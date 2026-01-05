Joan Beringer signe son premier gros double-double de la saison

Après avoir terminé 2025 par un nouveau passage en NBA, avec un dernier match le soir du 31 décembre (2 rebonds et 1 contre en 7 minutes dans une défaite 102-126 contre les Atlanta Hawks), Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) commence cette année 2026 avec l’équipe des Minnesota Timberwolves évoluant en G-League.

Ce dimanche, l’ancien espoir de la SIG Strasbourg a réalisé son deuxième double-double de la saison, avec un record de rebonds en prime. Lors d’un succès d’Iowa, il a cumulé 14 points, 13 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 5 contres en 33 minutes.

Joan Beringer ne voit pas encore vraiment le jour en NBA

L’ex-intérieur du Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovénie) formé à Strasbourg et sélectionné par les Minnesota Timberwolves en 17e position de la Draft NBA 2025 a pour l’instant joué 12 matchs dans la Grande Ligue. Derrière plusieurs intérieurs référencés comme son compatriote Rudy Gobert, Naz Reid ou encore Julius Randle, l’Alsacien peine à se faire sa place.

Les mots de Chris Finch sur son rookie Joan Beringer 🇫🇷, actuellement en G-League « Son anglais s'améliore. Il est un peu timide mais très intelligent. Mais quand il est dans le groupe et qu'on donne des consignes, des fois il ne comprend pas » (En collab avec @eliott_caillot) pic.twitter.com/U96HiqM8zG — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 4, 2026

Il tourne en moyenne à 1,5 point et 1,4 rebond en moins de 5 minutes. Malgré quelques bons matchs, notamment le 17 novembre 2025 où il a profité d’une large avance pour cumuler 6 points, 4 rebonds et 1 contre en 7 minutes (victoire 120-96 contre les Dallas Mavericks), le rookie doit prendre davantage en maturité dans la ligue de développement. Ainsi, il est envoyé en G-League pour se développer et se montrer davantage. Après six matches toutes compétitions confondues, il affiche des moyennes forcément élevées avec 13,2 points, 10,3 rebonds et 1 passe en 29 minutes.

Les Wolves prennent leur rythme en G-League

Après une défaite 120 à 114 contre le Skyforce ce samedi 4 janvier (12 points, 8 rebonds et 2 contres en 29 minutes pour Beringer), les Wolves ont pris leur revanche sur ce back-to-back face à une équipe du top 6. Ils renouent avec un bilan positif (4 victoires et 3 défaites) et accrochent une septième place de la conférence ouest. Après une troisième place de leur division lors du Tip-Off Tournament (tournoi d’avant-saison régulière), les Wolves affichent certes un bilan moyen mais bien meilleur que la saison dernière conclue à la dernière place de l’ouest avec un bilan de 7 victoires pour 27 défaites.

Suite à sa belle performance (signant au passage son record de rebonds sur la saison et la deuxième meilleure performance de l’équipe), Joan Beringer confirme ses progrès linéaires, lui qui a tout d’un projet à moyen/long terme pour Minnesota. Les Timberwolves, actuellement 6e de la conférence ouest avec 22 victoires pour 13 défaites, auront peut-être besoin de ses services prochainement alors que le calendrier va se densifier avant le All-Star Game NBA.

En attendant un prochain tour en NBA, le rookie peut s’affirmer davantage en G-League en réussissant soir après soir à avoir de l’impact en NBA.