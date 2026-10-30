Violences au Pôle France : cinq joueurs définitivement exclus de l'INSEP après le bizutage de septembre

L'affaire des violences au Pôle France connaît un nouveau développement. Dans un communiqué, la Fédération Française de Basket a annoncé "prendre acte" de l'exclusion définitive de l'INSEP pour cinq jeunes basketteurs, tandis que cinq autres réintégreront progressivement le Centre ; à la suite des événements survenus dans la nuit du 13 au 14 septembre 2026.

Cette décision marque une nouvelle étape dans le traitement disciplinaire de l'affaire, qui avait profondément secoué le centre de formation du basket français.

Cinq exclusions définitives après les mesures conservatoires

Pour rappel, dix pensionnaires avaient initialement fait l'objet de mesures conservatoires leur interdisant l'accès à l'établissement. L'INSEP avait parallèlement ouvert une enquête administrative afin d'établir le déroulement des événements et les responsabilités individuelles.

« Le Conseil de Discipline de l’INSEP s’est réuni ce jeudi 29 octobre et a annoncé ce matin les sanctions suivantes : L’exclusion définitive de 5 joueurs ;

L’exclusion temporaire avec réintégration début janvier 2027 pour 1 joueur ;

La réintégration à effet immédiat, assortie de mesures éducatives pour 4 joueurs. ».

Contrairement aux dix interdictions d'accès prises en septembre dans l'attente des conclusions de l'enquête, les cinq exclusions présentent bien un caractère définitif. Dans L'Equipe, le directeur général de l'INSEP avait commenté les mesures :

« Les décisions prises à l’issue de ces procédures disciplinaires actent qu’aucune forme d’humiliation, de harcèlement, de violence ou de bizutage n’est tolérée au sein de notre établissement », poursuit Fabien Canu, le directeur général de l’Insep.

Des violences révélées par BeBasket dès le 15 septembre

BeBasket avait révélé l'affaire dès le 15 septembre. Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre, plusieurs nouveaux pensionnaires du Pôle France, appartenant à la génération U16, avaient subi des violences de la part de joueurs plus âgés lors d'un bizutage organisé à l'internat.

Ces jeunes avaient alors reçu des coups. Des événements aux conséquences physiques et psychologiques importantes, conduisant notamment à une hospitalisation.

L'encadrement avait alors rapidement été alerté et des procédures disciplinaires avaient été engagées. L'INSEP avait ensuite confirmé l'ouverture d'une enquête administrative, tandis que la Fédération française de basketball suivait le dossier.

Les mesures administratives, prises le 18 septembre, sont dans le même temps levées par le bureau fédéral, indique le communiqué, conformément aux statuts et règlements de la FFBB.

Mais cela ne signe pas la fin de cet épisode tragique. "Une procédure disciplinaire sera ouverte par la Commission Fédérale de Discipline de la FFBB à l’encontre des 10 joueurs concernés."

Une affaire qui a déjà provoqué le retrait du Pôle France de NM1

Les conséquences de cette affaire ont également touché le fonctionnement sportif du Pôle France.

Le 6 octobre, la FFBB avait annoncé le retrait de son équipe masculine du championnat de Nationale Masculine 1 pour l'ensemble de la saison 2026-2027.

Après avoir reporté les trois premières rencontres, la Fédération avait renoncé à poursuivre la compétition en raison des incertitudes concernant l'effectif disponible.

Elle avait notamment refusé de faire supporter aux plus jeunes pensionnaires les conséquences sportives de cette situation.

Cette décision ne concernait cependant pas l'ensemble de la formation. Les garçons poursuivent leur parcours en championnat U18 Élite, tandis que les équipes féminines restent engagées dans leurs compétitions respectives.