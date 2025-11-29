Recherche
Coupe du Monde masculine

Sans Alpha Diallo mais avec un grand Shannon Evans, la Guinée dispose du Nigéria

Toujours privée du Monégasque Alpha Diallo, la Guinée a enchaîné un deuxième succès de rang face au Nigeria (69-55), après celui face au Rwanda, lors des qualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2027 en Tunisie. L'ancien Palois Shannon Evans a particulièrement brillé pour les Guinéens.
00h00
Résumé
Sans Alpha Diallo mais avec un grand Shannon Evans, la Guinée dispose du Nigéria

Privé d’Alpha Diallo pour son premier match des qualifs, la Guinée de Shannon Evans s’est tranquillement imposée face au Nigéria.

Crédit photo : FIBA

La Guinée réalisé un début de campagne parfait en vue d’une qualification pour la Coupe du Monde FIBA 2027. Déjà victorieux face au Rwanda, les hommes de Nedeljko Asceric ont enchaîné une deuxième victoire face aux D’Tigers du Nigeria (69-55).

Shannon Evans porte encore la Guinée

Lors du premier match contre le Rwanda, la Guinée s’était imposée 82-70 grâce à une performance exceptionnelle de Shannon Evans, auteur de 25 points et 5 passes décisives. Quelques jours plus tard, l’ancien Palois a remis le couvert. Il signe cette fois 19 points, 5 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes.

Toujours sans Alpha Diallo, convoqué mais sans jouer pour le moment, cette deuxième victoire consécutive place parfaitement les Guinéens dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2027 au Qatar. Ils retrouvent dès demain les Tunisiens, qui accueillent les rencontres de la fenêtre.

Le Nigeria lui, restait sur une défaite en prolongation face à la Tunisie (88-78). Les D’Tigers ont été menés dès le premier quart-temps (22-16) et n’ont jamais pu combler leur retard, subissant leur deuxième défaite consécutive dans ces éliminatoires. Ils affronteront pour leur part le Rwanda ce dimanche.

Arthur Puybertier
