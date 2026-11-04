Les Sixers impressionnent toute la NBA en ce début de saison. Lundi, Philadelphie a dominé les Bulls (126-107) et confirmé son excellent bilan en empochant une septième victoire en huit matchs. Pour Jaylen Brown, cette réussite repose notamment sur la qualité du collectif et une alchimie en pleine construction.

Jaylen Brown hits a deep 3 in front of the Bulls' head coach, Tiago Splitter (with a replay) pic.twitter.com/66h3O4VD4L — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 3 novembre 2026

« Vous n'avez pas encore vu notre meilleur niveau », Jaylen Brown

Avec les arrivées de Jaylen Brown et LeBron James cet été, Philly s'est offert un effectif XXL avec quatre joueurs de niveau All-Star en ajoutant les historiques Tyrese Maxey et Joel Embiid.

« On a un sacré vivier de talents. On s'entend bien et on travaille à développer cette alchimie qui nous permettra de faire tourner l'équipe à plein régime. Je pense qu'on progresse chaque jour », a expliqué l'ancien joueur des Celtics.

Philly melaju dengan kecepatan penuh hingga memimpin wilayah timur dengan 7-1.



Kelima starter berkontribusi 102 dari total 126 poin Sixers melawan Bulls. Starting 5 terlihat cepat padu.



Best starting line-up in the league? pic.twitter.com/ZhRx03U8Sk — Box Out Indonesia (@boxoutindonesia) 3 novembre 2026

Malgré ce départ réussi, l'ailier estime que son équipe n'a pas encore atteint son meilleur niveau. « Il nous reste encore du chemin à parcourir avant de devenir une équipe vraiment solide et performante. Mais nous avons réussi à remporter quelques matchs. Nous avons très bien commencé la saison et vous n'avez pas encore vu notre meilleur niveau », a prévenu le MVP des finales 2024.

Tyrese Maxey, le chef de meute

Pour le moment, toutes les stars semblent en grande forme. Face aux Bulls lundi, le cinq de départ des Sixers a inscrit 102 points sur 126 et laissé une impression de domination exceptionnelle.

Pourtant, un joueur sort du lot en ce début de saison et il s'agit de Tyrese Maxey. Le meneur a inscrit 26 points, dont 15 dans le dernier quart-temps contre Chicago pour permettre aux siens de creuser l'écart après une rencontre longtemps disputée.

Philadelphia 76ers 126 - 107 Chicago Bulls · NBA · 03/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Philadelphia 76ers LeBron James 15 7 9 Joel Embiid 15 8 3 VJ Edgecombe 21 3 5 Tyrese Maxey 26 4 11 Anfernee Simons 6 2 1 Dean Wade 8 2 1 Adem Bona 3 6 0 Jaylen Brown 25 11 5 Labaron Philon Jr. 0 0 0 Rayan Rupert 2 2 0 Kentavious Caldwell-Pope 3 1 0 Justin Edwards 2 1 0 Jabari Walker 0 0 1 Chicago Bulls Noa Essengue 8 6 0 Leonard Miller 2 3 0 Buddy Hield 6 1 3 Tobe Awaka 0 1 0 Jordan Hawkins 2 0 0 Patrick Williams 0 0 0 Josh Giddey 13 4 10 Isaac Okoro 4 1 0 Matas Buzelis 4 3 2 Caleb Wilson 24 7 4 Jalen Smith 13 7 4 Zach Collins 2 3 0 Tre Jones 8 3 3 Norman Powell 18 3 0 Jaylin Sellers 3 0 0

« (Tyrese) Maxey a été un véritable leader, sans aucun doute. Il est là depuis longtemps. C'est son équipe. Lui et Joel sont là depuis un certain temps, donc l'objectif a toujours été de les épauler », a avoué Jaylen Brown.

Jaylen Brown réclame davantage de régularité défensive

Malgré leur victoire, les Sixers ont connu un deuxième quart-temps compliqué, durant lequel la franchise de l'Illinois a inscrit 36 points. Pour Jaylen Brown, la capacité de Philly à maintenir une forte intensité défensive doit devenir une constante.

« L'attaque sera ce qu'elle sera, mais notre défense doit être irréprochable », a insisté le quintuple All-Star. L'ailier souhaite notamment davantage de communication, une meilleure connaissance des systèmes adverses et une concentration constante.

Jaylen Brown on being the defensive leader of this #76ers team:



"I try to be vocal, but not annoying just to make sure we maintain those consistent habits."



The Sixers are allowing 105.1 PPG (2nd in NBA) and rank the top team in forcing turnovers (12.8 TOV%). pic.twitter.com/uMwJIO6rwJ — Nick Zelaya (@the2kzelaya) 3 novembre 2026

Pourtant, pour le moment Philadelphie possède le 2e meilleur defensive rating de la ligue avec 105,2 points encaissés par 100 possessions.

Ainsi, la défense semble plutôt en place jusque-là mais tout l'enjeu pour les hommes de Nick Nurse sera de pouvoir garder ce rythme tout au long de la saison avec des joueurs particulièrement fragiles.