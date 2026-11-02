Voilà un record qui devrait voyager dans le temps. Walter Tavares est désormais seul au sommet du classement des meilleurs contreurs de l'histoire de la Liga Endesa, ou Liga ACB. Dans la victoire face à San Pablo Burgos (90-79), ce dimanche 1er novembre, le géant du Real Madrid a ajouté deux nouveaux contres à son compteur pour atteindre la barre symbolique des 739 unités.

Le pivot cap-verdien de 2,20 m a d'abord égalé le précédent record de Fran Vázquez (738) en contrant un tir de… Sekou Doumbouya à la fin du premier quart-temps. Il lui fallait encore une dernière intervention défensive pour s'emparer seul de la première place. Celle-ci est intervenue au début du troisième quart-temps, lorsqu’il a repoussé la tentative de Balsa Koprivica.

Real Madrid 90 - 79 San Pablo Burgos · Liga Endesa · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Real Madrid Walter Tavares 6 6 1 Andres Feliz 4 2 1 Max Shulga 14 1 1 Olivier Sarr 11 9 0 Timothé Luwawu-Cabarrot 17 3 1 Chuma Okeke 6 3 0 Gabriele Procida 0 2 1 Sergio Llull 10 2 3 Jaime Pradilla 9 9 3 Alberto Abalde 4 2 1 Facundo Campazzo 7 2 2 Damian Jones 2 2 0 San Pablo Burgos Chris Sengfelder 15 5 0 Sekou Doumbouya 4 5 2 D.J. Steward 20 1 4 Balsa Koprivica 0 3 1 Daniel Diez 11 4 0 Dusan Radosavljevic 3 4 2 Ziga Samar 2 2 1 Pablo Almazan 0 1 1 Rubén Guerrero 0 1 0 Chase Audige 2 0 2 Joaquín Taboada 8 0 1 Raúl Lobaco 14 4 1

Le match a alors été interrompu pour célébrer cet exploit. Le public de la Movistar Arena lui a réservé une ovation, tandis que sa famille est venue sur le parquet pour lui remettre un cadre.

Le capitaine Sergio Llull lui a également offert le ballon de la rencontre. Une reconnaissance à la hauteur de l'empreinte laissée par le pivot dans le championnat espagnol. « C'est quelque chose d'énorme », a-t-il confié après avoir savouré ce moment historique avec ses proches.

Timothé Luwawu-Cabarrot (Real Madrid) - Olivier Sarr (Real Madrid) Comparaison statistique entre deux joueurs Timothé Luwawu-Cabarrot Olivier Sarr PTS 17 11 REB 3 9 PD 1 0 IN 0 0 CO 0 2

Avec un bon duo Timothé Luwawu-Cabarrot (17 points à 4/14 aux tirs) - Olivier Sarr (11 points à 5/6 aux tirs, 9 rebonds, 2 contres), la maison blanche a ensuite sécurisé la victoire sans problème majeur (90-79).



Un record construit en seulement 408 matches

Ce record de contres est d'autant plus impressionnant que « Edy » Tavares a atteint ce plafond en un temps réduit. Le pivot n'a eu besoin que de 408 rencontres de Liga Endesa pour dépasser Fran Vázquez, qui avait disputé 531 matches avant de s'emparer du record en avril 2013. Une différence considérable qui témoigne de son impact défensif exceptionnel.

Arrivé en Espagne en janvier 2013 sous les couleurs de Gran Canaria, le Cap-Verdien dispute actuellement sa 13e saison dans le championnat espagnol, dont la dixième avec le Real Madrid. Il totalise désormais 617 contres sous le maillot madrilène, soit 42,5 % de l'ensemble des contres de son équipe depuis son arrivée en novembre 2017.

Sa régularité est tout aussi remarquable : Tavares a réalisé au moins un contre dans 321 de ses 408 matches de Liga Endesa, soit environ quatre matchs sur cinq. Il a également terminé meilleur contreur du championnat à huit reprises, dont sept fois avec le Real Madrid. Une domination qui lui a permis d'être élu six fois meilleur défenseur de la compétition.

Derrière lui, Fran Vázquez reste deuxième dans ce classement avec 738 contres, devant Fernando Romay (671), George Singleton (588) et Arvydas Sabonis (528). À 34 ans, le pivot madrilène dispose encore d'une marge pour repousser un peu plus les limites de ce record.

Marcelinho Huertas entre également dans l'histoire

La sixième journée de Liga Endesa a également été marquée par un autre record de longévité. Marcelinho Huertas a disputé samedi son 738e match dans le championnat espagnol, dépassant Nacho Rodríguez (737) pour s'installer à la troisième place du classement historique des joueurs les plus capés de l'ère ACB.

Marcelinho Huertas Poste : Meneur

Taille : 190 cm

Âge : 43 ans

Nationalité : Brésil

Club : Tenerife Stats 2026-2027 / Liga Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 13,5 #28 REB 1,2 #201 PD 3,8 #25

À 43 ans, le meneur brésilien de Tenerife poursuit une carrière exceptionnelle. Débarqué en Liga Endesa avec la Joventut Badalona en octobre 2004, il a ensuite porté les couleurs de Bilbao, Baskonia et du FC Barcelone, avant de rejoindre Tenerife en 2019. Il y a disputé 251 de ses 738 rencontres dans la compétition.

Seuls deux joueurs le devancent désormais : Felipe Reyes, leader avec 824 matches, et Rafa Jofresa, deuxième avec 756 apparitions. Huertas est également le meilleur passeur de l'histoire du championnat avec plus de 3 400 passes décisives, et compte notamment trois titres de champion d'Espagne ainsi qu'un trophée de MVP de la Liga Endesa remporté en 2025.