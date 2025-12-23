Recherche
ELITE 2

Première absence de la saison pour Timothé Vergiat avec Blois

ELITE 2 - Timothé Vergiat ne sera pas aligné lors du déplacement de Blois (1er) chez Quimper (18e) ce soir, après un coup reçu à la cheville. Il est probablement préservé pour le choc contre Roanne ce samedi.
00h00
Vergiat n’avait pas encore raté le moindre match cette saison

Crédit photo : Tuan Nguyen

L’ADA Blois Basket 41, leader de l’ÉLITE 2, devra faire sans l’un de ses cadres en vue du prochain match. Timothé Vergiat (1,88 m, 27 ans) ne sera pas aligné lors du déplacement à Quimper (ce soir à 20h), en raison d’une lésion à la cheville. L’arrière français, un joueur clé de la rotation offensive de Blois cette saison, manque à l’appel depuis sa blessure survenue lors d’un match récent contre Antibes. Après avoir pris un coup en plein match, il était sorti au bout de 17 minutes après avoir marqué 8 points. Heureusement, l’écart était déjà conséquent et son équipe avait tout de même pu s’imposer (81-62).

Mais cette lésion à la cheville a forcé le staff à écarter Vergiat du groupe ce soir pour préserver sa santé et éviter tout risque d’aggravation avant une période clé du championnat. C’est la première absence de la saison pour celui qui est un véritable Ironman et n’a raté que trois matchs sur les trois dernières saisons.

Une blessure pas inquiétante, Defondoux à l’essai

Vergiat est l’un des joueurs les plus constants de Blois en termes de scoring et de création, et ce depuis cinq saisons. Le médaillé olympique de 3×3 à Paris est le deuxième meilleur marqueur de l’équipe avec 12,1 points de moyenne, et le meilleur passeur avec 3,1 caviars par match, ce qui en fait un contributeur majeur à l’attaque blésoise. Sans lui, l’équipe devra s’appuyer davantage sur d’autres éléments de son effectif pour compenser ses points, son expérience et sa capacité à peser dans les phases décisives des rencontres. L’Espoir Sacha Defondoux sera intégré dans le groupe pour le remplacer, lui qui est déjà apparu 7 fois cette saison.

Sans l’un de ses leaders, Blois devra se méfier face à une équipe qui va jouer crânement sa chance. Les Béliers de Quimper sont 18e au classement et jouent pour éviter de tomber dans la zone rouge. À domicile, les promus ont battu Rouen et Challans cette saison, et ont accroché Denain (-3). Mais les Blésois ont remporté 8 de leurs 9 derniers matchs et sont donc logiquement favoris, malgré l’absence de Vergiat.

« Bon rétablissement Tim et à très vite sur les parquets ! » indique le club, qui ne semble pas vraiment inquiet de sa blessure, survenue après un simple coup. Le match suivant sera dans quatre jours, de retour à Blois pour un choc contre Roanne.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
