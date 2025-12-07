Divine Myles arrêté deux mois, Petar Aranitovic prolonge son séjour avec l’Alliance Sport Alsace

Initialement embauché par l’Alliance Sport Alsace début octobre avec un contrat s’étirant jusqu’au 2 novembre, Petar Aranitovic ne cesse de prolonger son séjour en périphérie strasbourgeoise.

Toujours au-dessus des 10 points lors de ses huit dernières sorties, le combo-guard serbe a paraphé sa deuxième extension avec l’ASA. Il s’est désormais engagé jusqu’au 25 janvier 2026 auprès de l’équipe de Nebojsa Bogavac.

PROFIL JOUEUR Petar ARANITOVIC Poste(s): Arrière Taille: 194 cm Âge: 31 ans (20/09/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 11,7 #43 REB 2,4 #146 PD 2,3 #70

Logique au vu de la succession de blessures qui continue de s’abattre sur le récent finaliste des playoffs. Ainsi, le meneur Divine Myles est notamment à l’arrêt pour huit semaines en raison d’une fracture du doigt contractée juste avant la trêve internationale à La Rochelle.