Le Mans : Ugo Doumbia ne devrait pas revenir avant la Leaders Cup

Difficile période pour Le Mans alors que démarre le Top 16 de la Basketball Champions League ce mercredi après-midi face au Galatasaray Istanbul…

En Turquie, le MSB se passera des services de son capitaine Wilfried Yeguete, qui doit statuer sur l’hypothèse d’une intervention chirurgicale après sa rupture d’un tendon de la cheville, et Jonathan Jeanne, absent depuis le mois de décembre et qui ne reviendra pas avant février en raison d’une pubalgie.

Une entorse du genou pour Doumbia

Un retour mi-février, c’est également le délai envisagé pour le troisième pensionnaire de l’infirmerie, Ugo Doumbia. Alors qu’il montait en puissance ces derniers temps, à l’image de son match à 10 points face à Mersin en play-in de BCL, l’ancien meneur de Chartres souffre d’une entorse du genou.

Il devrait être indisponible pour trois à quatre semaines selon Le Maine Libre. Ce qui lui laisse un espoir de revenir à temps pour la Leaders Cup, une compétition dont le MSB est tenant du titre.