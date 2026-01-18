Lattes-Montpellier conserve sa suprématie sur Charnay : le BLMA complète le dernier carré de la Coupe de France

Depuis que Charnay a pris de l’épaisseur dans le paysage du basket français. Mais à chaque fois, Lattes-Montpellier s’échine à lui briser ses rêves…

En 2024, le BLMA avait éliminé le CBBS aux portes des demi-finales de LFB. Le mois dernier, le club héraultais lui a barré les portes de son premier 1/8e de finale européen… Et cette fois, c’est une première demi-finale en Coupe de France qui s’est refusée aux Pinkies, la faute aux joueuses de Valéry Demory de nouveau (67-73).

Rabot MVP

Alors que Nell Angloma, une fois n’est pas coutume, a été bien contenue (10 points et 2 rebonds), l’étincelle est venue de Garance Rabot, qui confirme son retour en forme en ce début d’année 2026. Après une sortie à 13 points, 6 rebonds et 10 passes décisives la semaine dernière contre La Roche Vendée, l’internationale française a compilé 17 points et 12 rebonds en Saône-et-Loire.

Après un gros trou d’air dans le deuxième quart-temps, qui lui a valu de passer de 14-23 à 39-32, le BLMA a finalement renversé ce quart de finale en deuxième période, notamment grâce à un 0-7 décisif à l’aube du money-time (de 60-62 à 60-69).