Yaxel Lendeborg, candidat surprise au rookie de l'année ?

Yaxel Lendeborg en route pour le rookie de l'année ? Face aux Nuggets, lundi soir, l'ailier de 24 ans a compilé 31 points, 12 rebonds et 6 passes décisives lors de la victoire des siens (134-114). Une performance exceptionnelle qui témoigne surtout d'un début de carrière réussi en NBA.

Yaxel Lendeborg tonight 🔥



31 PTS

12 REB

6 AST

1 BLK

9/19 FG pic.twitter.com/mnsDVoSnx9 — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) 27 octobre 2026

Le Portoricain profite notamment des blessures de Jimmy Butler et Moses Moody pour obtenir davantage de responsabilités aux Warriors. Malgré sept tirs à trois points manqués sur huit tentatives contre Denver, il a fait la différence grâce à ses pénétrations et sa capacité à provoquer des fautes.

Le rookie doit toutefois encore assimiler les consignes de son entraîneur. « À la mi-temps, il me disait de faire un dribble supplémentaire avant de terminer », a-t-il raconté, reconnaissant que son adaptation passerait par des essais et des erreurs. Yaxel Lendeborg apprécie notamment la patience de Steve Kerr, qui lui parle sans lui crier dessus et le traite « comme un être humain ».

Yaxel Lendeborg on his process of internalizing what Coach Steve Kerr communicates to him and implementing it into his game:



“Well, I know it’s going to be tough. At halftime, he was telling me to take an extra dribble before I finish. And I think my first layup, I jumped from… pic.twitter.com/BsQ7NXegpa — aly ✶ (@jinthirty) 27 octobre 2026

Yaxel Lendeborg à l'écoute de Steve Kerr

« C'était un joueur de basketball intelligent, c'est un coach de basketball intelligent, donc il va définitivement vous donner tous les bons outils », a-t-il ajouté. Le rookie assure écouter ses conseils et vouloir les appliquer dès le match ou l'action suivante.

De son côté, le technicien s'est dit impressionné par la maturité de son joueur. « Dans toutes les situations critiques, nous avons mis le ballon entre ses mains. Qu'un rookie soit déjà aussi performant, c'est extrêmement rare », a souligné le technicien, déjà satisfait du rendement de l'ancien de Michigan.

Stephen Curry peut se contenter d'un rôle secondaire

D'ailleurs, la prestation de Yaxel Lendeborg a permis à Stephen Curry de ne pas porter seul son équipe. Le meneur a terminé avec 24 points, sans manquer le moindre tir (8/8), dont sept réussis dans le troisième quart-temps. Il n'avait pourtant tenté qu'un seul tir en première période ce qui n'a pas empêché à son équipe d'être devant à la pause (60-56).

Le Chef aussi se dit particulièrement impressionné par son jeune coéquipier : « Il a du sang-froid et du flair. Avec sa taille sur le terrain, il pose un problème de matchup, mais il n’est jamais vraiment pressé, et il commence à bien voir les schémas, à distribuer le ballon, à être agressif. Un vrai package complet, donc on veut qu’il continue à jouer agressif. »

Steph Curry was FLAWLESS tonight:



24 PTS | 8-8 FG | 3-3 3PT | 5-5 FT



First time shooting 100% from the field in a game since 2011! pic.twitter.com/ys72eQnd9O — DubsVault 🎥🏆 (@DubsVault) 27 octobre 2026

Après trois défaites consécutives pour commencer la saison, Golden State tient enfin sa première victoire. Et avec un rookie déjà capable de peser dans les moments importants, les Warriors disposent d'une solution supplémentaire pour compenser leurs absences.