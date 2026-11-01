Y aura-t-il bientôt trois arbitres en Nationale 1 ?

Dix ans après l'ÉLITE 2 et la Boulangère Wonderligue, passés à trois arbitres lors de l'été 2017, la Nationale 1 pourrait-elle bientôt leur emboîter le pas ?

"Des difficultés d'arbitrage en NM1"

La Fédération Française de Basketball va prochainement étudier la question, pour suivre une demande de Pierre-Yves Bichon, président du Haut Niveau des Officiels (HNO), lors du Comité Directeur du 4 octobre dernier.

L'ancien vice-président de l'Hermine de Nantes a pointé du doigt "les difficultés d'arbitrage en NM1", en relevant notamment "un niveau de jeu qui devient de plus en plus physique, rapide et intense".

Un effectif d'arbitres en surnombre

Or, suite à la diminution du nombre d'équipes en NM1 (de 28 à 24), il y a désormais trop d'arbitres disponibles pour la troisième division. Le groupe HN3 comporte 41 officiels, ce qui constitue une douzaine d'arbitres en supplément.

Une solution pourrait donc s'imposer : le passage à trois arbitres en NM1. "Ce qui permettrait une désignation multidivisionelle", a aussi plaidé Pierre-Yves Bichon devant le Comité Directeur.

La question devrait être étudiée lors d'un prochain Bureau Fédéral.