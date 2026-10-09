Violences, bizutages, harcèlement : comment mieux protéger les jeunes du basket français ?

Le 6 octobre 2026, la Fédération française de basketball (FFBB) a pris une décision exceptionnelle : retirer le Pôle France Yvan Mainini du championnat de Nationale 1 pour l'ensemble de la saison. Dix joueurs font l'objet de mesures conservatoires après les faits graves survenus en septembre à l'internat de l'INSEP. Les trois premières rencontres avaient été reportées. La Direction technique nationale (DTN) a cherché des solutions pour compléter l'effectif, avant de renoncer à solliciter davantage les plus jeunes pensionnaires, également engagés en championnat U18 Élite.

Le retrait de la NM1 constitue une conséquence sportive majeure. Mais l'essentiel est ailleurs. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, des joueurs de première année du Pôle France ont été victimes de violences dans le cadre d'un bizutage. Les procédures engagées doivent encore établir les responsabilités individuelles. La Fédération a insisté sur le fait que les mesures conservatoires ne préjugeaient pas des conclusions des enquêtes.

L'affaire a brutalement rappelé qu'un établissement consacré à la formation des meilleurs espoirs français doit aussi garantir la sécurité d'adolescents, parfois éloignés de leur famille pour la première fois. Et elle n'est pas sans précédent récent dans le basket.

En février 2026, une enquête de France Télévisions révélait des accusations de harcèlement et de bizutage au centre de formation du Limoges CSP, après des faits dénoncés en septembre 2025. Un joueur de 15 ans aurait subi des humiliations répétées, des violences et des propos dégradants. Deux élèves avaient été exclus de leur lycée, tandis que le rectorat avait effectué un signalement au procureur de la République. Les investigations journalistiques n'avaient toutefois pas permis d'établir l'existence de coups, malgré certains témoignages recueillis.

Deux affaires différentes, dans deux institutions différentes, mais des questions communes : la place des nouveaux, le pouvoir exercé par certains anciens, la vie collective en dehors des entraînements et la capacité des adultes à détecter ce qui se déroule loin de leur regard.

BeBasket a également recueilli, ces dernières années, des témoignages de familles et de clubs faisant état de situations de harcèlement dans des Pôles Espoirs régionaux, avec des départs ou des exclusions de jeunes joueurs et joueuses. Ces témoignages ne permettent pas de mesurer la fréquence du phénomène à l'échelle nationale. Ils montrent néanmoins que les interrogations dépassent les seuls établissements aujourd'hui médiatisés.

Alors, que faire ? Comment empêcher qu'une tradition d'intégration se transforme en humiliation ? Comment donner à un jeune de 14 ou 15 ans la possibilité de signaler une difficulté sans craindre pour son avenir sportif ? Et comment s'assurer que les dispositifs de prévention fonctionnent réellement ?

Pour comprendre, BeBasket a notamment échangé avec Alain Contensoux, directeur technique national (DTN) de la FFBB, Salika Peucelle, fondatrice de RIZE, et Ana Merayo, responsable de la psychologie du sport au sein de cette structure qui collabore notamment avec le centre de formation du Zalgiris Kaunas et l'EuroLeague Head Coaches Board (l'association des coaches de l'EuroLeague). Leurs réponses, complétées par un témoignage anonyme issu d'un centre de formation professionnel, celui d'un ex-directeur de CREPS et par les travaux engagés à la Ligue nationale de basket (LNB), dessinent plusieurs pistes.

« On n'en fait sans doute jamais assez » : le constat du DTN

Alain Contensoux ne cache pas sa déception. Depuis plusieurs années, la FFBB multiplie les actions de sensibilisation aux violences physiques, morales et sexuelles, aux addictions et aux comportements inappropriés. Le Pôle France lui-même accueille régulièrement des interventions et des ateliers sur ces sujets.

« On met quand même des moyens importants, très importants », insiste le DTN, avant de reconnaître : « On n'en fait sans doute jamais assez. »

La Fédération a déjà rencontré, par le passé, des situations de violences dans ses structures. Alain Contensoux les décrit comme des cas ponctuels et individuels, qui auraient été traités avec fermeté, indépendamment du potentiel sportif des jeunes concernés. Il distingue toutefois ces précédents de l'ampleur des événements de septembre.

Sa réaction révèle surtout une difficulté : la prévention ne garantit pas, à elle seule, l'absence de comportements violents. Des adolescents peuvent assister à des ateliers, connaître les règles et néanmoins adopter, entre eux, des pratiques contraires à ce qui leur a été enseigné.

Le DTN affirme que les membres du staff du Pôle France ont été profondément choqués par les révélations. Il explique avoir personnellement interrogé des encadrants, notamment des kinésithérapeutes, qui entretiennent des relations régulières et parfois privilégiées avec les joueurs. Selon lui, aucun des professionnels rencontrés ne lui a indiqué avoir identifié de signe annonciateur.

Ce constat invite à regarder au-delà des seules actions de sensibilisation. Comment repérer des comportements qui peuvent se développer dans les chambres, les couloirs, les déplacements ou les conversations privées, sans nécessairement apparaître à l'entraînement ?

Le DTN Alain Contensoux, ici à droite, travaille pour éradiquer toute forme de violence au sein des structures fédérales (photo : Guillaume Poumarede)

Des adolescents avant d'être des sportifs de haut niveau

Pour Ana Merayo, la première erreur serait de considérer les jeunes pensionnaires uniquement à travers leur statut de basketteurs prometteurs.

Responsable de la psychologie du sport chez RIZE, elle a notamment exercé au FC Barcelone, où elle a participé à la structuration de l'accompagnement psychologique et occupé des responsabilités liées à la protection des mineurs.

« Lorsqu'un jeune arrive dans un centre de formation de haut niveau, ce n'est pas uniquement un sportif qui arrive. C'est un adolescent, un garçon ou une fille, qui se sépare parfois pour la première fois de sa famille. »

Ce changement peut être considérable. Le jeune découvre de nouveaux camarades, des exigences sportives plus élevées, un rythme scolaire différent et parfois une vie en internat. À 14 ou 15 ans, il doit apprendre à vivre avec les autres tout en cherchant sa place dans un groupe où chacun espère accéder au niveau professionnel.

Ana Merayo estime que cet apprentissage doit faire partie du programme éducatif. Demander de l'aide, poser ses limites, respecter celles des autres, développer l'empathie et l'affirmation de soi sont des compétences qui s'acquièrent.

« On ne peut pas attendre d'un adolescent de 15 ans qu'il possède déjà tous ces outils. Il est encore en développement et en train d'apprendre à se connaître. L'environnement adulte a donc une responsabilité très importante. »

La question ne concerne donc pas seulement les jeunes qui adoptent des comportements violents. Elle concerne l'ensemble de l'organisation : comment accueille-t-on les nouveaux ? Qui les accompagne dans leur adaptation ? À quel moment leur demande-t-on comment ils vivent leurs premières semaines ?

Ana Merayo a travaillé avec le FC Barcelone (photo : FC Barcelona)

Détecter les premiers signes, même lorsque les performances restent bonnes

L'une des difficultés majeures tient au silence des adolescents. Certains ne parlent pas de leurs problèmes par peur de décevoir, de perdre leur place ou d'être considérés comme fragiles.

Ana Merayo insiste sur la nécessité de connaître les jeunes au-delà de leurs performances :

« Les signes ne sont pas toujours évidents. Certaines personnes cachent leurs difficultés, s’isolent ou changent leur manière de se relier aux autres. Il faut être attentif lorsqu’un jeune ne prend plus de plaisir, évite certains lieux ou certaines personnes, modifie son comportement, devient plus impulsif ou présente une baisse importante de performance. »

Ces signes ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à une situation de harcèlement. Ils doivent en revanche conduire les adultes à s'interroger. « La détection commence par la présence et l'observation », résume-t-elle.

Salika Peucelle élargit l'observation au groupe :

« Et l’absence de baisse de performance ne doit pas nous faire conclure que tout va bien. Il faut créer des occasions de parler de la vie dans le centre, des relations, des moments difficiles, sans attendre qu’un problème devienne visible pendant un match. Il faut aussi regarder le groupe : qui est systématiquement laissé de côté ? Qui devient la cible des plaisanteries ? Qui semble ne jamais pouvoir refuser ? »

Cette vigilance ne doit pas se limiter aux joueurs dont les résultats chutent. Un adolescent peut continuer à réussir sportivement et scolairement tout en souffrant de ses relations avec le groupe.

Cette observation interroge les critères habituels de suivi. Les centres de formation disposent de nombreux indicateurs sportifs. Mais connaissent-ils aussi précisément la qualité des relations entre leurs pensionnaires, leur sentiment de sécurité ou leur capacité à demander de l'aide ?

Le rôle des anciens : accompagner les nouveaux plutôt qu'exercer un pouvoir

Les affaires du Pôle France et de Limoges soulèvent une question particulière : celle des relations entre générations.

Dans une structure accueillant des adolescents de plusieurs âges, les plus expérimentés occupent naturellement une place importante. Ils connaissent les habitudes, les règles et les personnes qui encadrent le groupe. Cette expérience peut faciliter l'intégration des nouveaux. Elle peut aussi devenir une source de domination.

Ana Merayo met en garde contre les traditions qui servent à justifier des rapports de pouvoir :

« Les centres doivent établir très clairement quels comportements sont acceptables et lesquels ne le sont pas, indépendamment de l’âge, de la place dans la hiérarchie sportive ou du niveau de performance de la personne. Lorsque plusieurs générations cohabitent, il faut être attentif aux relations de pouvoir. Des justifications comme “cela s’est toujours fait”, “ce sont des histoires de vestiaire” ou “nous sommes tous passés par là” doivent attirer notre attention. »

Salika Peucelle précise le rôle attendu des plus âgés :

« Être plus âgé ne signifie pas automatiquement savoir accueillir ou guider quelqu’un. Il faut rendre ce rôle concret. Qu’est-ce qu’on attend d’un ancien lorsqu’un nouveau arrive ? Qu’il lui explique le fonctionnement, qu’il l’inclue, qu’il l’aide à trouver ses repères, qu’il remarque s’il est isolé ? Il peut montrer l’exemple et rappeler des engagements collectifs. Cela ne lui donne pas le droit de punir les autres. »

RIZE défend également une conception plus large du leadership. Un joueur peut devenir une référence par son travail, un autre par sa capacité à soutenir ses partenaires, un troisième par son attitude dans les moments difficiles. L'ancienneté ne doit pas être la seule source de légitimité.

Cette réflexion concerne directement les rites d'intégration. Un moment destiné à accueillir un nouveau joueur peut renforcer la cohésion. Mais à partir de quand devient-il un bizutage ? Salika Peucelle propose un critère : la possibilité réelle de refuser.

« Est-ce qu'un jeune peut dire non sans se faire ridiculiser, mettre à l'écart ou reprocher son manque d'esprit d'équipe ? »

Elle souligne la limite d'un consentement donné sous la pression du groupe :

« S’il pense qu’il doit accepter des choses qu’il n’a pas envie de faire pour préserver sa place, le fait d’y avoir participé ne suffit pas à montrer qu’il était à l’aise. Une activité n’est pas acceptable simplement parce que les organisateurs la trouvent drôle ou parce qu’ils l’ont eux-mêmes vécue. »

RIZE propose notamment une formation « Safe Sport » destinée aux staffs. L'objectif est d'apprendre à reconnaître les comportements inappropriés, à intervenir et à faire respecter les limites dans tous les espaces de la vie collective, y compris les hébergements et les échanges numériques.

À la FFBB, un nouveau programme d'accompagnement humain déployé depuis 2025

La Fédération n'a pas attendu les événements de septembre pour engager une réflexion sur ces sujets. Alain Contensoux explique que le Projet de performance fédéral 2025-2028 intègre désormais un volet consacré à l'accompagnement humain et à la performance mentale. L'objectif affiché est de développer une culture de l'éthique, de la responsabilité et de la bientraitance, en travaillant avec les joueurs comme avec les encadrants.

Selon le DTN, plusieurs cadres fédéraux ont suivi des formations pendant trois à quatre ans. La FFBB participe également à des travaux communs avec d'autres fédérations de sports collectifs, notamment dans le cadre d'un diplôme universitaire porté par l'université de Dijon.

Le programme a d'abord été engagé au Pôle France, avant d'être progressivement déployé dans les Pôles Espoirs et les différentes étapes de détection. Les équipes de France jeunes bénéficient également, selon Alain Contensoux, d'un encadrant supplémentaire consacré à l'accompagnement du collectif.

« Le projet de l'accompagnement humain, il vise à mettre l'humain au cœur de la performance, vraiment, et ce n'est pas que des mots. Créer des environnements de confiance, protéger, sécuriser et responsabiliser. »

Le DTN souligne toutefois que le déploiement est récent. La première saison complète s'est achevée en 2025-2026 et la Fédération entre dans la deuxième année d'application. « Faire bouger les mentalités ne se change pas en un an », reconnaît-il.

Cette temporalité constitue un élément important du dossier. Les dispositifs existent, mais leur mise en œuvre, leur appropriation par les staffs et leur efficacité réelle nécessitent encore d'être évaluées.

Dans les Pôles Espoirs, des moyens et des pratiques qui ne sont pas partout identiques

La formation fédérale commence dès les catégories U14 et U15 dans les Pôles Espoirs régionaux. À 13 ans, les jeunes peuvent être particulièrement dépendants des adultes qui organisent leur quotidien et orientent leur avenir sportif.

Interrogé sur les dispositifs permettant à un adolescent de parler à quelqu'un d'autre que son entraîneur, Alain Contensoux reconnaît que la situation reste perfectible.

« Il y a des personnes qui sont identifiées dans beaucoup de Pôles Espoirs pour pouvoir communiquer et chercher à communiquer avec les jeunes. Ça n'est pas encore suffisant. »

Le DTN indique avoir demandé aux directeurs techniques régionaux un recensement des actions engagées. Il évoque de nombreuses initiatives menées avec les services régionaux de l'État, ainsi que la présence, dans certains établissements d'hébergement, de psychologues ou de professionnels extérieurs à l'encadrement sportif.

Mais l'existence de ces ressources ne signifie pas qu'elles sont accessibles de manière identique dans toutes les structures. La Fédération cherche donc à renforcer la formation de ses encadrants sur l'ensemble du territoire.

Le problème est d'autant plus délicat que l'entraîneur occupe souvent plusieurs fonctions aux yeux du jeune : il évalue ses progrès, détermine son temps de jeu et peut influencer son parcours. Cette relation rend parfois difficile la confidence sur une situation qui concerne précisément le groupe ou l'environnement sportif.

Pour Salika Peucelle, il faut donc prévoir plusieurs interlocuteurs, dont au moins une personne qui ne décide ni de la sélection ni du temps de jeu, ainsi qu'un recours extérieur connu.

Signaler les violences : une plateforme fédérale existe, mais la confiance reste essentielle

La FFBB dispose d'une plateforme de signalement accessible depuis sa rubrique « Intégrité du basket ». Elle permet de faire remonter des situations préoccupantes, notamment des violences ou des faits de harcèlement.

Alain Contensoux précise que les signalements peuvent être effectués anonymement et qu'ils ne sont pas réservés aux seules victimes : un témoin peut également transmettre une information.

Après les événements de septembre, la Fédération a rappelé aux pensionnaires du Pôle France l'existence de cette plateforme. Il ajoute que des psychologues ont été mis à disposition des jeunes, des parents et des encadrants.

Une réunion en visioconférence a été organisée avec les familles du Pôle France, en présence notamment du président de la FFBB et du directeur de l'INSEP. Alain Contensoux insiste sur la nécessité d'accompagner l'ensemble des personnes concernées, y compris les familles des joueurs faisant l'objet de mesures conservatoires.

Lors de son entretien avec BeBasket, il indiquait qu'aucun signalement supplémentaire n'avait alors été enregistré. Ce constat ne permet toutefois pas, à lui seul, de conclure à l'absence d'autres difficultés.

Pour Ana Merayo, une plateforme ou une consigne ne peut pas remplacer la construction d'une relation de confiance.

« Dire "si quelque chose t'arrive, viens me le raconter" ne suffit pas. La confiance doit être construite bien avant. »

Salika Peucelle détaille ce qui doit suivre la première confidence :

« Il faut également lui expliquer ce qui se passera après. On peut respecter sa vie privée tout en lui disant que certaines informations devront être transmises aux gens qui peuvent le protéger. Promettre que rien ne sera jamais partagé peut créer une rupture de confiance si une intervention devient nécessaire. » La réaction du premier adulte sollicité et le suivi du jeune comptent donc autant que l'existence d'un canal d'alerte.

La fondatrice de RIZE insiste sur le risque de représailles :

« Et le suivi compte tout autant. Est-ce qu’il subit ensuite des pressions, des moqueries ou une mise à l’écart ? Qui reste en contact avec lui ? La peur des conséquences ne disparaît pas parce qu’on a écrit dans une charte que les représailles sont interdites. »

Dans les centres de formation professionnels, le suivi humain dépend aussi de l'organisation des clubs

Les centres de formation des clubs professionnels constituent un autre maillon de la filière. Leur fonctionnement diffère de celui des Pôles Espoirs et du Pôle France, mais ils accueillent eux aussi des adolescents, parfois hébergés loin de leur famille.

Un ancien responsable ayant exercé plusieurs années dans un centre de formation de club professionnel a accepté de témoigner anonymement auprès de BeBasket. Son expérience illustre les tensions qui peuvent exister entre les objectifs sportifs et l'accompagnement éducatif.

Il raconte notamment avoir découvert qu'un joueur de son groupe avait accumulé plus de 200 heures d'absence scolaire lors d'une saison précédente : « Au lieu de mettre des sanctions sportives qui auraient pu les accompagner, en fait on fermait les yeux parce que c’était des joueurs importants sur le centre de formation. » Selon lui, les entraîneurs ont tenté d'instaurer un suivi plus strict, mais leur initiative s'est heurtée à des désaccords avec la direction sportive.

« Les parents confient les enfants pour un projet sportif mais aussi extrasportif. On se doit d'avoir un minimum de regard dessus », explique-t-il.

Il décrit également des difficultés de surveillance et d'encadrement dans l'hébergement des jeunes. Dans son expérience, certains mineurs bénéficiaient d'une autonomie importante, sans que leurs parents aient nécessairement connaissance de toutes les conditions de leur quotidien.

Ce témoignage porte sur une expérience particulière et ne permet pas de tirer de conclusion générale sur les centres de formation français. Il met néanmoins en lumière un risque organisationnel : lorsque les responsabilités éducatives sont mal réparties ou que les moyens sont limités, certains aspects de la vie des jeunes peuvent passer au second plan.

Le même ancien responsable estime que les progrès dépendent parfois fortement de l'investissement personnel d'un entraîneur ou d'un éducateur. Une situation qui interroge la capacité des institutions à garantir un niveau de protection commun, indépendamment des personnes en poste.

La FFBB reconnaît un retard dans l'accompagnement des centres de formation

Alain Contensoux reconnaît lui-même que le lien entre la Fédération et les responsables des centres de formation professionnels aurait pu être davantage développé.

« Mon regret, c'est qu'on n'a pas assez animé les responsables de centres de formation. Par le passé, on faisait juste le contrôle de l'agrément et on ne relayait pas nos directives techniques nationales. »

Le DTN explique que des rencontres ont été organisées durant l'été 2026 avec les responsables des centres masculins et féminins. Elles ont notamment permis d'aborder les évolutions du cahier des charges, dont le renforcement des exigences liées à l'intégrité. « On a durci la partie intégrité, dans laquelle on ne laisse pas le choix », affirme-t-il.

Il reconnaît que ce travail débute seulement : « Peut-être avec un peu de retard, mais le travail commence. »

L'enjeu est désormais de traduire ces orientations en obligations précises et vérifiables. Un centre dispose-t-il d'un interlocuteur indépendant ? Comment contrôle-t-on les conditions d'hébergement ? Qui assure le suivi scolaire ? Comment sont traités les signalements ? Les familles sont-elles informées des procédures ? Autant de questions qui dépassent le simple contrôle des installations ou des résultats sportifs.

Au Žalgiris Kaunas, RIZE intègre le travail mental au quotidien de la formation

L'expérience menée par RIZE auprès des jeunes du Zalgiris Kaunas offre un exemple d'accompagnement plus continu.

Salika Peucelle a créé RIZE à partir d'une conviction personnelle : beaucoup de jeunes disposent d'ambitions et de potentiel, mais pas toujours des ressources nécessaires pour comprendre leurs émotions et affronter les difficultés. Elle souhaitait rendre ces outils accessibles dans un langage et avec des références proches de ceux des jeunes sportifs. Elle résume cette intention par une image : moins « yoga sur une plage à Los Angeles », davantage « hip-hop au bord d'un terrain ».

Pour développer le projet, elle s'est donc associée à Ana Merayo, dont l'expérience comprend notamment des interventions au sein du FC Barcelone, ainsi que des missions de protection des mineurs. RIZE propose une application permettant de travailler la visualisation, la concentration, les objectifs, le dialogue intérieur ou la gestion des émotions. Mais son activité ne se limite pas à un outil numérique.

Au Žalgiris, l'accompagnement des équipes jeunes – le Žalgiris-2 et le Žalgiris-3 – comprend une présence sur place, des ateliers et des échanges individuels. Salika Peucelle explique : « Nous prenons le temps d’observer les joueurs, de les connaître et de construire une relation avec eux. C’est important pour comprendre ce qui pourrait les aider et pour adapter le travail aux situations qu’ils vivent. » Les interventions portent sur la résilience, la persévérance, la communication, la cohésion et les relations avec les entraîneurs.

Le travail est ancré dans des situations sportives concrètes : comment réagir lorsqu'une équipe est menée de dix points à deux minutes de la fin ? Comment retrouver sa concentration après une erreur ? Comment gérer une défaite lorsqu'un autre match attend les joueurs dès le lendemain ?

Salika Peucelle sur le banc du Zalgiris Kaunas, en compagnie d'un jeune joueur du club

Ces compétences peuvent aussi servir en dehors du terrain. Apprendre à communiquer, à demander de l'aide, à comprendre ses réactions ou à gérer une déception participe plus largement à la construction de la personne. Ce travail avait été publiquement remercié par les joueurs et le coach des U18, vainqueurs du NextGen EuroLeague 2025 à Abou Dabi.

Ana Merayo souligne que le mental est souvent considéré comme une qualité naturelle, alors qu'il peut être entraîné au même titre que les autres dimensions de la performance. L'application n'a pas vocation à remplacer un psychologue, mais à rendre certaines ressources plus accessibles au quotidien.

L'expérience du Žalgiris ne constitue pas une garantie contre les violences ni un modèle dont l'efficacité serait démontrée pour toutes les structures. Elle illustre toutefois une autre manière d'organiser la formation : faire de l'accompagnement humain un travail régulier, plutôt qu'une intervention limitée aux situations de crise.

Ana Merayo avec l'équipe d'Espagne féminine de football (photo : DR)

La LNB prépare un plan pour ses 36 centres de formation

Les événements du Pôle France ont également alimenté la réflexion au sein de la Ligue nationale de basket (LNB). Un plan intitulé « Formés, jamais bizutés », présenté au Comité directeur de la LNB en octobre 2026 par Nicolas Raimbault, propose une réponse structurée pour les centres de formation des clubs professionnels.

Le document recense 36 centres agréés et environ 500 joueurs sous convention. Il rappelle que la LNB n'a pas autorité sur le Pôle France, qui relève de la FFBB et de l'INSEP, mais que les centres des clubs professionnels présentent certains facteurs de risque comparables : mineurs éloignés de leur famille, hébergements collectifs, différences d'âge et relations entre anciens et nouveaux. Le projet repose sur trois étapes.

La première prévoit huit actions rapides, à déployer sur une période de 60 jours : une lettre aux clubs, une charte contre le bizutage, un référent intégrité dans chaque centre, un référent national, un audit des hébergements, une formation obligatoire, un canal d'alerte confidentiel et un dispositif d'accueil positif des nouveaux joueurs.

Ces mesures figurent dans un plan soumis à la gouvernance de la LNB. Leur présentation ne signifie pas qu'elles sont toutes déjà adoptées ou appliquées.

La deuxième étape propose une enquête nationale indépendante auprès des joueurs, des staffs et d'anciens pensionnaires. Elle doit permettre de mesurer les situations réellement rencontrées, d'identifier les risques propres à chaque centre et de recueillir des témoignages sur les pratiques quotidiennes.

Le document formule un constat important : la fréquence réelle du bizutage dans les centres de formation n'est pas connue. Avant d'affirmer qu'un phénomène est marginal ou généralisé, il faut donc chercher à le mesurer.

Enfin, une troisième étape, envisagée jusqu'en 2028, doit intégrer durablement la protection des jeunes aux règles de fonctionnement : formation des staffs, protocoles de réaction, rôle des anciens, place des familles, évaluation et suivi annuel.

L'intérêt du projet tient notamment à sa volonté de dépasser les déclarations d'intention. Il prévoit des indicateurs : proportion de centres disposant d'un référent, participation aux formations, connaissance des canaux d'alerte par les jeunes ou délais de mise en sécurité après un signalement.

Reste à déterminer quelles mesures seront effectivement validées, financées et déployées. La LNB prévoit également de travailler avec la FFBB et le ministère des Sports sur les critères relevant de l'agrément des centres.

Nicolas Raimbault propose un plan à la LNB pour les centres de formation des clubs professionnels

Après les violences, protéger les victimes sans abandonner le travail éducatif

Prévenir ne dispense pas de savoir réagir lorsqu'un événement grave survient. Ana Merayo rappelle que les sanctions ne constituent qu'une partie de la réponse. Il faut protéger les personnes affectées, comprendre ce qui s'est passé dans le groupe et examiner les conséquences sur les familles et les encadrants.

« Notre travail ne s'arrête donc pas lorsque l'on a déterminé qui a fait quelque chose et qu'une sanction a été prononcée. »

Salika Peucelle insiste sur la responsabilité de l'institution :

« Il peut y avoir une tentation de dissimuler les faits pour protéger la réputation du club ou éviter le scandale. Mais cela crée une culture de la peur et du silence, et montre très clairement aux jeunes ce qui compte réellement. » Elle ajoute : « Assumer sa responsabilité ne signifie pas exposer publiquement l’histoire des jeunes. On peut protéger leur identité et leur intimité tout en étant clair sur les démarches engagées et sur les changements nécessaires. »

Sur la reconstruction du groupe, elle prévient :

« La reprise du fonctionnement de l’équipe ne doit pas devenir une pression sur la victime pour qu’elle tourne la page, pardonne ou retrouve rapidement une proximité avec la personne qui lui a fait du mal. Les décisions doivent partir de sa sécurité et de ses besoins. »

La reconstruction du groupe ne doit pas davantage devenir une pression exercée sur les victimes pour qu'elles pardonnent ou reprennent rapidement une relation avec les personnes qui leur ont fait du mal.

Elle distingue enfin les situations impliquant des adultes de celles dans lesquelles les auteurs de violences sont eux-mêmes mineurs. Un adolescent doit répondre de ses actes, mais il peut également avoir besoin d'un accompagnement éducatif pour comprendre ce qu'il a fait et éviter de reproduire ces comportements.

Cette approche n'atténue pas la priorité donnée à la protection des victimes. Elle rappelle simplement qu'un centre de formation conserve une mission éducative, y compris lorsqu'il doit prendre des décisions disciplinaires lourdes.

Que faudrait-il changer concrètement dans un centre de formation ?

Interrogées sur les mesures qu'elles mettraient en place si elles devaient construire un centre de formation à partir d'une feuille blanche, Salika Peucelle et Ana Merayo dessinent un programme qui dépasse largement la préparation mentale.

Salika Peucelle commencerait par un véritable parcours d'accueil :

« On prépare l’arrivée du jeune, on l’aide à comprendre le fonctionnement, on lui présente les personnes auxquelles il peut s’adresser et on prend le temps de voir comment il s’adapte. On prépare aussi les anciens à leur rôle. Et on revient vers lui après son arrivée, quand les difficultés de la vie quotidienne commencent éventuellement à apparaître. »

Les comportements attendus seraient explicitement définis dans tous les espaces : entraînement, vestiaire, internat, déplacements et messageries numériques. Les adultes devraient être formés à intervenir lorsqu'une limite est franchie, même si le comportement vient d'un joueur important ou d'un collègue.

Un responsable de la protection serait clairement identifié, formé et doté de moyens d'action, avec un recours extérieur accessible. Les familles seraient associées au projet éducatif, sans perdre leur possibilité de questionner ou d'alerter l'institution.

Le programme prévoirait également du temps pour les études, le repos, les relations personnelles et les centres d'intérêt extérieurs au basket. Tous les pensionnaires ne deviendront pas professionnels. Et ceux qui y parviendront devront, eux aussi, construire leur vie au-delà de leur carrière.

Enfin, les dispositifs devraient être régulièrement évalués. Salika Peucelle propose de demander directement aux jeunes : « Est-ce que les jeunes savent à qui parler ? Est-ce qu’ils pensent pouvoir refuser une situation qui les met mal à l’aise ? Est-ce que les inquiétudes transmises reçoivent une réponse ? » Et d'en tirer des changements concrets.

Cette dernière question est essentielle. Un centre où personne ne signale de problème n'est pas nécessairement un centre où aucun problème n'existe.

Former des joueurs, mais surtout accompagner des adolescents

Les affaires du Pôle France ont suscité des réactions institutionnelles importantes. La FFBB renforce son programme d'accompagnement humain, reconnaît aussi la nécessité de mieux travailler avec les centres de formation et maintient ses dispositifs de signalement. La LNB étudie de nouvelles obligations et une enquête indépendante. Des structures comme RIZE proposent, de leur côté, des méthodes pour intégrer plus régulièrement le développement psychologique à la formation.

Aucune de ces initiatives ne peut garantir qu'aucune violence ne surviendra jamais. Leur efficacité dépendra de leur application réelle, des moyens accordés aux adultes et de la confiance que les jeunes pourront placer dans les personnes chargées de les protéger.

Le véritable changement ne se mesurera donc pas seulement au nombre de chartes signées, de formations organisées ou de sanctions prononcées. Il faudra regarder si un adolescent peut demander de l'aide, refuser une humiliation, poursuivre sa scolarité et vivre dans un environnement où sa valeur ne dépend pas exclusivement de son potentiel sportif.

Ana Merayo propose d'ailleurs d'élargir la définition même de la réussite d'un centre de formation : ne pas seulement compter les joueurs devenus professionnels, mais aussi s'intéresser à la manière dont ceux qui y sont passés ont grandi.

Salika Peucelle résume l'enjeu par une dernière distinction : « Travailler la résilience ne doit jamais devenir une manière de leur apprendre à accepter des violences physiques ou psychologiques. »

Le haut niveau exige de la rigueur, de l'engagement et une capacité à traverser les difficultés. Il n'exige pas de subir l'humiliation. C'est cette frontière que toute la filière de formation doit apprendre à rendre visible, compréhensible et réellement protectrice.