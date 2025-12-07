Divine Myles arrêté deux mois, Petar Aranitovic prolonge son séjour avec l’Alliance Sport Alsace
Petar Aranitovic sous contrat avec l’ASA jusqu’au 25 janvier 2026
Initialement embauché par l’Alliance Sport Alsace début octobre avec un contrat s’étirant jusqu’au 2 novembre, Petar Aranitovic ne cesse de prolonger son séjour en périphérie strasbourgeoise.
Toujours au-dessus des 10 points lors de ses huit dernières sorties, le combo-guard serbe a paraphé sa deuxième extension avec l’ASA. Il s’est désormais engagé jusqu’au 25 janvier 2026 auprès de l’équipe de Nebojsa Bogavac.
Logique au vu de la succession de blessures qui continue de s’abattre sur le récent finaliste des playoffs. Ainsi, le meneur Divine Myles est notamment à l’arrêt pour huit semaines en raison d’une fracture du doigt contractée juste avant la trêve internationale à La Rochelle.
