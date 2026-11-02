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Walter Tavares devient le meilleur contreur de l’histoire de la Liga Endesa

Walter Tavares est entré un peu plus dans la légende du championnat espagnol. Le pivot cap-verdien du Real Madrid a profité de la victoire contre San Pablo Burgos (90-79), dimanche 1er novembre, pour devenir le meilleur contreur de l’histoire de la Liga ACB. Avec 739 contres au compteur, il dépasse désormais Fran Vázquez, détenteur du record depuis 2013.
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Walter Tavares devient le meilleur contreur de l’histoire de la Liga Endesa
Avec 739 contres, Walter Tavares est devenu le meilleur contreur de l'histoire de la Liga ACB.
Crédit photo : ACB Photos / Victor Carretero
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Voilà un record qui devrait voyager dans le temps. Walter Tavares est désormais seul au sommet du classement des meilleurs contreurs de l'histoire de la Liga Endesa, ou Liga ACB. Dans la victoire face à San Pablo Burgos (90-79), ce dimanche 1er novembre, le géant du Real Madrid a ajouté deux nouveaux contres à son compteur pour atteindre la barre symbolique des 739 unités.

Le pivot cap-verdien de 2,20 m a d'abord égalé le précédent record de Fran Vázquez (738) en contrant un tir de… Sekou Doumbouya à la fin du premier quart-temps. Il lui fallait encore une dernière intervention défensive pour s'emparer seul de la première place. Celle-ci est intervenue au début du troisième quart-temps, lorsqu’il a repoussé la tentative de Balsa Koprivica.

Real Madrid 90 - 79 San Pablo Burgos · Liga Endesa · 01/11/2026

MatchPTSREBPD
Real MadridWalter Tavares661
Andres Feliz421
Max Shulga1411
Olivier Sarr1190
Timothé Luwawu-Cabarrot1731
Chuma Okeke630
Gabriele Procida021
Sergio Llull1023
Jaime Pradilla993
Alberto Abalde421
Facundo Campazzo722
Damian Jones220
San Pablo BurgosChris Sengfelder1550
Sekou Doumbouya452
D.J. Steward2014
Balsa Koprivica031
Daniel Diez1140
Dusan Radosavljevic342
Ziga Samar221
Pablo Almazan011
Rubén Guerrero010
Chase Audige202
Joaquín Taboada801
Raúl Lobaco1441

Le match a alors été interrompu pour célébrer cet exploit. Le public de la Movistar Arena lui a réservé une ovation, tandis que sa famille est venue sur le parquet pour lui remettre un cadre. 

Le capitaine Sergio Llull lui a également offert le ballon de la rencontre. Une reconnaissance à la hauteur de l'empreinte laissée par le pivot dans le championnat espagnol. « C'est quelque chose d'énorme », a-t-il confié après avoir savouré ce moment historique avec ses proches. 

Timothé Luwawu-Cabarrot (Real Madrid) - Olivier Sarr (Real Madrid)

Timothé Luwawu-CabarrotOlivier Sarr
PTS1711
REB39
PD10
IN00
CO02

Avec un bon duo Timothé Luwawu-Cabarrot (17 points à 4/14 aux tirs) - Olivier Sarr (11 points à 5/6 aux tirs, 9 rebonds, 2 contres), la maison blanche a ensuite sécurisé la victoire sans problème majeur (90-79).

Real Madrid 90 - 79 San Pablo Burgos · Liga Endesa 2026-2027 · 01/11/2026

Leaders

Real MadridSan Pablo Burgos
PTSTimothé Luwawu-Cabarrot 17D.J. Steward 20
REBOlivier Sarr 9Chris Sengfelder 5
PDSergio Llull 3D.J. Steward 4

Statistiques d'équipe

Real MadridSan Pablo Burgos
TIRS45,2 %42,7 %
3PTS10/3512/29
LF14/173/4
REB4635
RO1613


Un record construit en seulement 408 matches

Ce record de contres est d'autant plus impressionnant que « Edy » Tavares a atteint ce plafond en un temps réduit. Le pivot n'a eu besoin que de 408 rencontres de Liga Endesa pour dépasser Fran Vázquez, qui avait disputé 531 matches avant de s'emparer du record en avril 2013. Une différence considérable qui témoigne de son impact défensif exceptionnel.

Arrivé en Espagne en janvier 2013 sous les couleurs de Gran Canaria, le Cap-Verdien dispute actuellement sa 13e saison dans le championnat espagnol, dont la dixième avec le Real Madrid. Il totalise désormais 617 contres sous le maillot madrilène, soit 42,5 % de l'ensemble des contres de son équipe depuis son arrivée en novembre 2017.

Sa régularité est tout aussi remarquable : Tavares a réalisé au moins un contre dans 321 de ses 408 matches de Liga Endesa, soit environ quatre matchs sur cinq. Il a également terminé meilleur contreur du championnat à huit reprises, dont sept fois avec le Real Madrid. Une domination qui lui a permis d'être élu six fois meilleur défenseur de la compétition.

Derrière lui, Fran Vázquez reste deuxième dans ce classement avec 738 contres, devant Fernando Romay (671), George Singleton (588) et Arvydas Sabonis (528). À 34 ans, le pivot madrilène dispose encore d'une marge pour repousser un peu plus les limites de ce record.

Marcelinho Huertas entre également dans l'histoire

La sixième journée de Liga Endesa a également été marquée par un autre record de longévité. Marcelinho Huertas a disputé samedi son 738e match dans le championnat espagnol, dépassant Nacho Rodríguez (737) pour s'installer à la troisième place du classement historique des joueurs les plus capés de l'ère ACB.

Marcelinho Huertas

  • Poste : Meneur
  • Taille : 190 cm
  • Âge : 43 ans
  • Nationalité : Brésil
  • Club : Tenerife

Stats 2026-2027 / Liga Endesa

PTS13,5#28
REB1,2#201
PD3,8#25

À 43 ans, le meneur brésilien de Tenerife poursuit une carrière exceptionnelle. Débarqué en Liga Endesa avec la Joventut Badalona en octobre 2004, il a ensuite porté les couleurs de Bilbao, Baskonia et du FC Barcelone, avant de rejoindre Tenerife en 2019. Il y a disputé 251 de ses 738 rencontres dans la compétition.

Seuls deux joueurs le devancent désormais : Felipe Reyes, leader avec 824 matches, et Rafa Jofresa, deuxième avec 756 apparitions. Huertas est également le meilleur passeur de l'histoire du championnat avec plus de 3 400 passes décisives, et compte notamment trois titres de champion d'Espagne ainsi qu'un trophée de MVP de la Liga Endesa remporté en 2025.

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