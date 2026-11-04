"Zeljko Obradovic va m'appeler" : le duo Jaylen Hands - Neftali Difuidi rentre dans l'histoire de la BCL !

Dans le jargon journalistique, Janis Gailitis est ce que l'on appelle un bon client. L'entraîneur de Strasbourg est capable de sortir des phrases choc les soirs de défaite ou de... victoire, comme samedi dernier lorsqu'il a tiré à boulets rouges sur ses joueurs qui venaient pourtant de battre Cholet, mais aussi de distiller des citations pleines d'humour parfois.

Le stratège de la SIG l'a encore prouvé mardi. Interrogé par notre confrère Amaury Prieur des DNA à propos de l'excellente série de Neftali Difuidi, le Letton a préféré en rire. "S'il continue comme cela, Zeljko Obradovic va finir par m'appeler", a-t-il souri.

Le premier duo à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes

Le nonuple vainqueur de l'EuroLeague ne suit certainement pas l'actualité de la Basketball Champions League mais l'ancien arrière de Saint-Quentin a signé son premier vrai coup d'éclat sur la scène continentale avec son compère Jaylen Hands.

Les deux Strasbourgeois sont entrés ensemble dans l'histoire de la BCL en devenant les premiers coéquipiers à cumuler plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives dans le même match.

Alors que la SIG jouait une partie de son avenir européen au Rhénus face au Cibona Zagreb de Tre Mitchell, vainqueur de l'EuroCup avec la JL Bourg, Jaylen Hands a assumé son rôle de leader offensif en compilant 22 points à 7/14, 6 rebonds et 8 passes décisives.

Difuidi a bien honoré ses 25 ans

Le meneur américain a reçu le soutien précieux de Neftali Difuidi, étincelant le soir de ses 25 ans avec 23 points à 8/17, 8 rebonds et 6 passes décisives.

Encore en ÉLITE 2 il y a un an et demi, le Périgourdin vient de boucler la meilleure semaine de sa carrière professionnelle avec 21,7 points, 4,7 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne sur ses trois dernières sorties.

Neftali Difuidi Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 32:34 21,7 4,7 3,7 2,3 0,3 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 03/11 32:12 23 8 6 2 1 V 95-70 vs CIB Basketball Champions League 31/10 34:19 19 4 4 3 0 V 88-82 vs CHO Betclic ELITE 27/10 31:10 23 2 1 2 0 V 94-98 @ SQB Betclic ELITE

"Il a tous les outils"

D'où l'appel imminent de Zeljko Obradovic... Après son trait d'humour, Janis Gailitis a plus sérieusement complimenté son protégé.

"Il a fait un bon match", a-t-il glissé en réponse à la question des Dernières Nouvelles d'Alsace. "Je pense qu'il a tous les outils. Il est en train de devenir plus discipliné et plus patient en attaque. Il travaille dur pour avoir une meilleure sélection de tirs, pour mieux jouer collectivement avec ses coéquipiers. Il a parfois encore du mal à être constant en défense alors qu'il a le potentiel pour l'être. Mais j'aime ce qu'il amène, son attitude : qu'on soit à +10 ou à -10, il essaye toujours d'être la meilleure version possible de lui-même. Et parfois, il est récompensé, comme sur ce match de Zagreb."

𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒄 𝒅𝒖𝒐 ⭐️⭐️



Ils ont marqué l’histoire de la BCL et sont devenus le premier duo de coéquipiers à inscrire chacun plus de 20 points, à prendre plus de 5 rebonds et à délivrer plus de 5 passes décisives au cours d’un même match 😧 TOUT SIMPLEMENT !#BasketballCL pic.twitter.com/xMeR0M19Ol — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 4 novembre 2026

Janis Gailitis apprécie tellement Neftali Difuidi qu'il lui a intimé un dernier ordre lorsqu'il a quitté la salle de presse du Rhénus. "Joyeux anniversaire, envoie-moi un message pour me dire où il faut aller ce soir !" Pour fêter un quart de siècle et un petit bout d'histoire avec Jaylen Hands...