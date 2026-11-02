L’alien français commence déjà à marquer de son empreinte cette saison 2026/27. Deuxième semaine de compétition passée, et déjà une première récompense pour Victor Wembanyama (). La NBA vient en effet de le désigner comme joueur de la semaine 2 (du 26 octobre au 1er novembre) dans la Conférence Ouest. De l'autre côté du pays à l'Est, c'est l'ailier des Celtics Jayson Tatum qui a été distingué.

À seulement 22 ans, le pivot star de San Antonio décroche déjà la quatrième distinction de sa carrière dans cette catégorie (deux en 2025/26, une en 2024/25). Une récompense logique après une très grosse semaine de compétition de sa part.

Capitaliser face à des adversaires favorables

Au cours des sept derniers jours, Wembanyama a porté les Spurs vers un bilan parfait de trois victoires en autant de rencontres (face aux Kings, au Jazz et aux Timberwolves). Ce qui le distingue de son principal concurrent Luka Doncic, qui a dépassé les 41 points de moyenne, mais avec deux défaites au compteur. Sur cette même séquence, le Français a affiché des statistiques irréelles : 36,0 points, 10,3 rebonds, 3,7 passes décisives, 2,0 interceptions et 4,3 contres par match, le tout en à peine 33 minutes de moyenne sur le parquet.

San Antonio Spurs forward-center Victor Wembanyama and Boston Celtics forward Jayson Tatum have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 2 of the 2026-27 season (Oct. 26 – Nov. 1). pic.twitter.com/hN3A1bOuQe — NBA Communications (@NBAPR) 2 novembre 2026

Après un match à 48 d’évaluation dans la victoire en prolongations à Utah, “Wemby” s’est fait plaisir face à son compatriote Joan Beringer aux Wolves, en tentant 34 tirs (son record) pour atteindre les 43 points. Il s'agit du deuxième plus gros total de points inscrits sur un match dans la jeune carrière NBA du Français, juste derrière sa pointe à 50 unités réalisée face aux Wizards deux ans plus tôt.

L'ancien joueur des Metropolitans 92 de Vincent Collet a fait preuve d'une efficacité redoutable, tournant à 56,7 % de réussite aux tirs, dont 33,3% à 3-points. Sa domination physique et technique dans la raquette a étouffé des vis-à-vis directs trop faibles défensivement, que ce soit Beringer, Jaxson Hayes ou Domantas Sabonis.

Victor Wembanyama Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 33:06 36 10,3 3,7 1,7 4,3 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 01/11 33:45 43 7 4 1 6 V 121-111 vs MIN NBA 29/10 38:48 36 14 5 2 2 V 111-117 @ UTA NBA 28/10 26:46 29 10 2 2 5 V 130-103 vs SAC NBA

Les Spurs remontent la pente

Au-delà des distinctions individuelles, cette moisson de succès confirme les ambitions revues à la hausse de San Antonio. Après des débuts poussifs (0-2), les Texans remontent plein gaz au classement, et trônent désormais en 6e position. Tout en sachant que certaines équipes pourraient ne pas rester devant bien longtemps (les surprises de Memphis ou Portland, ou les malheureux du Thunder).

Portés par leur géant tricolore, qui se positionne déjà pour récupérer son trophée de DPOY (4,2 contres de moyenne sur ce début de saison) et tenter d'aller chercher le MVP, les Spurs s'installent sereinement dans le haut du classement à l'Ouest. Avec des prochains matchs face à des équipes de fond de classement comme Utah, Memphis ou Phoenix, la dynamique devrait se poursuivre. Grâce à un Wembanyama au sommet de son art et de plus en plus chirurgical en attaque, les Spurs de Mitch Johnson visent à nouveau les sommets de l’Ouest.