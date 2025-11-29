40 points : Killian Hayes inscrit son record en carrière malgré la défaite face aux Windy City Bulls de Noa Essengue

Il a peut-être gelé, dans la nuit de vendredi à samedi, à Chicago. Mais Killian Hayes (1,96 m, 24 ans), lui, a eu un sacré coup de chaud sur le parquet des Windy City Bulls. Le meneur français a brillé, en atteignant pour la première fois de sa carrière la barre des 40 points, surpassant sa précédente marque record de 38, acquise en mars dernier avec Long Island contre Memphis. Pas suffisant, pour autant, pour battre les Bulls de son compatriote Noa Essengue (142-135).

Dans un match débridé offensivement, dès les premières minutes (41-33 après 12 minutes), Killian Hayes a commencé et fini très fort. Auteur de 13 points dans le premier quart-temps, le joueur formé à Cholet a inscrit 17 unités dans la toute dernière reprise et ramené les siens dans la partie, alors que Windy City a compté jusqu’à 21 points d’avance à 9 minutes du buzzer final.

Une entrée en matière idéale

Pièce maîtresse de l’attaque de Cleveland, Hayes a pu prendre les choses en main en attaque (30 tirs tentés) et s’est montré efficace (16 réussis, dont 3/8 à 3-points) en 32 minutes de jeu. Le meneur aux 216 matchs NBA a également délivré 5 passes décisives et, fidèle à lui-même, a gratté 3 interceptions. Il a également contré 2 tirs, son record cette saison.

Très en vue depuis ses débuts en G-League cette saison, après avoir manqué les 5 premiers matchs, Killian Hayes tourne à 26,7 points et 6,7 passes sur ses 4 premiers matchs, avec la franchise affiliée aux Cavaliers. Un bon démarrage qui pourrait susciter des intérêts dans la Grande Ligue, comme cela avait été le cas avec Brooklyn, l’an dernier, qui lui avait offert un contrat de dix jours aux Nets.

Essengue complet, Salaün et Bal peu en réussite

Si Hayes a brillé individuellement, ce sont toutefois les Windy City Bulls qui ont remporté leur 5e match (sur 7) de la saison. Aux côtés de figures bien connues outre-Atlantique, telles que Kevin Knox et Mac McClung, le Français Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) a encore réalisé une bonne sortie. Deux jours après son énorme double-double contre le Sioux Falls Skyforce, il a compilé 15 points, 9 rebonds et 6 passes décisives en 31 minutes. L’ailier sélectionné en 12e position de la dernière Draft NBA tourne à 23 points et 8,2 rebonds en 4 rencontres de G-League.

Sur les autres parquets, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a connu une véritable panne d’adresse à longue distance (8 unités à 0/7 à 3-points) lors de la défaite sur le fil du Greensboro Swarm contre Capital City (109-107). Lié aux Knicks de Westchester, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) a lui été discret en inscrivant 3 points sur le parquet des Maine Celtics.