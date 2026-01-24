Recherche
NBA

Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet

NBA - Giannis Antetokounmpo souffre d'une élongation au mollet droit qui pourrait l'éloigner des parquets jusqu'à fin février ou début mars. Une nouvelle tuile pour Milwaukee, déjà en difficulté cette saison.
|
00h00
Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet

Giannis Antetokounmpo doit retourner à l’infirmerie

Crédit photo : © Jeff Hanisch-Imagn Images

La saison cauchemardesque des Milwaukee Bucks vient de prendre une tournure encore plus dramatique. Giannis Antetokounmpo a quitté le terrain dans les dernières secondes de la défaite face aux Denver Nuggets (100-102) vendredi soir, victime d’une nouvelle blessure au mollet droit. Sans même attendre les résultats de l’IRM prévue samedi, la star grecque a annoncé qu’il s’attendait à être absent entre 4 et 6 semaines.

« Après l’IRM, ils vont probablement me dire que j’ai eu une déchirure au mollet, ou quelque chose comme ça. J’ai cette expérience désormais en NBA », a expliqué Antetokounmpo en conférence de presse. Le double MVP a ressenti la gêne dès le premier quart-temps mais a tenu à rester sur le terrain malgré la douleur croissante.

Doc Rivers inquiet face aux problèmes récurrents de son joueur

L’entraîneur des Bucks, Doc Rivers, n’a pas caché ses préoccupations concernant l’état physique de sa star. « J’ai eu l’impression qu’il forçait sur une jambe en seconde période. J’ai demandé l’avis du staff médical à 5 reprises. Personnellement, je n’aimais pas ce que mes yeux voyaient. Giannis était déterminé à rester », a confié Rivers.

Cette nouvelle blessure au mollet droit fait écho à celle qui avait déjà éloigné Antetokounmpo des parquets pendant huit matchs en décembre dernier. « Ce mollet continue de poser problème, et c’est inquiétant. Je ne suis pas médecin, mais je suis assez intelligent pour comprendre que son mollet continue de le gêner et qu’il y a quelque chose qui cloche », s’est inquiété l’entraîneur.

Malgré sa blessure, le Greek Freak a terminé la rencontre avec 22 points, 13 rebonds et 7 passes décisives en 32 minutes, illustrant sa détermination à aider son équipe dans cette période difficile. « J’ai ressenti une gêne pendant la majeure partie du match, mais je ne voulais pas arrêter de jouer. À la fin, je ne pouvais plus bouger, donc j’ai dû arrêter », a-t-il résumé.

Cette absence prolongée compromet sérieusement les chances des Bucks de se qualifier pour les playoffs. Actuellement 11èmes de la conférence Est avec un bilan de 18 victoires pour 26 défaites, Milwaukee affiche un terrible bilan de 3 victoires pour 11 défaites sans Antetokounmpo cette saison. Le retour de la star grecque est espéré pour fin février ou début mars, mais les Bucks devront impérativement redresser la barre pour rester dans la course au play-in.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
