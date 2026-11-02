Wembanyama élu joueur de la semaine pour la 4e fois de sa carrière !
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L’alien français commence déjà à marquer de son empreinte cette saison 2026/27. Deuxième semaine de compétition passée, et déjà une première récompense pour Victor Wembanyama (). La NBA vient en effet de le désigner comme joueur de la semaine 2 (du 26 octobre au 1er novembre) dans la Conférence Ouest. De l'autre côté du pays à l'Est, c'est l'ailier des Celtics Jayson Tatum qui a été distingué.
À seulement 22 ans, le pivot star de San Antonio décroche déjà la quatrième distinction de sa carrière dans cette catégorie (deux en 2025/26, une en 2024/25). Une récompense logique après une très grosse semaine de compétition de sa part.
Capitaliser face à des adversaires favorables
Au cours des sept derniers jours, Wembanyama a porté les Spurs vers un bilan parfait de trois victoires en autant de rencontres (face aux Kings, au Jazz et aux Timberwolves). Ce qui le distingue de son principal concurrent Luka Doncic, qui a dépassé les 41 points de moyenne, mais avec deux défaites au compteur. Sur cette même séquence, le Français a affiché des statistiques irréelles : 36,0 points, 10,3 rebonds, 3,7 passes décisives, 2,0 interceptions et 4,3 contres par match, le tout en à peine 33 minutes de moyenne sur le parquet.
Après un match à 48 d’évaluation dans la victoire en prolongations à Utah, “Wemby” s’est fait plaisir face à son compatriote Joan Beringer aux Wolves, en tentant 34 tirs (son record) pour atteindre les 43 points. Il s'agit du deuxième plus gros total de points inscrits sur un match dans la jeune carrière NBA du Français, juste derrière sa pointe à 50 unités réalisée face aux Wizards deux ans plus tôt.
L'ancien joueur des Metropolitans 92 de Vincent Collet a fait preuve d'une efficacité redoutable, tournant à 56,7 % de réussite aux tirs, dont 33,3% à 3-points. Sa domination physique et technique dans la raquette a étouffé des vis-à-vis directs trop faibles défensivement, que ce soit Beringer, Jaxson Hayes ou Domantas Sabonis.
Stats moyennes des 3 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|3
|33:06
|36
|10,3
|3,7
|1,7
|4,3
3 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|01/11
|33:45
|43
|7
|4
|1
|6
|V 121-111 vs MIN
|NBA
|29/10
|38:48
|36
|14
|5
|2
|2
|V 111-117 @ UTA
|NBA
|28/10
|26:46
|29
|10
|2
|2
|5
|V 130-103 vs SAC
|NBA
Les Spurs remontent la pente
Au-delà des distinctions individuelles, cette moisson de succès confirme les ambitions revues à la hausse de San Antonio. Après des débuts poussifs (0-2), les Texans remontent plein gaz au classement, et trônent désormais en 6e position. Tout en sachant que certaines équipes pourraient ne pas rester devant bien longtemps (les surprises de Memphis ou Portland, ou les malheureux du Thunder).
Portés par leur géant tricolore, qui se positionne déjà pour récupérer son trophée de DPOY (4,2 contres de moyenne sur ce début de saison) et tenter d'aller chercher le MVP, les Spurs s'installent sereinement dans le haut du classement à l'Ouest. Avec des prochains matchs face à des équipes de fond de classement comme Utah, Memphis ou Phoenix, la dynamique devrait se poursuivre. Grâce à un Wembanyama au sommet de son art et de plus en plus chirurgical en attaque, les Spurs de Mitch Johnson visent à nouveau les sommets de l’Ouest.
Derniers résultats
|Date
|Match
|21/10/2026
|San Antonio Spurs 104 - 116 Oklahoma City Thunder
|24/10/2026
|San Antonio Spurs 110 - 114 Houston Rockets
|25/10/2026
|Dallas Mavericks 106 - 122 San Antonio Spurs
|28/10/2026
|San Antonio Spurs 130 - 103 Sacramento Kings
|29/10/2026
|Utah Jazz 111 - 117 San Antonio Spurs
|01/11/2026
|San Antonio Spurs 121 - 111 Minnesota Timberwolves