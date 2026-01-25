Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
WNBA

Dominique Malonga réalise le premier dunk de la saison d’Unrivaled : « C’était un grand moment »

Unrivaled - Dominique Malonga marque l'histoire d'Unrivaled avec un dunk spectaculaire. L'internationale françiase, deuxième choix de la Draft WNBA 2025, a électrisé le public de Miami lors de la victoire de Breeze BC contre les Lunar Owls.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dominique Malonga réalise le premier dunk de la saison d’Unrivaled : « C’était un grand moment »

Dominique Malonga au dunk

Crédit photo : Unrivaled

Dominique Malonga a offert un spectacle mémorable aux fans de basket féminin samedi soir à Miami. La pivot franco-camerounaise a réalisé le premier dunk de la saison 2025 d’Unrivaled, lors du match opposant Breeze BC aux Lunar Owls au premier quart-temps.

Sur une passe de sa coéquipière Rickea Jackson, Malonga a facilement claqué le ballon de la main droite, déclenchant l’enthousiasme du public présent dans la salle. Ce geste technique confirme une nouvelle fois les qualités athlétiques exceptionnelles de l’internationale française, qui avait déjà fait sensation en octobre 2024 en dunkant lors d’un match d’EuroCup.

Une performance complète pour la jeune prodige française

Au-delà de ce moment spectaculaire, Malonga a livré une prestation de haut niveau avec 21 points et 8 rebonds, contribuant à la victoire 75-68 de Breeze BC. Ces statistiques s’inscrivent dans la continuité de ses excellentes moyennes en Unrivaled : 15,2 points et 9,8 rebonds par match.

« C’est vraiment bien. Je m’entraînais beaucoup », a confié Malonga après la rencontre. « Je ne veux pas être une dunkeuse d’entraînement, je veux le faire en match. Donc, je suis contente de ça… J’étais heureuse de sentir l’amour de toute la salle, en fait. Tout le monde était si excité – c’était un grand moment. »

Cette performance marque un tournant pour la jeune française, qui n’avait pas dunké lors de sa saison rookie avec le Seattle Storm en WNBA, où elle avait néanmoins impressionné avec 7,7 points et 4,6 rebonds de moyenne, tout en shootant à 55,1% de réussite aux tirs.

Malonga devient ainsi la deuxième joueuse à dunker dans l’histoire d’Unrivaled, après Brittney Griner la saison passée.

« J’adore ça parce que tout le monde est excité », avait-elle déclaré à propos de ses capacités de dunk. « Je suis excitée et j’ai l’impression que ça va me donner beaucoup d’énergie à mettre sur le terrain après. C’est une sensation formidable. »

Membre de l’équipe de France médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de 2024, Malonga continue d’écrire son histoire dans le basket féminin américain, confirmant son statut de future star de la discipline.

WNBA
WNBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
matt_le_bucheron
Du basket 3X3 sur tout le terrain, c'est vraiment n'importe quoi. Dans la situation actuelle , est ce que Bebasket pourrait éviter de faire de la pub pour de la m...e américaine qui n'a aucun intérêt.
Répondre
(0) J'aime
arden_lefort
C'est vrai que ça ne rime pas à grand chose. Mais, on ne peut en vouloir à Bebasket de faire son boulot. Le journalisme ne consiste pas à ne parler que des choses qui vont bien, n'est-ce pas? Bon et puis un dunk de Dominique Malonga, ce n'est pas tous les jours non plus...
Répondre
(0) J'aime
matt_le_bucheron
Ce n'est pas son premier et sans doute pas son dernier. Quand on fait 1,98 m, ce n'est pas non plus l'exploit du siècle, en plus dans ce format 3X3 sur tout le terrain.
(0) J'aime
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Kévin Marsillon-Noléo va-t-il jouer contre la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00Nancy diminué contre la JL Bourg ?
Le Cercle des Socios
Betclic Élite
00h00ITW de Nicolas Friconnet, président du Cercle des Socios, l’association qui souhaite entrer au capital du Limoges CSP
Roman Domon a signé son record de points en NCAA
NCAA
00h00Roman Domon à 29 points, Murray State stoppé à Northern Iowa mais toujours en tête de la MVC
Dominique Malonga au dunk
WNBA
00h00Dominique Malonga réalise le premier dunk de la saison d’Unrivaled : « C’était un grand moment »
Le FC Barcelone de Xavi Pascual reste en EuroLeague
EuroLeague
00h00Officiel : Le FC Barcelone s’engage avec l’EuroLeague jusqu’en 2037
ELITE 2
00h00Le projet d’une aréna, clé de l’avenir du Stade Rochelais Basket pour son président, réélu jusqu’en 2029
Amine Noua a encore brillé avec l'Aris Salonique
À l’étranger
00h00Amine Noua encore en vue : l’Aris Salonique équilibre son bilan en Grèce
Zacharie Perrin et Hambourg retrouvent le sourire, ils viennent d'enchaîner trois victoires
À l’étranger
00h00Trois victoires de suite et un nouveau double-double pour Zacharie Perrin : on n’arrête plus Hambourg !
Bourges s'en est sorti contre Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse signe un joli coup à Chartres, Bourges s’en sort au mental, Charleville-Mézières déroule
Berck a signé une victoire importante du côté de Saint-Vallier ce samedi 24 janvier
NM1
00h00Berck frappe fort à Saint-Vallier et se rapproche très nettement de la poule haute
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
1 / 0