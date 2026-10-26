1er juin 2026. Vincent Poirier s’écroule lors du match 1 de la demi-finale de championnat turc face à Fenerbahçe, et son monde avec. Quelques mois après une opération du genou qui l’avait privé d’EuroBasket 2025, le pivot subit une nouvelle blessure majeure : une rupture du tendon d’Achille.

Dans un entretien accordé à Raphaël Habrard d’EuroLeague France, l’international tricolore, qui a fêté ses 33 ans le 17 octobre dernier, retrace les moments difficiles vécus depuis cette blessure. A commencer par ce qu’il a ressenti le jour J et dans les heures qui ont suivi.

« Il y a forcément un moment de down. Je me dis "merde, je ressors d’une blessure du genou et je me fais ça". Puis j’essaie de relativiser. Je me dis que ça fait partie du job. On joue au basket tous les jours, ça peut arriver, parfois le corps peut lâcher. »

Un départ de l’Anadolu Efes chaotique avant la rééducation à Madrid

Quelques jours après sa lourde blessure, Vincent Poirier apprend, par mail, sans le moindre appel, que l’Anadolu Efes n’entend pas faire de sentiment et va décliner la « team option » de sa troisième et dernière année de contrat. Une nouvelle forcément difficile à avaler, après deux ans sur les rives du Bosphore.

« Je ne m’attendais à rien de leur part. Il s’est passé beaucoup de choses là-bas pendant deux ans… C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », raconte le pivot, visiblement encore amer.

La déception mise de côté, Vincent Poirier a choisi de revenir à Madrid, ville dans laquelle il possède une maison, pour effectuer sa rééducation. Dans la capitale espagnole, il a retrouvé au passage sa fille, qu’il n’avait pas à ses côtés pendant ses deux années à Istanbul.

Passé par le Real Madrid entre 2021 et 2024, l’international tricolore profite ainsi des infrastructures de la maison blanche, le temps de se remettre en selle.

« La rééducation, c’est toujours une routine un peu relou. J’avais envie d’être dans un lieu où je suis heureux. Il n’y avait aucune ville mieux que Madrid pour cela. Très vite après ma blessure, le Real a repris contact avec mon agent pour me dire que si j’avais besoin des infrastructures, ce serait possible. Comme quoi, ça sert d’avoir des bonnes relations avec ses anciens clubs », distille-t-il.

« Ce que je peux dire, c’est qu’il y aura toujours des dunks »

S’il ne fait pas partie du groupe pro madrilène, Vincent Poirier maintient des liens avec ses voisins Olivier Sarr ou Timothé Luwawu-Cabarrot - et aussi le retraité Fabien Causeur - et plus globalement tout l’effectif du Real : « Lorsque je viens à la salle, l’équipe s’entraîne en même temps. Je les vois, je suis avec eux. C’est important de continuer à voir du monde. »

Vincent Poirier Poste : Pivot

Taille : 213 cm

Âge : 33 ans

Nationalité : France

Club : Anadolu Efes Istanbul Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,0 #116 REB 4,6 #29 PD 1,2 #158

Avec son préparateur physique Sébastien Morin, le pivot avance étape par étape, sans précipitation. « Mon corps a changé. Je me suis mis une déter’ pour revenir à un meilleur niveau. Ce temps me permet de faire des choses que je n’ai jamais le temps ni l’énergie de faire normalement avec mes saisons. Je peux profiter de ma fille, jouer au padel, gérer mes petits business… On prend ce que la vie nous donne et on ne va pas se plaindre. »

Quatre mois après l’opération, il a repris la course et doit désormais ronger son frein pour ne pas prendre de risque inconsidéré avant son retour, espéré pour le mois de janvier. Avec le Real Madrid ? Peut-être, peut-être pas. « Ce que je peux dire, c’est qu’il y aura toujours des dunks », a promis l’intéressé dans un sourire. Réponse en 2027.