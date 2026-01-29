Recherche
NBA

Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?

Les Chicago Bulls auraient proposé Nikola Vucevic aux Boston Celtics plus tôt cette saison. Le prix demandé explique pourquoi les Celtics ont décliné l'offre selon un nouveau rapport.
00h00
Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?

Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger.

Crédit photo : © Matt Marton-Imagn Images

Une offre ambitieuse rejetée par Boston

Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Bulls ont tenté leur chance auprès des Celtics avec une proposition spécifique : « Plus tôt cette saison, bien avant que Boston ne grimpe à la deuxième place de l’Est, les Chicago Bulls se sont renseignés sur la possibilité d’échanger le pivot Nikola Vucevic contre Anfernee Simons et un premier tour de draft des Celtics, ce qui aurait réduit la facture fiscale de Boston, mais les Celtics n’étaient pas intéressés », ont rapporté des sources à HoopsHype.

PROFIL JOUEUR
Nikola VUCEVIC
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 35 ans (24/10/1990)
Nationalités:

logo sui.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
17
#72
REB
9,1
#20
PD
3,9
#73

La logique des Bulls était d’aider Boston à réduire sa luxury tax, mais les Celtics avaient déjà atteint leur objectif principal en passant sous le second apron grâce aux départs de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday. Échanger Simons contre Vucevic n’aurait apporté aucune flexibilité supplémentaire à long terme, les deux joueurs étant en fin de contrat.

Un marché difficile pour le pivot

Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger. Son salaire conséquent et ses difficultés défensives limitent l’intérêt des équipes candidates aux playoffs. Les Bulls continuent néanmoins de chercher des partenaires potentiels avant la trade deadline du 5 février.

Pour Boston, qui s’appuie sur le duo inexpérimenté Neemias QuetaLuka Garza dans la raquette, Vucevic pourrait théoriquement apporter une option offensive supplémentaire. Cependant, les Celtics semblent satisfaits de leur effectif actuel et d’Anfernee Simons, qui s’est imposé comme candidat au Sixth Man of the Year avec plus de 13 points par match à 39% à 3-points.

Ce rapport suggère que les Bulls cherchent désormais à acquérir des choix de draft, une stratégie logique pour une franchise en reconstruction. Reste à voir si Chicago ajustera ses prétentions pour Vucevic avant la deadline.

