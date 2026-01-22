Coup dur pour Quimper : l’exemplaire Lucas Thévenard absent quinze jours

Alors que Quimper vit un retour en ÉLITE 2 largement en-deçà de ses espérances, avec un statut de relégable pour le moment, Lucas Thevenard représentait l’une des rares satisfactions des Béliers, toujours engagé et combatif lors de ses passages sur le parquet (7,1 points à 44%, 5,8 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,1 interception de moyenne).

PROFIL JOUEUR Lucas THEVENARD Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 28 ans (15/01/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 7,1 #141 REB 5,8 #23 PD 1,7 #104

Malheureusement, l’intérieur aindinois va manquer les prochaines rencontres quimpéroises. Victime d’une entorse à la cheville cette semaine, Lucas Thevenard sera sur le flanc pour quinze jours informe Ouest France. Il sera ainsi forfait pour le déplacement à Orléans samedi puis vraisemblablement celui à Gries la semaine prochaine.

Un nouveau coup dur pour les Béliers alors que leur infirmerie semblait en passe de se désemplir : ainsi, Antoine Dudit a rejoué le week-end dernier pour la première fois depuis octobre tandis qu’Antoine Wallez, absent depuis le 1er novembre, a repris l’entraînement collectif.