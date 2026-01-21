Recherche
EuroLeague

Ergin Ataman fustige « certains joueurs qui n’apportent rien »… puis cloue T.J. Shorts au banc : 0 minute contre Vitoria !

Pour la première fois de la saison, T.J. Shorts n'a pas pris part à un match du Panathinaïkos Athènes ! Alors qu'Ergin Ataman était furieux contre certains membres de sa rotation le week-end dernier, l'ancien parisien était visiblement la cible de son courroux. La saison difficile du double MVP de Betclic ÉLITE se poursuit...
|
00h00
Résumé
Écouter
Ergin Ataman fustige « certains joueurs qui n’apportent rien »… puis cloue T.J. Shorts au banc : 0 minute contre Vitoria !
Crédit photo : Sébastien Grasset

T.J. Shorts est dans une situation de plus en plus inconfortable au Panathinaïkos Athènes (7,8 points à 44% et 3,3 passes décisives en 17 minutes de moyenne). Déjà utilisé seulement 5 minutes lors du derby perdu contre l’Olympiakos au tout début du mois de janvier, l’ancien roi de Paris n’est pas sorti du banc contre Vitoria (93-74), une première cette saison.

Non utilisé, alors que Kendrick Nunn était absent (!), le lutin californien a pu observer Vassilis Toliopoulos prendre toute la lumière avec 21 points en 26 minutes. Sorti du placard, l’ex-pigiste de Boulazac ne comptait pourtant que… deux apparitions en EuroLeague sur l’ensemble de la saison.

T.j. SHORTS
T.j. SHORTS
0
PTS
0
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
PAN
93 74
BAS

T.J. Shorts n’a pas été le seul membre de la rotation à ne pas voir le terrain. L’international turc Omer Yurtseven, deuxième meilleur marqueur du Pana en ESAKE, a également regardé tout le match depuis le banc. « Ils n’ont pas joué pour des raisons tactiques », a sobrement commenté Ergin Ataman en conférence de presse.

« Je ne sais pas quoi faire avec certains joueurs »

Pour comprendre la raison de son choix, il faut certainement plutôt remonter à ses déclarations du week-end, suivant la courte victoire au PAOK Salonique. « Honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec certains joueurs. Je suis vraiment perplexe. Je ne trouve pas la solution : ils ne nous apportent rien et vont devoir contribuer. Certains joueurs n’ont pas été à la hauteur et ont une fois de plus perturbé notre système. Dans ce système de jeu, certains joueurs ne méritent pas leur place dans l’équipe. Ceux qui ne respectent pas le système ne joueront pas, c’est tout. »

Ergin Ataman n’avait alors voulu nommer personne. Mais pas besoin d’être un génie pour comprendre qui était visé, à la lecture des temps de jeu de mardi. Surtout que T.J. Shorts avait de nouveau été en grande difficulté à Salonique (2 points à 1/3, 1 passe décisive et 1 balle perdue en 9 minutes ; -11 de +/-).

Pour une recrue star, signée pour deux ans à plus de deux millions la saison, l’exaspération se fait de plus en plus sentir chez le bouillonnant coach turc.

thorir
Mais par contre sur la clairvoyance de l'auto proclamé "plus grand coach d'Europe" à signer ce type de profil pour être associé à Nunn et Sloukas, là par contre il est aussi furieux ou ça redescend un peu ? 😅
Répondre
(12) J'aime
lulutoutvert
Le joueur à ses tords, OK. Mais n'est ce pas au coach de tirer le meilleur (et même plus) de chaque individu de son effectif ? Et là j'ai l'impression qu'Ataman est habitué de virer rapidement ses joueurs dès qu'il n'y arrive pas. Enfant gâté ??? Un stage au Portel pour réapprendre l'humilité ?
Répondre
(14) J'aime
sworn
LOL pas mieux. Putain TJ Short à quand même montré sa valeur à Bonn et à Paris, dans un système bien précis certes, mais ça tout le monde était au courant. Franchement ce Ataman...sans commentaire. En plus c'est vraiment une chouineur de compétition.
(5) J'aime
vince_93
Son discours cité dans l'article, on dirait tellement une tirade de Trump… avec un poil plus de vocabulaire.
Répondre
(0) J'aime
macroy
Quand on est joueur pro. Il faut vraiment être très costaud mentalement pour survivre a ce genre de sortie médiatique récurrente d'un coach qui vous cloue ensuite sur le banc. C'est très compliqué de s'en sortir quand tu n'as pas la confiance du coach. Shorts est dans une spirale compliquée. Et c'est pourtant un grand joueur avec un fort QI basket. Force et courage a lui.
Répondre
(6) J'aime
cmnkm95
C'est clair après Shorts II n'aurait pas du aller au Pana car pour briller il a besoin d'être l'option 1 ou 2 pas la troisième ou quatrième option et il a besoin d'un jeu avec du spacing où on lui laisse la possibilité de jouer ses 1vs1 et au Pana ceux qui ont ces droits sont Sloukas et Nunn le reste bah ils doivent marquer sans trop dribbler. Du coup Shorts II ne peut pas vraiment jouer son jeu donc bon .. spirale négative il faut qu'il change de club la saison prochaine sauf si le Pana ne gagne rien et qu'Attaman parte.
Répondre
(4) J'aime
claude_e
à force d'ensencer des joueurs (roi de n'importe où pour certains journalistes) qui ont souvent un ego surdimensionné (lacunes en culture) il y a tous les ingrédients pour être surpris par après
Répondre
(1) J'aime
cmnkm95
Je ne trouve pas que Shorts II avait un égo surdimensioné après égo oui on en a tous en tant que sportifs déja même en régional on a un certain égo sur le terrain alors en pro il est multiplié après tant que tu n'es pas hautain moi c'est ok.
Répondre
(5) J'aime
v92000
MDR résumer le problème du Pana par de l'ego donné grâce au journaliste c'est être complètement à coté de la plaque sur le sujet
Répondre
(1) J'aime
gumgum
Il est à ce point intouchable Ataman au Pana ? Parce que clairement quand le club recrute un joueur aussi fort que Shorts, c'est ton boulot en tant que coach d'adapter le système pour l'intégrer correctement et en tirer le meilleur. Là pour le pourrir dans la presse et le laisser sur le banc , il doit vraiment se dire que ses dirigeants lui ont donné carte blanche.
Répondre
(4) J'aime
dvnknvknrkv
regarde le dirigant , il est plus fou que lui mdr
Répondre
(3) J'aime
labrigue
Je ne sais plus trop qui au foot (probablement Aulas) avait dit qu’un mercato servait autant à se renforcer qu’à faire ch*er les adversaires. Là c’est pareil, le Pana n’avait absolument pas besoin ou envie de lui, mais ca évite qu’une autre équipe ne le recrute et ne s’améliore. Ou comme un publicitaire qui m’expliquait qu’ils achetaient parfois des emplacements dont ils n’avaient pas vraiment besoin, mais ca évitait que des concurrents fassent aussi leur pub.
Répondre
(3) J'aime
flavor_flav
si tu ne sais pas utiliser un joueur tel que Shorts, c'est peut-être de ta faute mon bon Ataman...
Répondre
(2) J'aime
presqueneutre
Tout est une question de contexte, de mise valeur, d ego et de gourmandise a vouloir plus. Que ce soit côté joueur ou coach. La chute est d autant plus grande quand cela ne matche pas
Répondre
(1) J'aime
leon05
Il fallait qu'il reste a paris Le pana c'est pas un bon choix.
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
