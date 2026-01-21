Ergin Ataman fustige « certains joueurs qui n’apportent rien »… puis cloue T.J. Shorts au banc : 0 minute contre Vitoria !

T.J. Shorts est dans une situation de plus en plus inconfortable au Panathinaïkos Athènes (7,8 points à 44% et 3,3 passes décisives en 17 minutes de moyenne). Déjà utilisé seulement 5 minutes lors du derby perdu contre l’Olympiakos au tout début du mois de janvier, l’ancien roi de Paris n’est pas sorti du banc contre Vitoria (93-74), une première cette saison.

Non utilisé, alors que Kendrick Nunn était absent (!), le lutin californien a pu observer Vassilis Toliopoulos prendre toute la lumière avec 21 points en 26 minutes. Sorti du placard, l’ex-pigiste de Boulazac ne comptait pourtant que… deux apparitions en EuroLeague sur l’ensemble de la saison.

T.J. Shorts n’a pas été le seul membre de la rotation à ne pas voir le terrain. L’international turc Omer Yurtseven, deuxième meilleur marqueur du Pana en ESAKE, a également regardé tout le match depuis le banc. « Ils n’ont pas joué pour des raisons tactiques », a sobrement commenté Ergin Ataman en conférence de presse.

« Je ne sais pas quoi faire avec certains joueurs »

Pour comprendre la raison de son choix, il faut certainement plutôt remonter à ses déclarations du week-end, suivant la courte victoire au PAOK Salonique. « Honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec certains joueurs. Je suis vraiment perplexe. Je ne trouve pas la solution : ils ne nous apportent rien et vont devoir contribuer. Certains joueurs n’ont pas été à la hauteur et ont une fois de plus perturbé notre système. Dans ce système de jeu, certains joueurs ne méritent pas leur place dans l’équipe. Ceux qui ne respectent pas le système ne joueront pas, c’est tout. »

Ergin Ataman n’avait alors voulu nommer personne. Mais pas besoin d’être un génie pour comprendre qui était visé, à la lecture des temps de jeu de mardi. Surtout que T.J. Shorts avait de nouveau été en grande difficulté à Salonique (2 points à 1/3, 1 passe décisive et 1 balle perdue en 9 minutes ; -11 de +/-).

Pour une recrue star, signée pour deux ans à plus de deux millions la saison, l’exaspération se fait de plus en plus sentir chez le bouillonnant coach turc.