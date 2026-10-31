Le choc de la soirée d'Halloween de Betclic ELITE a tenu toutes ses promesses à Ekinox ! Comptant jusqu'à 21 points d'avance en première mi-temps, la JL Bourg a fini fanny face au réveil de Nanterre.

Sans plusieurs joueurs importants de part et d'autres, dont des nouveaux entrants à l'infirmerie nanterrienne, le sort du match a été placé dans les mains d'un ancien d'Ekinox, Xavier Castañeda, qui joue un mauvais tour pour Halloween.

Nanterre plongé "tête sous l'eau" par Bourg

Pourtant, tout portait à croire que la JL Bourg allait plier le suspense en quelques minutes. Portée par une adresse remarquable, à l'instar d'Adrian Nelson, la Jeu rejoignait les vestiaires avec une dizaine de points d'avance (56-47, 20'), et un Lionel Gaudoux blessé à l'épaule…

La prudence était donc d'autant plus de mise dans les rangs bressans. Hugo Robineau regrettait même, au micro de DAZN, de ne pas avoir su maintenir Nanterre "la tête sous l'eau".

Force est de constater que le réveil de Nanterre était en fait amorcé ! Jusqu'ici à la peine, Hugo Yimga-Moukouri validait un 8-0 d'entrée dans le troisième quart-temps, relançant totalement la JSF dans son match.

Match de séries arraché par Nanterre, et Xavier Castañeda

Derrière, les rangs franciliens se sont resserrés, pour ne concéder que 18 points en dix minutes. Si des occasions de passer devant ont été manquées, Donta Scott, Xavier Castañeda et leurs coéquipiers ne comptaient que trois points de débours en abordant le quatrième quart-temps (74-71, 30').

Bourg-en-Bresse 98 - 101 Nanterre · Betclic ELITE · 31/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Bourg-en-Bresse Trey Woodbury 9 1 1 Keith Jordan 4 3 1 Assemian Moularé 10 4 5 Tyrese Samuel 11 4 0 Léni Monnet 0 0 0 Hugo Robineau 8 3 0 Tyger Campbell 13 1 13 Johnny Berhanemeskel 4 2 0 Adrian Nelson 12 4 2 Nathan Soliman 17 5 0 Lionel Gaudoux 10 3 0 Nanterre Donta Scott 18 5 0 Jim Samanos 1 1 0 Lucas Dussoulier 0 0 0 Yanis Mbuy 0 0 0 Xavier Castañeda 21 2 9 Devin McGlockton 13 6 1 Benjamin Sene 11 4 1 Len Schoormann 14 4 3 Paul Lacombe 12 5 2 Hugo Yimga-Moukouri 11 5 2

La suite a encore été une affaire de série. Bressane d'abord, avec un 8-0 pour calmer les ardeurs franciliennes. Mais la JSF a de suite réagi. Et plus fort encore. A l'expérience, Paul Lacombe et Len Schoorman parachevaient un 14-0 chez le champion d'EuroCup en titre, pour repasser devant (81-87, 35').

Alors que Donta Scott pensait avoir fait le plus dur sur la ligne des lancers (95-98, 39'), Nathan Soliman a donné des sueurs froides aux Nanterriens. Signant un dunk ravageur, puis une flèche pour remettre les siens dans le match, le prodige de 17 ans signe 17 points - meilleur marqueur de la JL -, et 5 rebonds, sur un ultime tir à 3-points à 0,6 secondes du buzzer (98-98).

Nathan Soliman (Bourg-en-Bresse) - Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre) Comparaison statistique entre deux joueurs Nathan Soliman Hugo Yimga-Moukouri PTS 17 11 REB 5 5 PD 0 2 IN 0 1 CO 2 0

Si l'enceinte bressane pensait se diriger vers une prolongation, c'était sans compter sur son ancien chouchou : Xavier Castañeda. Déjà MVP de la rencontre, l'Américain a littéralement refroidi son ancienne maison, sur une remise en jeu de Paul Lacombe.

Soliman pensait arracher la prolongation pour @JLBourgBasket vs @Nanterre92 98-98 mais Castaneda crucifie son ancien club sur le denier tir alors qu’il restait moins d’une seconde 101-98! pic.twitter.com/TdxffMXHZ7 — Ghislain Gros (@GhislainGros) 31 octobre 2026

Castañeda envoie une ogive depuis les 6,75 mètres, au buzzer, sauvant Nanterre d'un second revers cette semaine.

Héroïque, la JSF signe "l'un des plus beaux succès de [la] carrière" de Paul Lacombe, du propre aveu de l'intéressé au micro de DAZN. La JL Bourg gâche quant à elle 21 points d'avance, perd Lionel Gaudoux sur blessure, et encaisse une défaite qui peut laisser des traces. Soirée à oublier dans les rangs de l'Ain, ou plutôt "source d'apprentissages" selon les mots de Nathan Soliman.