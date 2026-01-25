Officiel : Le FC Barcelone s’engage avec l’EuroLeague jusqu’en 2037

Le FC Barcelone a mis fin aux spéculations. Alors que l’avenir de plusieurs clubs majeurs d’EuroLeague était au cœur des débats, entre fidélité à la compétition européenne et possible bascule vers la NBA Europe, les Blaugrana ont choisi la continuité en prolongeant leur licence pour une décennie supplémentaire.

Un choix fort dans un contexte incertain

Depuis plusieurs mois, l’hypothèse d’une arrivée de la NBA Europe bouscule l’écosystème du basket européen. La question était simple mais lourde d’enjeux : quels clubs historiques allaient rester fidèles à l’EuroLeague, et lesquels envisageraient un départ ?

Le FC Barcelone a donc décidé de s’inscrire dans la durée au sein de la EuroLeague, pour dix saisons supplémentaires. Une décision qui s’accompagne toutefois d’une certaine prudence, puisque le contrat pourrait inclure une clause de buy-out, permettant au club de se réserver une porte de sortie si le paysage venait à évoluer.

Pour l’instant, l’Euroleague conserve en son sein l’Olympiakos, le Maccabi Tel-Aviv, le Zalgiris Kaunas, Baskonia, le Bayern Munich et le CSKA Moscou (malgré sa suspension) d’après El Pais.

🚨 BREAKING: Barcelona announced that the club commits to playing in the EuroLeague for the next 10 years "The Board of Directors reaffirms its desire to always participate in the best existing competitions"https://t.co/R9gWM2Y09P — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 22, 2026

Un poids lourd historique de la compétition

Le Barça reste l’un des clubs les plus emblématiques de l’EuroLeague. Les Catalans ont disputé huit finales au cours de leur histoire (1984, 1990, 1991, 1996, 1997, 2003, 2010 et 2021) et ont soulevé le trophée à deux reprises, en 2003 et 2010. Un palmarès qui justifie pleinement leur statut de place forte du basket européen ; d’autant plus qu’ils figurent dans le top 5 depuis la saison 2018-19 pour 3 Final Four.

Une saison solide sur les deux tableaux

Sportivement, le FC Barcelone continue d’évoluer dans le haut du tableau. En EuroLeague, les Blaugrana occupent actuellement la 4e place avec un bilan de 16 victoires pour 8 défaites.

L’équipe est portée par un trio expérimenté et productif : Kevin Punter (14,8 points et 3 passes décisives), Will Clyburn (14,4 points et 4,2 rebonds) et Tornike Shengelia (13,1 points, 4,4 rebonds et 2,7 passes).

Sur la scène nationale, le Barça se montre tout aussi compétitif. En Liga Endesa, il pointe à la 3e place avec un bilan de 12 victoires pour 4 défaites, à égalité avec le Valence Basket, deuxième.

Une divergence avec le Real Madrid

Ce choix stratégique marque aussi une différence notable avec le rival historique, le Real Madrid. La direction madrilène serait, selon plusieurs échos, davantage ouverte à l’idée de rejoindre la NBA Europe dès la saison prochaine, même si aucune décision officielle n’a encore été annoncée.

🔵⚪ Real Madrid Basketball fan organizations issued a joint statement against the club moving from EuroLeague to NBA Europe pic.twitter.com/OMlElbn7bv — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 19, 2026

En prolongeant avec l’EuroLeague jusqu’en 2036-2037, le FC Barcelone envoie un signal clair : celui d’un club qui privilégie la stabilité et la continuité sportive, tout en gardant un œil attentif sur les évolutions futures du basket européen.