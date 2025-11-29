Recherche
Coupe du Monde masculine

Kentan Facey et la Jamaïque créent l’exploit contre Porto Rico pour leurs grands débuts

Coupe du monde 2027 - Pour la première participation de son histoire aux qualifications du mondial, la Jamaïque s'est imposée dès son entrée en lice face à Porto Rico. Tyran de Lattibeaudiere et Kentan Facey, deux figures bien connues du championnat de France, ont contribué à cette première historique.
00h00
Kentan Facey et la Jamaïque créent l’exploit contre Porto Rico pour leurs grands débuts

Kentan Facey a contribué à la première victoire de la Jamaïque lors des qualifications au Mondial 2027.

Crédit photo : FIBA

La première fenêtre de qualification à la Coupe du monde 2027 est pleine de surprises, et pas seulement en zone Europe ! Au stade des qualifications pour un Mondial de basket pour la première fois de son histoire, la Jamaïque (95e au classement FIBA) a créé l’exploit en battant Porto Rico (16e) sur le fil (92-90), dans la nuit de vendredi à samedi. Une performance d’autant plus remarquable que les Portoricains, présents aux JO de Paris 2024, sont habitués aux grandes compétitions internationales et n’ont pas manqué une Coupe du monde depuis 1986.

À San Juan – alors que la Jamaïque devait recevoir mais n’a finalement pas pu, faute d’infrastructures agréées -, la rencontre s’est décidée dans les toutes dernières secondes. L’intérieur Kofi Cockburn, joueur d’Hiroshima (Japon) et MVP de la rencontre avec 26 points et 15 rebonds, a inscrit le panier de la victoire sur une ultime claquette. Les Jamaïcains, devant pendant toute la deuxième mi-temps ont alors pu laisser exploser leur joie.

Facey et De Lattibeaudiere dominants

Parmi eux, le joueur du Caen Basket Calvados Kentan Facey (2,06 m, 32 ans). Titulaire au sein d’une paire de géants dans la raquette – avec Cockburn, 2,13 m -, l’intérieur a inscrit 11 points et capté 6 rebonds en 23 minutes de jeu. À ses côtés, Tyran De Lattibeaudiere (2,02 m, 34 ans), passé par six clubs en France dont Denain, Orléans et Le Mans, a lui aussi brillé en compilant 15 points, 2 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes. Le meneur palois Drew Thelwell (1,90 m, 23 ans) a lui bien rempli la feuille de stats, en terminant le match à 12 points, 7 rebonds et 8 passes décisives.

Tyran De Lattibeaudiere a inscrit 15 points contre Porto Rico (FIBA).

Côté portoricain, le meneur de Nanterre Zakai Zeigler (13 points) n’a pas pu empêcher la défaite des siens lors de la première journée de qualifications. Pour rappel, dans la zone Amérique, les trois premières équipes de chaque groupe de quatre accèdent au prochain tour des qualifications. Dans l’autre rencontre du groupe B, le Canada s’est largement imposé face aux Bahamas (111-75), malgré les 15 points du meneur de Fos-sur-Mer, Domnick Bridgewater.

