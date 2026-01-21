Recherche
Betclic ELITE

Le Mans : Ugo Doumbia ne devrait pas revenir avant la Leaders Cup

Victime d'une entorse du genou, Ugo Doumbia sera absent ce mercredi à Galatasaray, après avoir déjà manqué le déplacement à Paris dimanche dernier. Le jeune meneur manceau ne devrait pas rejouer avant trois à quatre semaines.
00h00
Résumé
Le Mans : Ugo Doumbia ne devrait pas revenir avant la Leaders Cup

Ugo Doumbia s’est blessé au genou

Crédit photo : Julie Dumélié / FIBA

Difficile période pour Le Mans alors que démarre le Top 16 de la Basketball Champions League ce mercredi après-midi face au Galatasaray Istanbul…

En Turquie, le MSB se passera des services de son capitaine Wilfried Yeguete, qui doit statuer sur l’hypothèse d’une intervention chirurgicale après sa rupture d’un tendon de la cheville, et Jonathan Jeanne, absent depuis le mois de décembre et qui ne reviendra pas avant février en raison d’une pubalgie.

Une entorse du genou pour Doumbia

Un retour mi-février, c’est également le délai envisagé pour le troisième pensionnaire de l’infirmerie, Ugo Doumbia. Alors qu’il montait en puissance ces derniers temps, à l’image de son match à 10 points face à Mersin en play-in de BCL, l’ancien meneur de Chartres souffre d’une entorse du genou.

Il devrait être indisponible pour trois à quatre semaines selon Le Maine Libre. Ce qui lui laisse un espoir de revenir à temps pour la Leaders Cup, une compétition dont le MSB est tenant du titre.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
