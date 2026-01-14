13 points en 13 minutes contre Monaco : Marc-Owen Fodzo-Dada envoie des signaux positifs avec Nancy

Face à Monaco, Nancy savait l’équation compliquée. Dominés dans le troisième quart-temps, les Lorrains se sont inclinés 93 à 79, concédant une quatrième défaite consécutive en Betclic ÉLITE. Dans cette rencontre difficile, un motif de satisfaction est néanmoins ressorti côté nancéien : la prestation de Marc-Owen Fodzo-Dada, auteur de minutes solides et efficaces malgré le résultat final.

Marco a été élu Nancéien du match avec 63% des voix. Il s'affirme match après match et a encore prouvé qu'il pouvait être décisif. 13 pts, 0 rebond, 1 passe d, 12 d'éval en 13min de jeu

Une réponse attendue après Chalon

Après une sortie discrète contre l’Élan Chalon (2 points en 5 minutes lors de la défaite 84-93 pour conclure l’année 2026), Marc-Owen Fodzo-Dada a su rebondir. En seulement 13 minutes de jeu face à Monaco, le combo-guard d’1,80 m a compilé 13 points et 1 passe décisive, avec une efficacité remarquable.

Impeccable près du cercle (2/2 à 2-points) et très juste derrière l’arc (3/4 à 3-points), il signe surtout sa meilleure performance longue distance de la saison, confirmant sa capacité à impacter rapidement le jeu lorsqu’il est sur le parquet.

Dans la continuité de son match à Nanterre

Cette performance s’inscrit dans une dynamique déjà observée fin décembre. Le 23 décembre dernier, sur le parquet de Nanterre, le jeune meneur avait déjà marqué les esprits avec 13 points en 14 minutes, malgré une nouvelle défaite de Nancy (84-91).

Face à Monaco, il a su repartir sur les mêmes bases : agressivité, confiance offensive et lecture juste, autant d’éléments précieux pour un joueur de seulement 19 ans.

Une progression mesurée mais réelle

Sorti du centre de formation du SLUC Nancy, Marc-Owen Fodzo-Dada dispute cette année un rôle de complément sur la ligne arrière, derrière Phlandrous Flemming et Enzo Goudou-Sinha notamment.

Sur l’ensemble de la saison, l’ancien joueur de Challans affiche 5,5 points, 1,1 rebond, 1,5 passe et 0,6 interception en 12 minutes de moyenne après 15 matches de Betclic ELITE. Il s’agit déjà de son quatrième match à plus de 10 points, tout proche de son record personnel établi le 5 décembre dernier contre Le Portel (15 points lors de la victoire 97-85).

International français U19 lors de la dernière Coupe du monde

International français U19 lors de la dernière Coupe du monde, le meneur du SLUC continue d’apprendre à haut niveau, tout en montrant qu’il peut répondre présent quand l’opportunité se présente.

Nancy dans l’urgence de réagir

Collectivement, la situation reste préoccupante pour le SLUC. Les Nancéiens n’ont plus gagné depuis le 13 décembre, date de leur succès face au Paris Basketball (97-90). Avec un bilan de 6 victoires pour 9 défaites, Nancy pointe désormais à la 11e place de Betclic ELITE, à égalité avec Dijon.

Le prochain rendez-vous, le 16 janvier face à Boulazac, s’annonce crucial. Face à un concurrent direct classé 12e, la victoire sera impérative pour relever la tête, rester au contact du top 10 et ne pas voir s’éloigner les espoirs de qualification pour les playoffs (en passant par le play-in).