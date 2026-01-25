Recherche
NCAA

Roman Domon à 29 points, Murray State stoppé à Northern Iowa mais toujours en tête de la MVC

NCAA - Roman Domon a signé le meilleur match offensif de sa jeune carrière universitaire avec 29 points, sans toutefois empêcher la défaite de Murray State à Northern Iowa. Malgré deux revers consécutifs cette semaine, les Racers conservent la tête de la Missouri Valley Conference.

00h00


Roman Domon à 29 points, Murray State stoppé à Northern Iowa mais toujours en tête de la MVC

Roman Domon a signé son record de points en NCAA

Crédit photo : Murray State MBB

Roman Domon (2,07 m, 20 ans) a marqué les esprits samedi soir en NCAA. Opposé à Northern Iowa, l’ailier-fort freshman de Murray State a explosé à 29 points, dont 17 (puis 20) en première mi-temps, dans une rencontre qui s’est finalement soldée par une courte défaite des Racers (81-76). Un revers frustrant, mais qui ne remet pas en cause la très bonne saison collective de Murray State, toujours co-leader de la MVC.

Roman Domon en feu en première mi-temps

Menés de 12 points à moins de cinq minutes de la pause, les Racers ont complètement changé de visage grâce à Roman Domon. Auteur de 20 points en première mi-temps, le Français a été le moteur d’un run permettant à Murray State de repasser devant, avant de virer en tête à la pause (38-37). À ce moment-là, Domon avait déjà imposé sa puissance près du cercle et sa capacité à provoquer des fautes.

Avec 13 lancers francs réussis sur 15 et une adresse globale de 58,3% au tir, il a su scorer à tous les niveaux, confirmant une montée en puissance visible ces dernières semaines en conférence.

Une performance historique pour un freshman

Avec ces 29 points, Roman Domon devient le premier freshman de Murray State à atteindre ce total depuis Cameron Payne en 2014. Il est également le premier Racer depuis Rob Perry à inscrire au moins 20 points sur une seule mi-temps. Des repères statistiques qui soulignent l’ampleur de sa prestation dans un contexte de match très physique face à Northern Iowa.

Limité à 27 minutes de jeu, Domon a terminé avec 5 rebonds et seulement 2 ballons perdus, concentrant son impact quasi exclusivement sur le scoring, tout en restant propre dans ses choix. En sortie de banc, son équipier français Mathis Courbon est resté neutre en 12 minutes de jeu.

Murray State battu mais toujours en tête

Si un dunk de JJ Traynor avait permis aux Racers de prendre leur plus gros avantage du match (50-46), Northern Iowa a ensuite repris le contrôle pour ne plus lâcher la tête. Murray State concède ainsi une deuxième défaite consécutive en Missouri Valley Conference, une première cette saison après avoir mené à la pause.

Malgré cela, le bilan reste solide : 16 victoires pour 5 défaites au total, et une première place toujours partagée en MVC avec un bilan de 8-2.

Objectif rebond à domicile

De retour à domicile mercredi, Murray State accueillera Illinois State avec un double enjeu : rester en tête de la conférence et prolonger une série de 12 victoires consécutives au CFSB Center. Dans la dynamique actuelle, Roman Domon apparaît de plus en plus comme une option offensive crédible dans la rotation des Racers, malgré son statut de freshman.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
