Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire

Kevin Durant a franchi un nouveau palier dans sa carrière en devenant le sixième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Lors de la victoire des Houston Rockets face aux New Orleans Pelicans (119-110), la superstar américaine a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs, atteignant 31 562 points contre 31 560 pour l’Allemand.

Le moment symbolique s’est produit sur la ligne des lancers-francs à 15 secondes du buzzer final. Il ne manquait qu’un petit point à Durant pour doubler son idole d’enfance, et il a converti ses deux tentatives sous les ovations du public du Toyota Center. « C’est incroyable pour moi d’être cité avec une légende comme lui, un joueur que j’ai idolâtré plus jeune. Et d’être juste en dessous de Michael Jordan, c’est fou », a confié l’intéressé après la rencontre.

The moment Kevin Durant passed Dirk Nowitzki for 6th all-time in scoring 🙌 The Easy Money Sniper has his eyes set on Michael Jordan at 5th 👀 pic.twitter.com/Fm9qp1PV6u — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 19, 2026

La classe légendaire de Dirk Nowitzki

Peu après le match, une vidéo de félicitations de Dirk Nowitzki a été diffusée dans la salle, illustrant parfaitement l’élégance qui caractérise l’ancien joueur des Dallas Mavericks. « Je ne suis pas super content qu’il me dépasse », a-t-il lancé avec le sourire, avant de devenir plus sérieux. « Mais plus sérieusement, pour moi, c’est l’un des scoreurs les plus purs et les plus fluides que ce jeu ait jamais connus. »

Le Hall of Famer a ensuite détaillé ce qui rend Kevin Durant si redoutable offensivement : « Un seven-footer – même s’il dit qu’il ne l’est pas – avec le jeu d’un arrière. Sa capacité à créer son tir, en déséquilibre, en sortie de dribble… Honnêtement, il n’y a pas grand-chose que tu puisses faire pour le stopper en un contre un. »

Cette transmission respectueuse entre générations témoigne de la reconnaissance mutuelle entre deux légendes du basketball. Durant et Nowitzki ont d’ailleurs partagé des duels mémorables, notamment lors des playoffs 2011 quand les Mavericks avaient éliminé le jeune Thunder en finales de Conférence Ouest avant de décrocher le titre.

À 37 ans et dans sa 18e saison NBA, Kevin Durant continue d’écrire l’histoire avec une moyenne de 26,1 points par match cette saison. Michael Jordan, cinquième au classement avec 32 292 points, représente désormais son prochain objectif. Il ne manque que 730 points au Slim Reaper pour atteindre His Airness, un cap qu’il pourrait franchir avant la fin de la saison régulière s’il maintient son rythme actuel.