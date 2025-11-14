Tidjane Salaün relancé en G-League : un début de saison encourageant avec Greensboro

Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) vit un début d’exercice particulier. Toujours membre des 30 plus jeunes joueurs de NBA malgré sa deuxième saison, l’ancien joueur de Charenton et Cholet voit son rôle diminuer à Charlotte. Alors qu’il tournait à 5,9 points et 4,7 rebonds en 21 minutes sur 60 rencontres l’an passé, il affiche pour le moment 3,1 points, 3,7 rebonds et 0,7 passe décisive en 12 minutes sur 7 matches. Résultat : le Hornet est envoyé en G-League pour disputer le Tip-Off Tournament de la G-League – sorte de Leaders Cup Pro B où les franchises de G-League s’affrontent dans un tournoi régional d’avant saison régulière – avec Greensboro. Et là, Tidjane Salaün répond présent.

Le Français se relance avec Greensboro

Ce jeudi, Tidjane Salaün a sorti son meilleur match depuis le début de son passage en G-League cette saison. En 35 minutes, il a cumulé 26 points à 9/13 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 9 rebonds, 6 passes décisives et 2 contres dans la victoire 133-126 du Swarm contre Delaware.

Son coach, Charles Lee, a évoqué l’état d’esprit du Français avant ce passage temporaire en équipe affiliée : « On a parlé avant qu’il parte là-bas, pour qu’il y aille avec la bonne mentalité, d’avoir plus de temps de jeu mais en continuant à jouer juste. Et il est impactant sur les victoires. »

Tidjane Salaün throws down a RIDICULOUS poster for the @greensboroswarm! 😳✈️ The 2024 NBA lottery pick has 17 PTS (6/10 FG) and counting in Q3 on ESPN+. pic.twitter.com/jeU2w8VBnZ — NBA G League (@nbagleague) November 14, 2025

Déjà décisif plus tôt dans la semaine

En début de semaine, Tidjane Salaün s’était déjà distingué en marquant 19 points et surtout le panier de la victoire à 9 secondes de la fin contre les Maine Celtics (122-120).

Tidjane Salaun hits the game-winner for the Greensboro Swarm! 👌 pic.twitter.com/omya9qGRzB — r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) November 9, 2025

Des statistiques solides après trois rencontres

Après trois matches dans le cadre du Tip-Off Tournament, le poste 3/4 affiche les statistiques suivantes :

19,3 points

9,3 rebonds

2 passes décisives

57 % de réussite aux tirs

47 % à 3-points

Avec ce niveau de performance, Tidjane Salaün montre qu’il profite pleinement de ce temps de jeu élargi. De quoi espérer retrouver très vite une place plus forte dans la rotation des Hornets, qui peinent encore à se montrer compétitifs sur ce début de saison (4 victoires et 7 défaites).