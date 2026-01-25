Nancy diminué contre la JL Bourg ?

Nancy se déplace ce dimanche à Bourg-en-Bresse avec l’idée de jouer sa chance, mais aussi avec une gestion d’effectif dictée par le calendrier. Selon L’Est Républicain, Kévin Marsillon-Noléo pourrait à nouveau manquer à l’appel face à la JL Bourg, le staff nancéien envisageant de ne pas prendre de risque avant la réception de Gravelines-Dunkerque, un rendez-vous plus direct dans la course au maintien.

Un intérieur encore ménagé ?

Touché aux adducteurs, Kevin Marsillon-Noléo (2,00 m, 23 ans) pourrait être préservé pour ce déplacement à Ekinox. Le staff du SLUC Nancy resterait « à l’affût d’une ouverture », mais sans forcer un retour prématuré de l’intérieur français. Une absence qui pèserait dans un match annoncé très physique face à l’une des équipes les plus athlétiques de Betclic ELITE.

En championnat, l’intérieur cette saison à 6,8 points et 3,8 rebonds en 19 minutes de moyenne, apportant densité et polyvalence dans la raquette nancéienne. Son éventuel forfait réduirait encore les options intérieures face à une formation burgienne réputée pour sa puissance.

PROFIL JOUEUR Kevin MARSILLON-NOLÉO Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 23 ans (06/05/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,8 #133 REB 3,8 #65 PD 0,4 #188

Un déplacement sans pression à Bourg-en-Bresse

Face à la JL Bourg, Nancy n’a pas la faveur des pronostics. Les hommes de Sylvain Lautié ont jusque-là construit leurs succès à l’extérieur à Boulazac, Saint-Quentin et Le Portel, des terrains plus accessibles que celui d’Ekinox. Bourg-en-Bresse, malgré une série récente de quatre défaites toutes compétitions confondues, reste une cylindrée supérieure avec une profondeur de banc et un rythme européen.

Le coach nancéien l’a d’ailleurs reconnu dans les colonnes de L’Est Républicain : « Je ne pense pas que le déplacement à Bourg-en-Bresse fasse partie des meilleures opportunités. Pour autant, nous y allons bien sûr pour gagner. » L’objectif sera avant tout de répondre au défi physique et de rester dans le match le plus longtemps possible.

Gérer le présent… et surtout l’après

Dans cette optique, la gestion du cas Marsillon-Noléo prend tout son sens. Préserver un joueur clé pour la réception de Gravelines-Dunkerque pourrait s’avérer stratégique, alors que le SLUC dispose d’une avance encore fragile sur la place de barragiste. À Bourg-en-Bresse, même diminué, Nancy tentera de « bomber le torse », conscient que le maintien passera aussi par une gestion fine des forces sur la durée.