Plus de NBA pendant trois jours mais c'est pour le mieux. Ce vendredi soir, les derniers matchs de pré-saison se sont tenus avec 24 équipes en tenue et dix Français. Les tricolores continuent de s'exprimer dans la grande ligue à l'image de Zaccharie Risacher en vue avec les Mavericks en fin de rencontre.

Zaccharie Risacher 18 PTS (8-12 FG, 2-3 FT), 5 REB, 4 AST vs. Hawks



Already looking so much more confident pic.twitter.com/MVfTgKqc2K — Role Player Performances (@BenchHighlights) 17 octobre 2026

Peut-être que Zach avait des choses à montrer ce vendredi. L'ailier de Dallas a retrouvé son ancienne équipe des Hawks et le Lyonnais est parvenu à noircir la feuille de stats une fois le match plié. Le premier choix de la Draft 2024 termine à 18 points, 5 rebonds et 4 assists et une réussite impressionnante à 8/12 au tir. Sa performance a toutefois été dénigrée par les fans des Hawks qui ont noté que sa belle deuxième mi-temps (6/6) avait été réalisée alors que l'écart était conséquent, et le niveau de jeu bien plus bas.

Le natif de Malaga s'est montré précieux dans ses mouvements sans ballon, ses coupes semblaient toujours apporter une plus-value à son équipe malgré le grand écart (score final : 135-111). Ce Zaccharie Risacher là aura assurément du temps de jeu la saison prochaine : à lui maintenant de réaliser de pareilles performances dans des matches serrés, en saison régulière.

Les intérieurs français contrôlent la raquette

Victor Wembanyama aussi a été performant ce vendredi avec les Spurs. Le capitaine des Bleus termine à 14 points en 17 minutes et un highlight fou avec ce alley-oop en solo sur transition. L'Alien ajoute 8 prises et paraît prêt pour se lancer à la conquête du plus beau trophée individuel après cette victoire face aux Kings (126-97). Maxime Raynaud n'a pas joué, toujours touché au genou et dont l'état de santé sera réévalué dans deux semaines.

Un autre pivot tricolore s'est mis en valeur ce vendredi et il s'agit de Joan Beringer. Titularisé sur le poste 5 en l'absence de Rudy Gobert (ménagé), le joueur de 19 ans a apporté 11 points et 6 rebonds dont 5 offensifs aux Wolves. Face à lui, Noa Essengue a joué 15 minutes pour 5 unités (2/4 au tir) avec les Bulls.

WEMBY !!?



Calme toi. Plz. 👽🕹️ pic.twitter.com/NKsyaQPrbQ — NBA France (@NBAFRANCE) 17 octobre 2026

Alex Sarr frôle le double-double, Tidjane Salaün rassure

Alexandre Sarr a également réalisé un match positif dans la soirée. L'intérieur termine à 12 points et 9 rebonds et passe tout près d'un double-double. Bilal Coulibaly ne s'est pas franchement distingué avec simplement 3 points et 2 prises en sortie de banc.

Bonne sortie toutefois pour Tidjane Salaün, dont la place n'est plus menacée par Pat Connaughton aux Hornets (coupé). L'ailier a inscrit 9 points en sortie de banc et capté 4 rebonds sur ses 19 minutes passées sur le parquet. Soirée plus délicate en revanche pour Ousmane Dieng avec les Bucks. L'ailier de 23 ans n'était pas en réussite au tir avec 4 unités et un difficile 2/9 au shoot.

Les 16 Français de NBA selon l'indice de confiance perso que j'ai sur leur saison à venir :



5/5 : Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Alex Sarr



4/5 : Zaccharie Risacher, Moussa Diabaté, Joan Beringer, Nolan Traoré



3/5 : Bilal Coulibaly, Noah Penda, Ousmane Dieng



2/5 : Mohamed… — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) 16 octobre 2026

Inquiétude pour Noah Penda

Mais le vrai point noir de cette soirée est bien évidemment la blessure de Noah Penda avec le Magic. Après seulement 2 minutes sur le terrain, l'ailier a dû laisser sa place, touché à l'ischio-jambier comme lors du camp d'entrainement. Sa durée d'indisponibilité demeure inconnue pour le moment.

Enfin Sidy Cissoko a inscrit 2 points avec les Blazers alors que Rayan Rupert n'a pas réussi à scorer avec les Sixers malgré près de 20 minutes passées sur le terrain.