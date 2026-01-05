Draymond Green exclu pour la deuxième fois en deux semaines

Une expulsion rapide après deux fautes techniques consécutives

Draymond Green n’en finit plus de faire parler de lui pour de mauvaises raisons. L’ailier-fort des Golden State Warriors a été expulsé samedi soir lors de la réception du Jazz d’Utah, après avoir vivement contesté une décision arbitrale. Une nouvelle exclusion qui s’inscrit dans une période particulièrement tumultueuse pour le joueur de 34 ans.

Une période difficile pour Green et les Warriors

L’incident s’est produit en fin de deuxième quart-temps, alors que Green défendait sur Kyle Filipowski près du panier. L’intérieur du Jazz avait arrêté son dribble sous l’anneau et se trouvait piégé par la défense de Green, qui a alors commencé à crier « Three! Three! » en direction de l’arbitre Simone Jelks, réclamant une violation de trois secondes qui n’est jamais venue.

Quelques instants plus tard, alors que Lauri Markkanen concluait l’action par un dunk, Green a de nouveau exprimé son mécontentement, ce qui lui a valu une première faute technique. Après ce premier sifflet, le joueur des Warriors s’est tourné vers l’arbitre Kevin Cutler et lui a adressé quelques mots, ce qui lui a immédiatement valu une seconde faute technique et une expulsion automatique.

Draymond Green has been ejected for arguing with the officials. pic.twitter.com/Aa0p7BBSMk — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 4, 2026

Cette exclusion marque la 22ème expulsion en saison régulière de la carrière de Green, et sa deuxième en seulement huit matchs. Le 20 décembre dernier, il avait déjà été expulsé à domicile contre les Suns. Lors du match suivant, Green s’était même disputé avec son entraîneur Steve Kerr sur le banc et avait quitté le terrain de lui-même au troisième quart-temps.

L’exclusion est d’autant plus dommageable que Green réalisait un bon début de match dans son registre habituel : 8 points à 3/4 au tir, 3 rebonds, 2 passes et 1 interception en seulement 12 minutes de jeu. Au moment de son expulsion, les Warriors accusaient un retard de 58-48 face à une équipe du Jazz pourtant en difficulté avec un bilan de 12 victoires pour 21 défaites.

Cette nouvelle polémique intervient dans une saison compliquée pour Golden State, qui affiche un bilan de 18 victoires pour 17 défaites et peine à retrouver sa superbe des dernières années. Les Warriors devront désormais composer sans leur pilier défensif lors des moments cruciaux, une situation qui devient récurrente et préoccupante pour l’organisation californienne.