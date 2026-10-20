Yaxel Lendeborg propulsé dans le cinq majeur pour ses débuts en NBA

Yaxel Lendeborg envoyé directement dans le grand bain. Pour le premier match de la saison face aux Lakers, mercredi, Steve Kerr, le coach des Warriors a décidé de faire confiance à sa recrue, sélectionnée en 11e position de la draft 2026.

👀 @Yaxel_Lendeborg's TOP PLAYS from Preseason 📽️ pic.twitter.com/6HUolHm0MZ — Golden State Warriors (@warriors) 19 octobre 2026

« Ce qui est vraiment évident après trois semaines, c’est qu’il est titulaire, donc il sera dans le cinq de départ mercredi », a annoncé le technicien. Cette titularisation n'a d'ailleurs rien de surprenant car plus tôt dans l'été, l'entraîneur des Dubs avait déjà annoncé que le rookie démarrerait la saison avec un rôle important.

D'ailleurs, le Portoricain semble apte à assumer ce statut et l'a déjà prouvé en pré-saison. En quatre matchs, Yaxel Lendeborg a compilé 15,3 points, 8,3 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne. Avant cela, le joueur drafté en 11e place avait également remporté le trophée de MVP de la Summer League.

Lendeborg en face à face avec Luka Dončić

Toutefois, c'est face à un défi beaucoup plus grand que s'avance le joueur de 24 ans pour ses grands débuts en NBA. En effet, l'ailier passera la majeure partie de son match à défendre sur Luka Dončić.

« Je suis vraiment très excité. Un peu nerveux aussi. Ca va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Mais je suis vraiment impatient de commencer ma carrière en NBA », a déclaré l'ancien d'Arizona dans The Kevin O’Connor Show.

La défense sur le Slovène constituera un des enjeux majeurs de la rencontre pour les Warriors afin de s'offrir une chance de remporter le match. Mais que Yaxel Lendeborg se rassure, d'autres joueurs porteront aussi de lourdes responsabilités dans cette rencontre à commencer par Stephen Curry, bien présent pour le coup d'envoi de la saison.

Stephen Curry disponible, Brandin Podziemski incertain

Le meneur avait inquiété la franchise après s’être blessé à la cheville droite lors de l’entraînement public de dimanche. Steve Kerr a néanmoins confirmé que son joueur serait disponible contre Los Angeles.

La situation s'avère moins claire pour Brandin Podziemski. Le jeune arrière a manqué l’entraînement en raison de douleurs lombaires et sa participation au match d’ouverture reste incertaine.

Golden State se présente ainsi toujours amoindri face aux Lakers puisque Moses Moody, Jimmy Butler et Kristaps Porzingis demeurent absents pour cause de blessure. Les conditions ne se révèlent donc pas idéales pour les Californiens et Yaxel Lendeborg mais les joueurs disponibles devront rapidement répondre présent pour lancer au mieux cette nouvelle saison.