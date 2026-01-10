Romane Bernies indisponible plusieurs semaines, coup dur pour Lattes-Montpellier

C’est la douche froide pour Romane Bernies. Touchée lors de la dernière rencontre de La Boulangère Wonderligue, la meneuse de Lattes-Montpellier a vu le verdict médical tomber : l’internationale française souffre d’une côte fracturée, comme l’a indiqué le club héraultais dans un communiqué.

Une sortie prématurée face à Villeneuve-d’Ascq

La blessure est intervenue mercredi soir lors de la défaite face à Villeneuve d’Ascq (81-91). En 21 minutes, Romane Bernies avait compilé 5 points et 1 passe décisive avant de devoir quitter prématurément le parquet à la suite d’une chute. L’examen médical passé dans la foulée a confirmé l’indisponibilité de la meneuse pour plusieurs semaines.

Une saison référence pour Romane Bernies

À 32 ans, Romane Bernies réalise pourtant l’une des meilleures saisons de sa carrière. Pour sa neuvième saison sous le maillot de Lattes-Montpellier, la native d’Agen affiche des statistiques de 11,6 points, 2,2 rebonds, 6,9 passes décisives et 1,2 interception en 33 minutes de moyenne sur 13 matchs, sans avoir manqué la moindre rencontre.

Passée par le centre de formation du Tango Bourges Basket puis par Angers, Bernies est cette saison la deuxième meilleure marqueuse et la meilleure passeuse de son équipe. Elle avait également brillé récemment avec l’équipe de France lors du dernier EuroBasket, avec le rôle de la meneuse n°1. Reste à savoir si elle sera remis à temps pour le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde féminine 2026, qui aura lieu du 11 au 17 mars 2026 à à Villeurbanne.

PROFIL JOUEUR Romane BERNIÈS Poste(s): Meneur Taille: 170 cm Âge: 32 ans (27/06/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 11,6 #23 REB 2,2 #87 PD 6,9 #3

Qadashah Hoppie appelée à prendre le relais

L’absence de Romane Bernies représente un véritable coup dur pour le BLMA. Le staff de Valéry Demory va devoir redistribuer les responsabilités à la mène, avec Qadashah Hoppie (1,70 m, 26 ans) appelée à prendre le relais en attendant le retour, encore indéterminé, de la capitaine.

Un calendrier chargé en championnat et en EuroCup Women

Actuellement troisième de La Boulangère Wonderligue avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites, à égalité avec Charnay et Charleville-Mézières, Lattes-Montpellier veut préserver sa position dans le Top 4. Dans une lutte serrée pour les premières places, le moindre faux pas pourrait coûter cher dans cette deuxième moitié de saison dans une ambition de titre de championne de France. Un titre après lequel Romane Bernies court depuis 2015 (lorsqu’elle jouait à Bourges) et qui serait le troisième de l’histoire du club, après 2014 et 2016.

Le BLMA espère toutefois que cette blessure ne viendra pas freiner sa dynamique européenne. En EuroCup féminine, les Gazelles vont démarrer le huitième de finale ce jeudi 15 janvier face aux Belges de Malines.

Un rendez-vous à ne pas manquer contre La Roche Vendée

Privé de sa meneuse titulaire, Lattes-Montpellier retrouvera le championnat ce samedi 10 janvier avec la réception de La Roche Vendée, actuel huitième de LBWL. Une rencontre abordable sur le papier, mais que les Héraultaises ne devront surtout pas laisser filer dans ce contexte délicat.