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Xavier Castañeda climatise Ekinox : l'ancien Bressan porte Nanterre aux nues face à la JL !

Betclic ELITE - Au terme d'une seconde période très disputée, la JL Bourg a vu son ancien héros poser la clim dans son ancienne maison. Renversant, Nanterre s'impose à seulement sept joueurs pros, au buzzer, sur une ultime flèche de Xavier Castañeda.
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Xavier Castañeda climatise Ekinox : l'ancien Bressan porte Nanterre aux nues face à la JL !
Héros dans son ancienne demeure, Xavier Castañeda sauve Nanterre de la défaite à Ekinox
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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Le choc de la soirée d'Halloween de Betclic ELITE a tenu toutes ses promesses à Ekinox ! Comptant jusqu'à 21 points d'avance en première mi-temps, la JL Bourg a fini fanny face au réveil de Nanterre.

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Sans plusieurs joueurs importants de part et d'autres, dont des nouveaux entrants à l'infirmerie nanterrienne, le sort du match a été placé dans les mains d'un ancien d'Ekinox, Xavier Castañeda, qui joue un mauvais tour pour Halloween.

Bourg-en-Bresse 98 - 101 Nanterre · Betclic ELITE 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

Bourg-en-BresseNanterre
PTSNathan Soliman 17Xavier Castañeda 21
REBNathan Soliman 5Devin McGlockton 6
PDTyger Campbell 13Xavier Castañeda 9

Statistiques d'équipe

Bourg-en-BresseNanterre
TIRS50,8 %51,7 %
3PTS9/2611/22
LF25/3528/36
REB3435
RO109

Nanterre plongé "tête sous l'eau" par Bourg

Pourtant, tout portait à croire que la JL Bourg allait plier le suspense en quelques minutes. Portée par une adresse remarquable, à l'instar d'Adrian Nelson, la Jeu rejoignait les vestiaires avec une dizaine de points d'avance (56-47, 20'), et un Lionel Gaudoux blessé à l'épaule…

La prudence était donc d'autant plus de mise dans les rangs bressans. Hugo Robineau regrettait même, au micro de DAZN, de ne pas avoir su maintenir Nanterre "la tête sous l'eau".

Force est de constater que le réveil de Nanterre était en fait amorcé ! Jusqu'ici à la peine, Hugo Yimga-Moukouri validait un 8-0 d'entrée dans le troisième quart-temps, relançant totalement la JSF dans son match.

Match de séries arraché par Nanterre, et Xavier Castañeda

Derrière, les rangs franciliens se sont resserrés, pour ne concéder que 18 points en dix minutes. Si des occasions de passer devant ont été manquées, Donta Scott, Xavier Castañeda et leurs coéquipiers ne comptaient que trois points de débours en abordant le quatrième quart-temps (74-71, 30').

Bourg-en-Bresse 98 - 101 Nanterre · Betclic ELITE · 31/10/2026

MatchPTSREBPD
Bourg-en-BresseTrey Woodbury911
Keith Jordan431
Assemian Moularé1045
Tyrese Samuel1140
Léni Monnet000
Hugo Robineau830
Tyger Campbell13113
Johnny Berhanemeskel420
Adrian Nelson1242
Nathan Soliman1750
Lionel Gaudoux1030
NanterreDonta Scott1850
Jim Samanos110
Lucas Dussoulier000
Yanis Mbuy000
Xavier Castañeda2129
Devin McGlockton1361
Benjamin Sene1141
Len Schoormann1443
Paul Lacombe1252
Hugo Yimga-Moukouri1152

La suite a encore été une affaire de série. Bressane d'abord, avec un 8-0 pour calmer les ardeurs franciliennes. Mais la JSF a de suite réagi. Et plus fort encore. A l'expérience, Paul Lacombe et Len Schoorman parachevaient un 14-0 chez le champion d'EuroCup en titre, pour repasser devant (81-87, 35').

Alors que Donta Scott pensait avoir fait le plus dur sur la ligne des lancers (95-98, 39'), Nathan Soliman a donné des sueurs froides aux Nanterriens. Signant un dunk ravageur, puis une flèche pour remettre les siens dans le match, le prodige de 17 ans signe 17 points - meilleur marqueur de la JL -, et 5 rebonds, sur un ultime tir à 3-points à 0,6 secondes du buzzer (98-98).

Nathan Soliman (Bourg-en-Bresse) - Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre)

Nathan SolimanHugo Yimga-Moukouri
PTS1711
REB55
PD02
IN01
CO20

Si l'enceinte bressane pensait se diriger vers une prolongation, c'était sans compter sur son ancien chouchou : Xavier Castañeda. Déjà MVP de la rencontre, l'Américain a littéralement refroidi son ancienne maison, sur une remise en jeu de Paul Lacombe.

Castañeda envoie une ogive depuis les 6,75 mètres, au buzzer, sauvant Nanterre d'un second revers cette semaine.

Héroïque, la JSF signe "l'un des plus beaux succès de [la] carrière" de Paul Lacombe, du propre aveu de l'intéressé au micro de DAZN. La JL Bourg gâche quant à elle 21 points d'avance, perd Lionel Gaudoux sur blessure, et encaisse une défaite qui peut laisser des traces. Soirée à oublier dans les rangs de l'Ain, ou plutôt "source d'apprentissages" selon les mots de Nathan Soliman.

Betclic ELITE - Journée 6
30/10/2026
JDA Dijon
94 108
NAN Nancy
31/10/2026
BCM Gravelines
69 89
ROA Roanne
MSB Le Mans
106 97
PAU Pau-Lacq-Orthez
CSP Limoges
89 99
BOU Boulazac
SIG Strasbourg
88 82
CHO Cholet
JLB Bourg-en-Bresse
98 101
JSF Nanterre

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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