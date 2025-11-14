Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Tidjane Salaün relancé en G-League : un début de saison encourageant avec Greensboro

NBA - Tidjane Salaün traverse un début de saison compliqué en NBA, mais l’ailier français brille en G-League avec Greensboro, où il a déjà signé un match à 26 points.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tidjane Salaün relancé en G-League : un début de saison encourageant avec Greensboro

Tidjane Salaün lors de la présaison NBA avec Charlotte

Crédit photo : © Arthur Ellis-Imagn Images

Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) vit un début d’exercice particulier. Toujours membre des 30 plus jeunes joueurs de NBA malgré sa deuxième saison, l’ancien joueur de Charenton et Cholet voit son rôle diminuer à Charlotte. Alors qu’il tournait à 5,9 points et 4,7 rebonds en 21 minutes sur 60 rencontres l’an passé, il affiche pour le moment 3,1 points, 3,7 rebonds et 0,7 passe décisive en 12 minutes sur 7 matches. Résultat : le Hornet est envoyé en G-League pour disputer le Tip-Off Tournament de la G-League – sorte de Leaders Cup Pro B où les franchises de G-League s’affrontent dans un tournoi régional d’avant saison régulière – avec Greensboro. Et là, Tidjane Salaün répond présent.

Le Français se relance avec Greensboro

Ce jeudi, Tidjane Salaün a sorti son meilleur match depuis le début de son passage en G-League cette saison. En 35 minutes, il a cumulé 26 points à 9/13 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 9 rebonds, 6 passes décisives et 2 contres dans la victoire 133-126 du Swarm contre Delaware.

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
26
PTS
9
REB
6
PDE
Logo G League
DEL
126 133
GRE

Son coach, Charles Lee, a évoqué l’état d’esprit du Français avant ce passage temporaire en équipe affiliée : « On a parlé avant qu’il parte là-bas, pour qu’il y aille avec la bonne mentalité, d’avoir plus de temps de jeu mais en continuant à jouer juste. Et il est impactant sur les victoires. »

Déjà décisif plus tôt dans la semaine

En début de semaine, Tidjane Salaün s’était déjà distingué en marquant 19 points et surtout le panier de la victoire à 9 secondes de la fin contre les Maine Celtics (122-120).

Des statistiques solides après trois rencontres

Après trois matches dans le cadre du Tip-Off Tournament, le poste 3/4 affiche les statistiques suivantes :

  • 19,3 points

  • 9,3 rebonds

  • 2 passes décisives

  • 57 % de réussite aux tirs

  • 47 % à 3-points

Avec ce niveau de performance, Tidjane Salaün montre qu’il profite pleinement de ce temps de jeu élargi. De quoi espérer retrouver très vite une place plus forte dans la rotation des Hornets, qui peinent encore à se montrer compétitifs sur ce début de saison (4 victoires et 7 défaites).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bouma
Ouais , en G League . Là où TOUT LE MONDE fait des stats.
Répondre
(0) J'aime
jeildo
En attendant les tirs il faut les mettre
Répondre
(0) J'aime
johnwhite
Encore un jeune parti trop tôt en NBA après quand l'opportunité, la hype et ta côte est haute est là peut-on dire non?
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Noa Kouakou-Heugue ici avec l'équipe de France U19 reste en Australie
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue devrait finalement rester à Perth et ne pas rejoindre l’Élan Chalon
Julien Cros revient sur la sanction qui pourrait toucher Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne : Julien Cros et Kamel Ammour défendent leur équipe après la polémique du match gagné à Quimper
Sasa Obradovic a retrouvé son ancien meneur Mike James jeudi soir
EuroLeague
00h00Sasa Obradovic savoure la victoire contre Monaco et glisse avec humour une ambition XXL pour l’Étoile Rouge
Jaylen Hoard a brillé avec le Maccabi Tel-Aviv contre Baskonia ce jeudi en EuroLeague
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard solide, Timothé Luwawu-Cabarrot répond : duel tricolore lors de Maccabi – Baskonia en EuroLeague
Les légendes du STB Le Havre, un club centenaire, alors que celui-ci pourrait adopter un nouveau nom
NM1
00h00Le STB Le Havre pourrait changer de nom !
T.J. Shorts a retrouvé le sourire cette semaine avec le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, la réponse d’un champion : deux belles performances conclues par la victoire du Panathinaïkos à Madrid
G League
00h00Tidjane Salaün relancé en G-League : un début de saison encourageant avec Greensboro
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Fred Thomas quitte Besançon
NM1
00h00Besançon se sépare de Fred Thomas après seulement sept matchs
ELITE 2
00h00La JA Vichy rêve d’un retour en Betclic ÉLITE à l’horizon 2030 : le plan du président Guillaume Sereaud
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
1 / 0