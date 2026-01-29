Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?

Une offre ambitieuse rejetée par Boston

Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Bulls ont tenté leur chance auprès des Celtics avec une proposition spécifique : « Plus tôt cette saison, bien avant que Boston ne grimpe à la deuxième place de l’Est, les Chicago Bulls se sont renseignés sur la possibilité d’échanger le pivot Nikola Vucevic contre Anfernee Simons et un premier tour de draft des Celtics, ce qui aurait réduit la facture fiscale de Boston, mais les Celtics n’étaient pas intéressés », ont rapporté des sources à HoopsHype.

PROFIL JOUEUR Nikola VUCEVIC Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 35 ans (24/10/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 17 #72 REB 9,1 #20 PD 3,9 #73

La logique des Bulls était d’aider Boston à réduire sa luxury tax, mais les Celtics avaient déjà atteint leur objectif principal en passant sous le second apron grâce aux départs de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday. Échanger Simons contre Vucevic n’aurait apporté aucune flexibilité supplémentaire à long terme, les deux joueurs étant en fin de contrat.

Un marché difficile pour le pivot

Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger. Son salaire conséquent et ses difficultés défensives limitent l’intérêt des équipes candidates aux playoffs. Les Bulls continuent néanmoins de chercher des partenaires potentiels avant la trade deadline du 5 février.

Pour Boston, qui s’appuie sur le duo inexpérimenté Neemias Queta–Luka Garza dans la raquette, Vucevic pourrait théoriquement apporter une option offensive supplémentaire. Cependant, les Celtics semblent satisfaits de leur effectif actuel et d’Anfernee Simons, qui s’est imposé comme candidat au Sixth Man of the Year avec plus de 13 points par match à 39% à 3-points.

The Chicago Bulls reportedly offered Nikola Vučević to the Celtics for Anfernee Simons and a first-round pick, but Boston declined, per @MikeAScotto “For example, earlier this season, well before Boston surged into second place in the East, the Chicago Bulls inquired on the… pic.twitter.com/lWvauNv0F7 — NBACentral (@TheDunkCentral) January 28, 2026

Ce rapport suggère que les Bulls cherchent désormais à acquérir des choix de draft, une stratégie logique pour une franchise en reconstruction. Reste à voir si Chicago ajustera ses prétentions pour Vucevic avant la deadline.