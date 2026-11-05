Zakai Zeigler (ex-Nanterre) à l'arrêt de longues semaines

Le sort s'acharne sur les Veolia Towers Hamburg en ce début d'exercice 2026-2027. Sévèrement battu dimanche dernier devant les 2 962 spectateurs de l'Inselpark Arena par le Syntainics MBC (89-109), le club allemand a annoncé ce mardi l'indisponibilité pour plusieurs semaines de son meneur de jeu Zakai Zeigler.

Les examens médicaux passés lundi sous la direction du docteur Helge Beckmann ont révélé une blessure au pied gauche pour l'ancien joueur de Nanterre 92. Il rejoint à l'infirmerie l'arrière américain Noah Thomasson, touché à la jambe droite lors de la même rencontre et également absent pour une longue durée, ainsi que l'ailier canadien David Muenkat, meilleur rebondeur de l'équipe (10,2 prises par match) mais déjà forfait dimanche en raison d'une lésion musculaire.

Cette hécatombe fragilise un peu plus une formation hambourgeoise lanterne rouge de Bundesliga (1 victoire et 5 défaites, série en cours de cinq revers consécutifs), au sein de laquelle évoluent deux jeunes joueurs français ainsi que plusieurs anciens pensionnaires des parquets hexagonaux.

Un coup d'arrêt pour l'ancien meneur de Nanterre

Arrivé en Allemagne fin juillet pour succéder à L.J. Thorpe — qui a activé sa clause de sortie à l'intersaison pour rejoindre le BCM Gravelines-Dunkerque —, Zakai Zeigler s'était rapidement imposé comme le chef d'orchestre de l'équipe dirigée par Benka Barloschky. Contrairement aux saisons précédentes, Hambourg ne dispute pas l'EuroCup cette année et concentre l'intégralité de ses efforts sur la scène nationale. Dans ce contexte, le meneur américano-portoricain compilait jusqu'ici 11,2 points (à 37,5 % aux tirs), 2,2 rebonds et 4,6 passes décisives en 26 minutes de moyenne, et restait justement sur une pointe à 7 points et 9 offrandes dimanche contre le MBC avant de devoir quitter le terrain en grimaçant.

PROFIL JOUEUR Zakai ZEIGLER Poste(s): Meneur Taille: 176 cm Âge: 24 ans (02/08/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / EasyCredit BBL PTS 9,4 #87 REB 1,9 #159 PD 5,6 #8

Avant de poser ses valises dans le nord de l'Allemagne, l'ancien maître à jouer de l'université du Tennessee avait découvert le basket professionnel sous les couleurs de Nanterre 92 lors de la saison 2025-2026. Dans les Hauts-de-Seine, il avait disputé 35 rencontres de Betclic ELITE pour des moyennes de 7,1 points, 1,5 rebond et 5,6 passes décisives en 21 minutes, avant de tenter sa chance en NBA Summer League cet été avec les San Antonio Spurs (0,7 point et 1 passe en 6 matchs). Son absence simultanée avec celle de Noah Thomasson décapite la ligne arrière hambourgeoise.

« Nous nous trouvons actuellement dans une situation très difficile », a réagi le directeur sportif Marvin Willoughby dans le communiqué officiel du club. « Nous ne pouvons pas être satisfaits de notre début de saison et le fait que de nombreuses absences s'ajoutent désormais à cette situation sportive rend les choses infiniment plus compliquées pour nous. »

Mathys Kangudia appelé à prendre les clés du camion

Pour compenser la perte de ses deux créateurs américains, l'entraîneur Benka Barloschky va devoir confier d'importantes responsabilités sur les lignes arrières au Français Mathys Kangudia (1,88 m, 22 ans). Passé par le centre de formation de Nantes et prêté une saison à la JDA Dijon où il a effectué ses premières apparitions en Betclic ELITE en 2023-2024, le natif de Coulommiers sortait d'un exercice 2025-2026 remarqué en ELITE 2 avec l'Hermine (16,8 points de moyenne et un trophée de meilleure progression du championnat) aux côtés du jeune prodige Nathan Soliman. Engagé jusqu'en 2028 avec Hambourg pour sa première expérience à l'étranger, l'arrière tricolore vient justement de signer son match référence outre-Rhin.

Dimanche face au Syntainics MBC, alors que ses coéquipiers du backcourt rejoignaient tour à tour les vestiaires, Mathys Kangudia a terminé meilleur marqueur des Towers avec 22 points à 8/12 aux tirs (dont 3/6 à 3-points) et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 24 minutes.

« Quand Zakai et Noah tombent au combat, alors que David est déjà absent, nous finissons par manquer d'armes pour revenir contre un tel adversaire », regrettait son coach Benka Barloschky après la rencontre.

Avec 12,5 points et 3,2 passes décisives de moyenne depuis le coup d'envoi de la saison, il sera le principal dépositaire du jeu offensif hambourgeois lors du déplacement sur le parquet du promu Science City Jena le lundi 9 novembre.

Nicolas Pavrette, Martin Breunig et Emil Marshall en soutien

Dans la raquette, les Veolia Towers s'appuient également sur un fort contingent lié aux championnats français pour traverser cette tempête. Recruté cet été jusqu'en 2028, le pivot français Nicolas Pavrette (2,10 m, 24 ans) poursuit son apprentissage de la première division allemande. Passé par le centre de formation de la Chorale de Roanne avant d'évoluer en NCAA à Central Michigan puis en troisième division espagnole à Morón, le natif de Saint-Brieuc s'était révélé en ELITE 2 la saison dernière lors de son prêt à Aix-Maurienne (10 points, 6,6 rebonds et 1,3 contre), après une première année discrète à l'Orléans Loiret Basket. En BBL, il apporte jusqu'ici une précieuse rentabilité en sortie de banc avec 5,2 points à 69,2 % de réussite aux tirs et 4 rebonds en 13 minutes, à l'image de ses 7 points et 7 prises compilés dimanche dernier.

Il partage les responsabilités intérieures avec le Germano-Thaïlandais Martin Breunig, arrivé à Hambourg en novembre 2025 en provenance du SLUC Nancy où il avait débuté l'exercice 2025-2026 de Betclic ELITE (9,7 points et 5,2 rebonds en 6 matchs). Auteur de 12 points et 5 rebonds dimanche face à son ancien club du MBC, le vétéran tourne à 8,8 points, 4,7 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes cette saison. Enfin, la rotation sur les ailes pourrait s'ouvrir davantage pour l'Allemand Emil Marshall, pur produit du club revenu au bercail cet été après une saison complète disputée en France sous les couleurs de Val de Seine en NM1 (8,6 points, 3,4 rebonds et 1,5 passe en 35 rencontres). Tout ce collectif au fort accent hexagonal devra désormais faire front commun pour décrocher un premier succès depuis le 25 septembre.