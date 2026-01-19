Recherche
Liga Endesa

23 sur 33 à 3-points : Luwawu-Cabarrot et Frisch dans l’histoire avec Baskonia

Liga Endesa - Baskonia décroche sa qualification pour la Copa del Rey en battant BAXI Manresa sur le score fleuve de 130-85. Les Basques ont établi un nouveau record historique avec 23 paniers à 3-points réussis, égalant la marque de la Liga Endesa.
|
00h00
Résumé
Écouter
23 sur 33 à 3-points : Luwawu-Cabarrot et Frisch dans l’histoire avec Baskonia

Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia ont réalisé deux records face à Manresa

Crédit photo : acb Photo / Aitor Bouzo

Baskonia a obtenu dimanche son billet pour disputer la Copa del Rey avec une victoire record face à Manresa (130-85). Les Basques ont battu leurs propres records historiques de points marqués en première mi-temps et de paniers à 3-points réussis dans un match, aspirant désormais à la quatrième place du classement.

TLC : 30 d’évaluation en… 14 minutes !

L’équipe de Vitoria a littéralement démoli ses adversaires catalans grâce à une adresse exceptionnelle à longue distance. Baskonia a converti 23 tirs à 3-points sur 33 tentatives, un pourcentage de réussite qui a complètement anéanti Manresa. Cette performance égale le record de paniers à 3-points dans l’histoire de la Liga Endesa, précédemment détenu par Malaga.

Manresa a particulièrement souffert des absences de plusieurs joueurs clés, notamment le meneur français Hugo Benítez, mais aussi Álex Reyes, Dani Pérez, Agustín Ubal et Eli Brooks. Ces forfaits ont considérablement affaibli l’effectif catalan face à des Basques en état de grâce.

Timothé Luwawu-Cabarrot s’est une nouvelle fois illustré comme le leader offensif de Baskonia avec 21 points à 5/7, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 30 d’évaluation en… 14 minutes ! Huit joueurs de l’équipe locale ont dépassé la barre des dix points, témoignant de la profondeur et de l’efficacité collective des hommes de Paolo Galbiati. Parmi eux, Clément Frisch a confirmé sa montée en puissance avec 10 points à 3/3 et 6 rebonds en 18 minutes.

Clément FRISCH
Clément FRISCH
10
PTS
6
REB
0
PDE
Logo Liga Endesa
BAS
130 85
MAN

Un festival offensif dès le premier quart-temps

L’égalité des premières minutes a rapidement volé en éclats grâce à quatre tirs à 3-points consécutifs qui ont creusé le premier écart significatif. Rodions Kurucs a notamment planté trois paniers primés lors du premier quart-temps, contribuant aux 35 points inscrits par Baskonia avec six tirs à 3-points réussis.

Le deuxième quart-temps a confirmé la tendance avec un niveau d’adresse local exceptionnel. Les Basques ont même battu leur propre record de points marqués à la mi-temps (74-42) grâce à 14 tirs à 3-points réussis sur 17 tentatives. Cette performance historique a définitivement scellé l’issue de la rencontre.

Stefan Joksimovic a également contribué à ce festival offensif, marquant le nouveau plafond de Baskonia dans le tir extérieur avec son troisième panier à 3-points. Malgré les efforts d’orgueil de Gerard Fernández et Pierre Oriola côté catalan, Manresa n’a jamais pu enrayer la machine basque, s’inclinant finalement de 45 points dans le Fernando Buesa Arena devant 8 788 spectateurs.

dragibus
C'est quoi un record qui ne serait pas historique ? La même chose qu'une égalité qui ne serait pas parfaite ? Un pléonasme peut-être.
Répondre
(1) J'aime
lefree74
tlc a vraiment changé de statut, ça fait plaisir pour ce joueur qui avait du basket plein les pognes mais qui s'était un peu vu trop beau en NBA. joueur élégant et sobre, est-ce qu'il peut Sur un malentendu revenir en bleu, pourquoi pas... et Frisch qui passe du SLUC a Vitoria, c'est ce qu'on appelle une promotion !!!
Répondre
(0) J'aime


