NBA

Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français

NBA - Victor Wembanyama a été sélectionné comme titulaire du NBA All-Star Game 2026. Une première pour l'intérieur français, récompensé d'une saison exceptionnelle avec les San Antonio Spurs.
00h00
Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français

Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) continue de repousser les limites. Déjà All-Star l’an passé, le phénomène français franchit un nouveau cap en étant nommé titulaire pour le NBA All-Star Game 2026, qui se disputera à Los Angeles. Une consécration logique au vu de l’impact colossal du n°1 de la Draft 2023 sur la saison NBA actuelle.

Une place de choix dans l’histoire des Spurs

En devenant titulaire au All-Star Game, Victor Wembanyama rejoint un cercle extrêmement fermé du côté de San Antonio Spurs. Seuls George Gervin, Alvin Robertson, David Robinson, Tim Duncan et Kawhi Leonard avaient jusque-là connu cet honneur sous le maillot texan.

Avec cette nouvelle sélection, la franchise de San Antonio affiche désormais au moins un All-Star lors de 43 des 49 éditions disputées depuis la fusion ABA–NBA de 1976, un total qui la place à égalité avec les Lakers au sommet de la ligue dans ce domaine.

Une saison NBA de très haut niveau

Sur le parquet, le Français domine statistiquement comme rarement vu pour un joueur de son âge. Après 28 matchs disputés, Wembanyama tourne à 24,5 points, 10,9 rebonds, 3,0 passes décisives et 2,64 contres en seulement 28,8 minutes de moyenne. Il shoote à 51,6% aux tirs et 38,2% à 3-points, là aussi des records personnels.

Seul joueur de la ligue à compiler au moins 20 points, 10 rebonds et 2 contres de moyenne, il trône en tête de la NBA aux contres par match (2,69) et figure parmi les meilleurs rebondeurs du championnat.

Collectivement, les Spurs surfent sur cette dynamique avec un bilan de 29 victoires pour 13 défaites, deuxième de la Conférence Ouest à mi-saison.

Des records déjà historiques

Cette saison 2025-2026 restera également marquée par plusieurs performances hors normes. Le 13 janvier à Oklahoma City, Victor Wembanyama a atteint la barre des 500 contres en carrière, devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à le faire, ainsi que le quatrième plus rapide à atteindre ce total, en seulement 143 matchs NBA.

Il détient également une série de 101 matchs consécutifs avec au moins un contre, un record absolu pour les Spurs et la troisième plus longue série de l’histoire de la NBA. Plus tôt dans la saison, à Chicago, il est devenu le premier joueur NBA à signer une ligne statistique incluant au moins 35 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 5 tirs à 3-points et 5 contres dans un même match.

Un All-Star Game nouvelle formule

Victor Wembanyama sera l’un des visages majeurs du NBA All-Star Game 2026, programmé le 15 février à l’Intuit Dome de Los Angeles. Il fera partie du cinq majeur de la Conférence Ouest aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Luka Doncic et Stephen Curry.

La sélection des titulaires a été déterminée par un vote combiné des fans (50%), des joueurs NBA (25%) et d’un panel média (25%). À noter que cette édition marquera l’introduction d’un nouveau format opposant deux équipes américaines à une équipe internationale, dans un tournoi à trois équipes (deux équipes de joueurs américains et une équipe internationale).

NBA
NBA
johnlinehan
1 Shai 2 Doncic 3 Wemby 4 Giannis 5 Jokic S'ils sont un minimum motivés, ça peut être une véritable tuerie.
gomma
Je croise les doigts pour que les internationaux jouent un minimum sérieusement. Si les américains se font battre, y aura de la revanche dans l'air et alors peut-être, je dis bien peut-être, que la NBA envisagera d'organiser un seul match "USA-International" qui donnera, peut-être pour la première fois de l'histoire, un réel intérêt à un match All-Star-Game.
silk
5 titulaires à l'ouest, 5 titulaires à l'est, mais 3 équipes au all star game donc 15 titulaires non? J'y comprend plus rien... Bon en même temps le all star game ça me gonfle depuis pas mal d'années 😋
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
