Evan Fournier égale son record de passes décisives en EuroLeague

Evan Fournier (1,98 m, 33 ans) en double-double, cela n’arrive pas souvent. Seulement deux fois dans toute sa carrière en club en fait, à chaque fois en NBA et en ayant joué au minimum 33 minutes. Ce soir pourtant, il en est passé tout proche en EuroLeague en seulement 24 minutes sur le parquet.

Record égalé

Lors de la réception du Maccabi Tel-Aviv (victoire 100-93 de l’Olympiakos), l’arrière/ailier français a marqué 12 points à 5/9 aux tirs, 1 rebond, 1 interception et… 9 passes décisives, pour 14 d’évaluation au total. Il a délivré quasiment un tiers des 29 caviars de son équipe, qui s’est régalée face au Maccabi, la deuxième pire défense d’EuroLeague (122,7 de Defensive Rating). Les Grecs ont dépassé la barre des 100 points pour la quatrième fois de leur saison européenne. Ils ont toutefois évité de peu un come-back en fin de match. De quoi les replacer un peu au classement, en 7e position avec un bilan de désormais 14 victoires pour 8 défaites.

Evan Fournier s’inscrit donc en haut des performances individuelles de ce match, qui en a compté beaucoup : 28 points de Sasha Vezenkov, 13 points et 9 rebonds de Nikola Milutinov, 21 points de Roman Sorkin et 15 de Jeff Dowtin Jr. Les neuf caviars du tricolore ont été bien répartis entre six coéquipiers différents, de quoi compenser ses 4 turnovers. Il égale ainsi son record dans la catégorie en EuroLeague (en 2024 contre Baskonia).

Un rôle qui évolue ?

Forcément, son rôle est plutôt de créer pour lui-même – là où il est le meilleur – ou d’être en bout de chaîne. Mais cette performance s’inscrit tout de même dans une dynamique, puisqu’il avait déjà délivré 6 passes décisives ce week-end en championnat contre Maroussi, et 4 la semaine dernière en EuroLeague chez le Partizan. De quoi renforcer son statut d’un des leaders de l’équipe.

« L’équipe joue très bien en ce moment, on est sur une bonne lancée. Chaque joueur qui entre sur le parquet essaye d’avoir un impact sur la victoire, et c’est le plus important » a expliqué Fournier auprès de l’EuroLeague TV, quand une question lui a été posée sur son quasi double-double. Il faudra observer si ce genre de performances se reproduit à l’avenir.

L’autre tricolore de l’équipe Frank Ntilikina a lui délivré 3 passes décisives mais marqué 0 point à 0/3 aux tirs. Ce qui ne l’a pas empêché de finir avec le meilleur plus/minus de l’équipe (+19) grâce à sa défense. En face, Jaylen Hoard – qui a violemment contré Ntilikina dans le dernier quart – a marqué 11 points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes, pour 17 d’évaluation.