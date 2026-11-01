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Y aura-t-il bientôt trois arbitres en Nationale 1 ?

La Fédération Française de Basketball devrait prochainement étudier le passage à trois arbitres en NM1, une demande portée par Pierre-Yves Bichon, président du HNO. La réduction du nombre d'équipes dans la division a créé un surplus d'officiels disponibles.
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Y aura-t-il bientôt trois arbitres en Nationale 1 ?
Un passage de deux à trois arbitres en NM1 ?
Crédit photo : Guillaume Poumarède
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Dix ans après l'ÉLITE 2 et la Boulangère Wonderligue, passés à trois arbitres lors de l'été 2017, la Nationale 1 pourrait-elle bientôt leur emboîter le pas ?

"Des difficultés d'arbitrage en NM1"

La Fédération Française de Basketball va prochainement étudier la question, pour suivre une demande de Pierre-Yves Bichon, président du Haut Niveau des Officiels (HNO), lors du Comité Directeur du 4 octobre dernier.

L'ancien vice-président de l'Hermine de Nantes a pointé du doigt "les difficultés d'arbitrage en NM1", en relevant notamment "un niveau de jeu qui devient de plus en plus physique, rapide et intense".

Un effectif d'arbitres en surnombre

Or, suite à la diminution du nombre d'équipes en NM1 (de 28 à 24), il y a désormais trop d'arbitres disponibles pour la troisième division. Le groupe HN3 comporte 41 officiels, ce qui constitue une douzaine d'arbitres en supplément.

Une solution pourrait donc s'imposer : le passage à trois arbitres en NM1. "Ce qui permettrait une désignation multidivisionelle", a aussi plaidé Pierre-Yves Bichon devant le Comité Directeur.

La question devrait être étudiée lors d'un prochain Bureau Fédéral.

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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