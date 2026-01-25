Dominique Malonga réalise le premier dunk de la saison d’Unrivaled : « C’était un grand moment »

Dominique Malonga a offert un spectacle mémorable aux fans de basket féminin samedi soir à Miami. La pivot franco-camerounaise a réalisé le premier dunk de la saison 2025 d’Unrivaled, lors du match opposant Breeze BC aux Lunar Owls au premier quart-temps.

Sur une passe de sa coéquipière Rickea Jackson, Malonga a facilement claqué le ballon de la main droite, déclenchant l’enthousiasme du public présent dans la salle. Ce geste technique confirme une nouvelle fois les qualités athlétiques exceptionnelles de l’internationale française, qui avait déjà fait sensation en octobre 2024 en dunkant lors d’un match d’EuroCup.

Une performance complète pour la jeune prodige française

Au-delà de ce moment spectaculaire, Malonga a livré une prestation de haut niveau avec 21 points et 8 rebonds, contribuant à la victoire 75-68 de Breeze BC. Ces statistiques s’inscrivent dans la continuité de ses excellentes moyennes en Unrivaled : 15,2 points et 9,8 rebonds par match.

« C’est vraiment bien. Je m’entraînais beaucoup », a confié Malonga après la rencontre. « Je ne veux pas être une dunkeuse d’entraînement, je veux le faire en match. Donc, je suis contente de ça… J’étais heureuse de sentir l’amour de toute la salle, en fait. Tout le monde était si excité – c’était un grand moment. »

Cette performance marque un tournant pour la jeune française, qui n’avait pas dunké lors de sa saison rookie avec le Seattle Storm en WNBA, où elle avait néanmoins impressionné avec 7,7 points et 4,6 rebonds de moyenne, tout en shootant à 55,1% de réussite aux tirs.

Malonga devient ainsi la deuxième joueuse à dunker dans l’histoire d’Unrivaled, après Brittney Griner la saison passée.

« J’adore ça parce que tout le monde est excité », avait-elle déclaré à propos de ses capacités de dunk. « Je suis excitée et j’ai l’impression que ça va me donner beaucoup d’énergie à mettre sur le terrain après. C’est une sensation formidable. »

Membre de l’équipe de France médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de 2024, Malonga continue d’écrire son histoire dans le basket féminin américain, confirmant son statut de future star de la discipline.