ELITE 2

Divine Myles arrêté deux mois, Petar Aranitovic prolonge son séjour avec l’Alliance Sport Alsace

ÉLITE 2 - Divine Myles victime d'une fracture du doigt, l'Alliance Sport Alsace a prolongé le contrat de son pigiste médical Petar Aranitovic jusqu'à la fin du mois de janvier.
00h00
Divine Myles arrêté deux mois, Petar Aranitovic prolonge son séjour avec l'Alliance Sport Alsace

Petar Aranitovic sous contrat avec l’ASA jusqu’au 25 janvier 2026

Crédit photo : Sébastien Grasset

Initialement embauché par l’Alliance Sport Alsace début octobre avec un contrat s’étirant jusqu’au 2 novembre, Petar Aranitovic ne cesse de prolonger son séjour en périphérie strasbourgeoise.

Toujours au-dessus des 10 points lors de ses huit dernières sorties, le combo-guard serbe a paraphé sa deuxième extension avec l’ASA. Il s’est désormais engagé jusqu’au 25 janvier 2026 auprès de l’équipe de Nebojsa Bogavac.

PROFIL JOUEUR
Petar ARANITOVIC
Poste(s): Arrière
Taille: 194 cm
Âge: 31 ans (20/09/1994)
Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
11,7
#43
REB
2,4
#146
PD
2,3
#70

Logique au vu de la succession de blessures qui continue de s’abattre sur le récent finaliste des playoffs. Ainsi, le meneur Divine Myles est notamment à l’arrêt pour huit semaines en raison d’une fracture du doigt contractée juste avant la trêve internationale à La Rochelle.

ELITE 2
ELITE 2
Suivre

