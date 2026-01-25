Recherche
Betclic ELITE

Nancy diminué contre la JL Bourg ?

Betclic ÉLITE - Nancy pourrait se présenter amoindri sur le parquet de la JL Bourg, avec une incertitude autour de Kévin Marsillon-Noléo, touché aux adducteurs et potentiellement préservé avant un match jugé plus abordable.
00h00
Résumé
Écouter
Nancy diminué contre la JL Bourg ?

Kévin Marsillon-Noléo va-t-il jouer contre la JL Bourg

Crédit photo : Victor Lecomte

Nancy se déplace ce dimanche à Bourg-en-Bresse avec l’idée de jouer sa chance, mais aussi avec une gestion d’effectif dictée par le calendrier. Selon L’Est Républicain, Kévin Marsillon-Noléo pourrait à nouveau manquer à l’appel face à la JL Bourg, le staff nancéien envisageant de ne pas prendre de risque avant la réception de Gravelines-Dunkerque, un rendez-vous plus direct dans la course au maintien.

Un intérieur encore ménagé ?

Touché aux adducteurs, Kevin Marsillon-Noléo (2,00 m, 23 ans) pourrait être préservé pour ce déplacement à Ekinox. Le staff du SLUC Nancy resterait « à l’affût d’une ouverture », mais sans forcer un retour prématuré de l’intérieur français. Une absence qui pèserait dans un match annoncé très physique face à l’une des équipes les plus athlétiques de Betclic ELITE.

En championnat, l’intérieur cette saison à 6,8 points et 3,8 rebonds en 19 minutes de moyenne, apportant densité et polyvalence dans la raquette nancéienne. Son éventuel forfait réduirait encore les options intérieures face à une formation burgienne réputée pour sa puissance.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Kevin Marsillon-Noleo.jpg
Kevin MARSILLON-NOLÉO
Poste(s): Ailier
Taille: 200 cm
Âge: 23 ans (06/05/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,8
#133
REB
3,8
#65
PD
0,4
#188

Un déplacement sans pression à Bourg-en-Bresse

Face à la JL Bourg, Nancy n’a pas la faveur des pronostics. Les hommes de Sylvain Lautié ont jusque-là construit leurs succès à l’extérieur à Boulazac, Saint-Quentin et Le Portel, des terrains plus accessibles que celui d’Ekinox. Bourg-en-Bresse, malgré une série récente de quatre défaites toutes compétitions confondues, reste une cylindrée supérieure avec une profondeur de banc et un rythme européen.

Le coach nancéien l’a d’ailleurs reconnu dans les colonnes de L’Est Républicain : « Je ne pense pas que le déplacement à Bourg-en-Bresse fasse partie des meilleures opportunités. Pour autant, nous y allons bien sûr pour gagner. » L’objectif sera avant tout de répondre au défi physique et de rester dans le match le plus longtemps possible.

Gérer le présent… et surtout l’après

Dans cette optique, la gestion du cas Marsillon-Noléo prend tout son sens. Préserver un joueur clé pour la réception de Gravelines-Dunkerque pourrait s’avérer stratégique, alors que le SLUC dispose d’une avance encore fragile sur la place de barragiste. À Bourg-en-Bresse, même diminué, Nancy tentera de « bomber le torse », conscient que le maintien passera aussi par une gestion fine des forces sur la durée.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
