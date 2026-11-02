Yaxel Lendeborg explose les compteurs et entre dans l'histoire des Warriors

Yaxel Lendeborg n'a pas tardé à faire oublier sa dernière sortie. Vendredi, face aux Lakers, l'ailier de 24 ans avait vécu le « pire match de sa vie » selon ses dires. Résultat : six points, cinq pertes de balle et une exclusion pour six fautes en seulement 24 minutes. Deux jours plus tard, le Portoricain a répondu de la meilleure des manières en prenant les commandes de l'attaque des Warriors, privés de Stephen Curry et Draymond Green, laissés au repos.

YAXEL LENDEBORG: MOST POINTS BY A WARRIORS ROOKIE IN A SINGLE GAME SINCE STEPH IN 2010!



🌉 37 PTS (career-high, game-high)

🌉 6 AST

🌉 6 3PM

🌉 13-19 FGM



4 straight wins for @Yaxel_Lendeborg and the @warriors! pic.twitter.com/422cb82ur7 — NBA (@NBA) 2 novembre 2026

Yaxel Lendeborg entre dans l'histoire des Warriors

Avec 37 points, 4 rebonds et 6 passes décisives en 34 minutes, à 13/19 au tir dont 6/11 à trois points, le rookie a largement contribué au succès de Golden State. Yaxel Lendeborg devient ainsi le premier rookie des Dubs à atteindre un tel total depuis les 42 points de Chef Curry lors de ses débuts en NBA en 2010.

Ses deux sorties à 30 points cette saison égalent également le total de toutes les recrues de la franchise sur les cinq dernières années.

Golden State Warriors 124 - 112 LA Clippers · NBA · 02/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Golden State Warriors Yaxel Lendeborg 37 4 6 Charles Bassey 6 10 2 Graham Ike 2 2 0 Gui Santos 4 3 1 Malevy Leons 0 0 0 Georges Niang 3 1 2 Brandin Podziemski 17 8 8 De'Anthony Melton 21 6 3 Gary Payton II 5 2 2 Brandon Williams 17 2 3 Will Richard 3 0 3 Al Horford 9 5 2 LJ Cryer 0 0 0 LA Clippers Blake Wesley 2 0 0 Rui Hachimura 24 7 0 Isaiah Jackson 5 8 2 Darius Garland 15 0 7 Brook Lopez 7 2 0 Keaton Wagler 7 4 4 Baba Miller 2 2 1 Nick Martinelli 10 3 0 Jalen Pickett 0 2 3 Derrick Jones Jr. 9 7 1 Kris Dunn 12 2 4 Gradey Dick 0 1 0 Kobe Sanders 16 3 0 Cam Christie 3 1 0

Steve Kerr voit encore une belle marge de progression

Face aux Clippers, l'ancien de Michigan a notamment fait la différence dans le deuxième quart-temps, avec 14 points ayant permis aux Warriors de reprendre les commandes après un début de match compliqué. Capable de marquer à mi-distance, derrière l'arc ou en attaquant le cercle, l'ailier a démontré toute l'étendue de son arsenal offensif.

Après la rencontre, son entraîneur Steve Kerr a salué son potentiel, tout en rappelant que son adaptation à la NBA ne faisait que commencer. « Il joue comme ça et il ne connaît pas encore vraiment le jeu de la NBA », a déclaré le technicien. « Il va beaucoup progresser mais son impact sur les premiers matchs est remarquable ».

Steve Kerr on Yaxel Lendeborg’s 37-point night: “He’s playing this way and he really doesn’t know the NBA game yet…He’s going to get a lot better.” pic.twitter.com/eHFsgQ7bPT — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2 novembre 2026

Yaxel Lendeborg ne "chasse" pas les statistiques

Promu leader offensif de la franchise face à L.A, Yaxel Lendeborg est passé tout près d'inscrire pour la première fois 40 points dans la grande ligue. Cependant, l'ailier de Golden State assure en pas vouloir trop tirer la couverture à lui.

« Je n'ai jamais chassé les stats dans ma vie, mais aujourd'hui j'ai cédé à la pression de mes coéquipiers qui voulaient que j'atteigne les 40 points. Mais ce n'était pas très bien de ma part. Je suis quelqu'un qui aime le basket éthique et ce n'est pas ce que j'ai fait sur les dernières minutes du match ».

Yaxel Lendeborg was chasing 40 points late and it let the Clippers back into it briefly.



He said he fell into peer pressure. It was his lesson of the night: "I've never been a stat chaser...I'm a guy that loves ethical hoops."



Full Yaxel + Steve Kerr soundbite pic.twitter.com/5Lyo3CVXMb — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2 novembre 2026

Les Warriors enfin en positif

Malgré ses regrets, le Portoricain a d'ores et déjà prouvé qu'il représentait une option privilégiée en attaque en NBA. Une solution dont les Californiens avait en bien besoin avec la blessure de Jimmy Butler et les problèmes de santé de Kristaps Porzingis.

Avec cette victoire, les Warriors comptent désormais 4 succès en sept matchs et possèdent donc un bilan positif. Une rareté pour la franchise ces derniers temps car cela n'était plus arrivé depuis le 8 mars dernier. Golden State aura l'occasion de prolonger sa belle dynamique face aux Suns (1-3) lors de son prochain match le 3 novembre.