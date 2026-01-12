Recherche
Betclic ELITE

Des supporters veulent devenir acteurs de l’avenir du Limoges CSP avec le Cercle des Socios

Autour du Limoges CSP, des supporters souhaitent aller plus loin que le simple soutien en tribunes. Avec la création du Cercle des Socios, un collectif ambitionne de structurer un actionnariat populaire afin d’entrer, à terme, au capital du club et de peser durablement sur son avenir.
|
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le Limoges CSP n’a jamais été un club comme les autres. À Beaublanc, le public fait partie intégrante de l’histoire, de l’identité et du quotidien du triple champion d’Europe. Aujourd’hui, certains supporters souhaitent franchir une nouvelle étape avec le Cercle des Socios, une association indépendante qui veut rassembler les amoureux du club autour d’un projet collectif, transparent et durable. Un projet déjà évoqué fin 2024, qui s’apprête à passer un nouveau cap.

Officiellement créée le 23 janvier 2025, après près de deux ans de réflexion et de structuration, l’association entend donner une voix organisée aux supporters, sans jamais se substituer au club ni à ses dirigeants.

Une association indépendante pour structurer la voix des supporters

Le Cercle des Socios se définit comme une association « de supporters, pour des supporters ». Son objectif n’est pas d’intervenir dans les choix sportifs ou de gouvernance au quotidien, mais de créer un cadre collectif permettant de soutenir le club sur le long terme, tout en protégeant son identité.

Comme le résume Vincent Roche, responsable du développement du Cercle des Socios, dans une vidéo publiée le 29 décembre lors d’un échange animé par Bruno Gadras, de Plans Larges : « C’est une association de fans du Limoges CSP qui souhaitent contribuer concrètement à la vie et à la pérennité du club. Notre objectif, c’est de rassembler les amoureux du club autour d’un projet d’actionnariat populaire pour devenir acteurs de l’avenir du Limoges CSP. »

À court terme, le projet vise à structurer une communauté de soutien, à travers des actions liées au patrimoine du club, à son ancrage territorial et à des initiatives citoyennes. À plus long terme, l’ambition est claire : entrer collectivement au capital du Limoges CSP, de manière symbolique, responsable et assumée.

Un engagement, pas un investissement

Le Cercle des Socios insiste sur un point central : il ne s’agit en aucun cas d’un investissement financier. Aucune recherche de dividendes ou de retour personnel n’est envisagée. L’adhésion relève uniquement de l’engagement.

« L’adhésion ne donne pas de retour financier, c’est un engagement personnel », explique Vincent Roche. « Mais elle donne un rôle : permettre à chaque supporter de contribuer au développement du club et de donner une voix au public du CSP. »

Le modèle repose sur une adhésion annuelle, avec un droit d’entrée la première année, puis une cotisation volontairement fixée à un niveau jugé accessible afin de rester populaire et inclusif. Les fonds collectés seraient destinés à soutenir le club et, le moment venu, à permettre une entrée collective au capital.

Dans l’esprit du collectif, cette présence aurait surtout valeur de représentation : « agir comme une vigie populaire », selon les mots employés, afin de défendre l’intérêt du club et de ses supporters sur le long terme.

Un modèle inspiré de l’étranger, adapté à l’ADN du CSP

Le concept de socios n’est pas nouveau à l’échelle internationale. En Espagne notamment, des clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone appartiennent à leurs supporters. En France, ce modèle reste encore marginal, mais commence à émerger. En 2019, Cholet Basket avait tenté cette aventure, sans connaître un grand succès lors du lancement (10 000€ de recette en deux semaines).

Pour le Cercle des Socios, le Limoges CSP représente un terrain particulièrement propice. « Le poids du public à Beaublanc est une institution », rappelle Vincent Roche. « Notre but n’est pas de prendre le contrôle, mais d’assurer la stabilité du club et de contribuer à sa pérennité. Le CSP est un patrimoine, une marque exceptionnelle du sport français. »

Selon l’association, le dialogue engagé depuis plusieurs mois avec le club a permis de poser les bases d’un projet jugé sérieux et crédible, notamment depuis l’arrivée de la nouvelle direction, qui a permis au CSP de sortir d’une période de fortes turbulences.

LIRE AUSSI

Soirée de lancement le 17 janvier à Beaublanc

Alors que son site Internet est déjà en ligne, le Cercle des Socios sera officiellement présenté au public lors d’une soirée de lancement organisée le samedi 17 janvier 2026 à 17h00, à la brasserie du Palais des Sports de Beaublanc. L’événement réunira des personnalités locales, des groupes de supporters et des fans souhaitant découvrir le projet.

« Quel autre endroit que Beaublanc pour lancer cette aventure ? », glisse Vincent Roche. « Ce sera un moment convivial, chaleureux, pour échanger et présenter nos premières actions. »

Un teaser vidéo a déjà été diffusé, tout comme plusieurs témoignages d’anciens joueurs du club, venus apporter leur soutien à la démarche.

Avec le Cercle des Socios, certains supporters du Limoges CSP espèrent ainsi transformer leur passion en engagement structuré, pour que la voix de Beaublanc continue de compter, bien au-delà des soirs de match.

glidos
QUADRUPLE CHAMPION D'EUROPE ! Pas triple !!!
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
