Zaccharie Risacher poursuit sur sa lancée, Rudy Gobert refait surface : le résumé de la soirée de Français en NBA

Zaccharie Risacher semble avoir trouvé l'équipe idéale pour se relancer en NBA. Samedi, le Français a une nouvelle fois réalisé une performance positive avec les Mavericks pour faire chuter les Rockets (116-111) jusque-là invaincus. De son côté, Rudy Gobert a trouvé un second souffle après plusieurs rencontres ratées.

Zaccharie Risacher for 3.



He’s up to five points and a plus-6 on the court. https://t.co/AdaFfEQeY6 pic.twitter.com/btxQHhGuWy — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) 31 octobre 2026

Zaccharie Risacher vit une second jeunesse avec les Mavericks. Relégué au bout du banc chez les Hawks, l'an dernier, l'ailier bleu continue de se fondre à merveille dans le dispositif des Texans.

Samedi, ce sont les Rockets qui ont payé les frais de ce regain de forme puisque le Français s'est avéré très précieux dans la victoire de Dallas sur le rival local (116-111) avec 12 points (4/9 dont 3/6 à 3-points), 6 rebonds et 3 passes décisives. De plus, l'ancien de la JL Bourg continue d'impressionner dans le domaine défensif grâce à ses qualités athlétiques et termine avec 3 interceptions et 1 contre. La machine est clairement lancée. De quoi s'attirer les louanges de Kyrie Irving après la rencontre.

Mavericks star Kyrie Irving on Zaccharie Risacher’s play this season:



“I can’t necessarily use the word ‘surprised’ like everyone else in terms of his effort and what he’s been able to do. He’s right on track in terms of being a young player in this league and establishing… pic.twitter.com/RnwjuRe0fd — Noah Weber (@noahweber00) 31 octobre 2026

« Il est pile sur la bonne voie en tant que jeune joueur dans cette ligue et en se faisant un nom et en se prouvant vraiment, et c'est dur d'être un choix numéro 1. L'approche altruiste qu'il a adoptée a été très mature de sa part. »

Rudy Gobert retrouve de l'allant

Rudy Gobert était attendu de pied ferme après deux rencontres sans le moindre panier inscrit, le double médaillé d'argent olympique a pu se rassurer face à des Clippers en grande souffrance cette année.

Malgré une séquence très difficile dans laquelle l'ancien du Jazz réalise un air-ball puis se fait contrer en moins de 30 secondes, l'intérieur des Wolves a pesé sur la victoire de Minnesota (127-101). Gobzilla finit avec 9 unités et a laissé une forte impression de domination dans la raquette avec 13 prises.

Le quadruple meilleur défenseur de l'année a noirci la feuille de stats en ajoutant un steal et un block à sa soirée. Joan Beringer s'invite à la fête avec 4 points et 4 rebonds en sortie de banc.

Rudy Gobert airballs a layup and then gets blocked on a euro step in the span of 30 seconds. pic.twitter.com/pEuRD7Kdoa — Basketball Performances (@NBAPerformances) 31 octobre 2026

Nouveau duel entre Moussa Diabaté et Alex Sarr

Pour la deuxième fois en quatre jours, les Hornets et les Wizards se rencontraient et comme mardi, cet affrontement à donner place à un duel entre intérieurs tricolores puisque Moussa Diabaté et Alex Sarr étaient de la partie.

L'intérieur de Charlotte s'est révélé le plus brillant des deux et a réalisé un nouveau double double avec une nouvelle performance aboutie avec 10 points et 12 rebonds. Sa lecture des trajectoires figure parmi les plus redoutables de la NBA puisque le Français totalise 7 rebonds offensifs sur la rencontre.

En sortie de banc, Tidjane Salaun a lui été parfait au tir avec un 2/2 et conclue la partie avec 6 unités et 2 rebonds en 9 minutes.

Some Flex action for the Hornets following a timeout. It gets disrupted, and the Wizards do a good job of switching.



However, the seal by Moussa Diabaté aids Naz Reid for the dunk. pic.twitter.com/URh7TfCVi3 — Richie (@richierandall) 31 octobre 2026

Côté Wizards, Alex Sarr n'a tenu qu'un rôle limité en attaque avec seulement trois tentatives (3 unités) lors de ses 29 minutes sur le parquet. Le Français s'est au moins distingué avec ses 8 rebonds mais a tout de même pêché en attaque avec 4 pertes de balle.

Soirée similaire pour son partenaire de Washington Bilal Coulibaly, l'ailier n'a pris qu'un seul shoot en sortie de banc et termine avec 1 point marqué sur lancer franc et 5 prises. Pas grand chose à retenir pour les tricolores expatriés dans la capitale américaine.

Noa Essengue établit son record de points, Nolan Traoré en difficulté

En revanche, Noa Essengue devrait conserver un souvenir plus net de sa performance avec les Bulls face à aux Celtics. Malgré la défaite de Chicago (125-111) l'ancien joueur de Ulm a signé son record de points en NBA avec 10 unités. (Drafté l'an dernier, l'Orléanais n'avait pu disputer que deux rencontres en 2025-26 en raison d'une blessure à l'épaule). L'intérieur a également ajouté 4 rebonds à son match mais concédé 2 pertes de balle.

Incorporé au cinq de départ des Nets, Nolan Traoré a connu une nuit délicate dans l'adresse lors de la défaite de Brooklyn face aux Pistons (110-94). L'ancien meneur de Saint-Quentin a terminé avec 9 unités mais un vilain 3/11 au tir. Le Français a toutefois délivré deux assists et réalisé deux contres mais paye encore ses erreurs balle en main avec 3 turnovers.

Brooklyn Nets 94 - 110 Detroit Pistons · NBA · 30/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Brooklyn Nets Drake Powell 0 0 2 Danny Wolf 9 6 2 Michael Porter Jr. 13 7 1 Julius Randle 15 8 3 Day'Ron Sharpe 3 7 1 Chaney Johnson 6 2 0 Nolan Traoré 9 2 2 Noah Clowney 3 8 1 Moritz Wagner 16 8 1 Mikel Brown Jr. 10 0 4 Josh Minott 2 0 0 Terance Mann 2 0 2 Keon Ellis 6 2 1 Detroit Pistons Taurean Prince 0 0 0 Ausar Thompson 11 8 6 Ebuka Okorie 0 0 0 Tolu Smith 2 1 1 Paul Reed 12 4 1 Duncan Robinson 17 4 2 Cade Cunningham 20 5 4 Javonte Green 6 3 1 E.J. Harkless 0 0 0 Ron Holland 18 3 2 Kevin Huerter 8 1 3 Daniss Jenkins 6 3 5 Isaac Jones 0 0 0 Chaz Lanier 6 0 0 John Collins 4 9 0

Dans la rencontre entre les Sixers et les Knicks remportée par Philadelphie (98-93), trois français étaient susceptibles de jouer mais finalement ni Mohamed Diawara ni Pacôme Dadiet sur le départ, ni Rayan Rupert n'ont foulé le parquet.