Villeneuve d'Ascq avec 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Marie-Michelle Milapie a signé la meilleure évaluation de la rencontre (22), grâce à ses 17 points, 8 rebonds et 2 contres. Steph Kostowicz (16 points, 6 rebonds) et Anna Ngo Ndjock (15 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) ont également pesé dans ce succès.

Côté lyonnais, Leck-Olivia Yale (20 points) et Asianae Johnson (17 points, 5 interceptions) ont été les principales armes offensives. Mais les 47 rebonds captés par Villeneuve d'Ascq, contre seulement 33 pour Lyon, ont notamment fait la différence.

« On se serait bien passé des prolongations ce (vendredi) soir. Car la production avait plutôt été bonne sur les 40 minutes du temps réglementaire. On a fait le job et on n’a pas été vraiment récompensées. Notamment lié au fait qu’offensivement on a perdu trop de ballons avec un peu trop de déchet à mon goût. Mais c’est une belle victoire de notre part », a réagi Maxime Bezin dans La Voix du Nord.

Avec trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, dont un en EuroCup, Villeneuve d'Ascq poursuit sa remontée après un début de saison compliqué.

Lyon – Villeneuve d'Ascq : 77-86 a.p. (16-22, 20-23, 16-14, 17-10, 8-17)