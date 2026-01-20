Paul Lacombe dans sa meilleure forme de la saison

Paul Lacombe confirme son excellente dynamique. Ce 18 janvier, lors de la victoire de Nanterre 92 contre la JL Bourg-en-Bresse (101-92), le vétéran a livré une nouvelle prestation de haut niveau, symbole d’une équipe nanterrienne lancée à pleine vitesse pour démarrer la seconde partie de saison.

Une victoire référence face à Bourg-en-Bresse

Opposé à la JL Bourg, Nanterre 92 a signé un succès probant (101-92), le quatrième consécutif en championnat. Une victoire qui confirme la montée en puissance des Franciliens, désormais solidement installés dans le haut du classement.

Dans ce succès, Paul Lacombe a une nouvelle fois joué un rôle majeur.

Paul Lacombe en mode sniper

En seulement 20 minutes, l’arrière âgé de 35 ans a compilé 16 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception, avec une efficacité redoutable à longue distance (4/5 à 3-points). Il s’agit de son record de points de la saison, établi pour la deuxième rencontre consécutive.

« On prend énormément de plaisir à jouer pour cette équipe parce que tout le monde joue les uns pour les autres. Tout le monde partage la balle, quand il y en a un qui réussit, les autres sont content pour lui », a-t-il au micro du service communication du club.

Déjà le 10 janvier, face à Dijon, Paul Lacombe s’était illustré avec 16 points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres en 25 minutes, lors d’une victoire 97-88. Deux performances de suite qui témoignent de son excellente forme actuelle.

Un rôle clé dans un collectif ambitieux

Sur l’ensemble de la saison, le natif de Vénissieux affiche des moyennes en retrait par rapport aux saisons précédentes, avec 7,6 points, 3,2 rebonds, 3,3 passes, 0,9 interception et 0,3 contre en 20 minutes sur 16 matchs disputés. Mais bien au-delà des chiffres, il apporte son expérience (32 sélections en équipe de France, 8 finales de championnat de France) et sa lecture du jeu à un groupe jeune et prometteur qui figure dans le Top 4 de Betclic ELITE.

Dans un collectif de qualité, où les responsabilités sont partagées avec des rotations incessantes afin de maintenir un gros niveau d’engagement, Nanterre peut notamment s’appuyer sur Mathis Dossou-Yovo (18,9 points, 7,4 rebonds), Benjamin Sene (12,9 points, 6,4 passes) ou encore Donta Scott (12,4 points, 4,5 rebonds). Un équilibre entre jeunesse et vécu qui permet aux Franciliens de jouer pleinement leur rôle d’outsider.

PROFIL JOUEUR Paul LACOMBE Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 35 ans (12/06/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,6 #116 REB 3,2 #90 PD 3,3 #38

Nanterre, invité surprise du haut de tableau

Avec un bilan de 12 victoires pour 4 défaites, Nanterre 92 occupe la deuxième place de la Betclic ELITE, à égalité avec le Paris Basketball, troisième. Une performance remarquable pour une équipe qui avait terminé 13e la saison dernière.

Autre avantage non négligeable dans la course aux playoffs : Nanterre ne dispute aucune compétition européenne cette saison, tout comme la SIG Strasbourg. Un calendrier allégé qui pourrait peser dans la durée, surtout que Julien Mahé pousse ses joueurs à imposer une intensité de tout instant sur le parquet.

Des ambitions collectives et personnelles

À titre individuel, Paul Lacombe lorgne sur de nouveaux trophées pour la fin de sa carrière. Nanterre espère réaliser un coup sur la fin de saison, en imitant pourquoi pas l’exploit du Mans l’an passé à la Leaders Cup. Des objectifs élevés, mais cohérents avec la dynamique actuelle d’un groupe nanterrien en pleine confiance.

Un prochain test à Boulazac

Prochain rendez-vous pour Nanterre le 24 janvier sur le parquet de Boulazac Basket Dordogne, actuellement 12e du championnat. Reste à savoir si la dynamique collective, et la forme étincelante de Paul Lacombe, se poursuivront sur cette lancée.