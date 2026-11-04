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« Vous n'avez pas encore vu notre meilleur niveau », prévient Jaylen Brown, ailier des Sixers

Avec une victoire face aux Bulls, les Sixers ont porté leur bilan à sept succès pour une seule défaite. Auteur de 25 points, 11 rebonds et 5 passes décisives, Jaylen Brown apprécie les débuts de son équipe, tout en estimant que Philadelphie dispose encore d'une marge de progression.
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« Vous n'avez pas encore vu notre meilleur niveau », prévient Jaylen Brown, ailier des Sixers
« Vous n'avez pas encore vu notre meilleur niveau », assure Jaylen Brown, ailier des Sixers
Crédit photo : Bill Streicher-Imagn Images
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Les Sixers impressionnent toute la NBA en ce début de saison. Lundi, Philadelphie a dominé les Bulls (126-107) et confirmé son excellent bilan en empochant une septième victoire en huit matchs. Pour Jaylen Brown, cette réussite repose notamment sur la qualité du collectif et une alchimie en pleine construction.

« Vous n'avez pas encore vu notre meilleur niveau », Jaylen Brown

Avec les arrivées de Jaylen Brown et LeBron James cet été, Philly s'est offert un effectif XXL avec quatre joueurs de niveau All-Star en ajoutant les historiques Tyrese Maxey et Joel Embiid.

« On a un sacré vivier de talents. On s'entend bien et on travaille à développer cette alchimie qui nous permettra de faire tourner l'équipe à plein régime. Je pense qu'on progresse chaque jour », a expliqué l'ancien joueur des Celtics.

Malgré ce départ réussi, l'ailier estime que son équipe n'a pas encore atteint son meilleur niveau. « Il nous reste encore du chemin à parcourir avant de devenir une équipe vraiment solide et performante. Mais nous avons réussi à remporter quelques matchs. Nous avons très bien commencé la saison et vous n'avez pas encore vu notre meilleur niveau », a prévenu le MVP des finales 2024.

Tyrese Maxey, le chef de meute

Pour le moment, toutes les stars semblent en grande forme. Face aux Bulls lundi, le cinq de départ des Sixers a inscrit 102 points sur 126 et laissé une impression de domination exceptionnelle.

Pourtant, un joueur sort du lot en ce début de saison et il s'agit de Tyrese Maxey. Le meneur a inscrit 26 points, dont 15 dans le dernier quart-temps contre Chicago pour permettre aux siens de creuser l'écart après une rencontre longtemps disputée.

Philadelphia 76ers 126 - 107 Chicago Bulls · NBA · 03/11/2026

MatchPTSREBPD
Philadelphia 76ersLeBron James1579
Joel Embiid1583
VJ Edgecombe2135
Tyrese Maxey26411
Anfernee Simons621
Dean Wade821
Adem Bona360
Jaylen Brown25115
Labaron Philon Jr.000
Rayan Rupert220
Kentavious Caldwell-Pope310
Justin Edwards210
Jabari Walker001
Chicago BullsNoa Essengue860
Leonard Miller230
Buddy Hield613
Tobe Awaka010
Jordan Hawkins200
Patrick Williams000
Josh Giddey13410
Isaac Okoro410
Matas Buzelis432
Caleb Wilson2474
Jalen Smith1374
Zach Collins230
Tre Jones833
Norman Powell1830
Jaylin Sellers300

« (Tyrese) Maxey a été un véritable leader, sans aucun doute. Il est là depuis longtemps. C'est son équipe. Lui et Joel sont là depuis un certain temps, donc l'objectif a toujours été de les épauler », a avoué Jaylen Brown.

Jaylen Brown réclame davantage de régularité défensive

Malgré leur victoire, les Sixers ont connu un deuxième quart-temps compliqué, durant lequel la franchise de l'Illinois a inscrit 36 points. Pour Jaylen Brown, la capacité de Philly à maintenir une forte intensité défensive doit devenir une constante.

« L'attaque sera ce qu'elle sera, mais notre défense doit être irréprochable », a insisté le quintuple All-Star. L'ailier souhaite notamment davantage de communication, une meilleure connaissance des systèmes adverses et une concentration constante.

Pourtant, pour le moment Philadelphie possède le 2e meilleur defensive rating de la ligue avec 105,2 points encaissés par 100 possessions.

Ainsi, la défense semble plutôt en place jusque-là mais tout l'enjeu pour les hommes de Nick Nurse sera de pouvoir garder ce rythme tout au long de la saison avec des joueurs particulièrement fragiles.

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