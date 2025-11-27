Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls

En trois matchs, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) a déjà montré que la G-League était trop petite pour lui. Pour son retour dans la ligue de développement après ses débuts en NBA chez les Chicago Bulls, l’ancien joueur d’Ulm a signé un double-double à 27 points et 10 rebonds en 31 minutes, n’empêchant pas malgré tout la défaite des Windy City Bulls face à la Sioux Falls Skyforce (122-129).

These @chicagobulls rookies were UNSTOPPABLE! Lachlan Olbrich posted his first triple-double, while Noa Essengue put up his first double-double for the @windycitybulls. ⭐️ Olbrich: 26 PTS, 11 REB, 10 AST

⭐️ Essengue: 27 PTS, 10 REB, 2 STL pic.twitter.com/jEZe9pe0PU — NBA G League (@nbagleague) November 27, 2025

25,7 points et 8 rebonds de moyenne

Habitué à disputer des matchs professionnels en Bundesliga l’an passé, et ce jusqu’aux finales du championnat allemand, Noa Essengue surperforme assez naturellement en G-League. En moins de 31 minutes de moyenne sur chacune de ses trois premières sorties, Essengue tourne à 25,7 points, 8 rebonds et 1,7 passe décisive par match.

Ce double-double face à Sioux Falls fait tout de même suite à ses débuts tant attendus en NBA, lui qui était inscrit sur la feuille de match sans jamais rentrer pendant près d’un mois. Noa Essengue est entré une première fois en jeu pendant 4 minutes le 23 novembre dernier lors de la victoire face à Washington (121-120), avant d’entrer une nouvelle fois derrière le 25 novembre dans le match perdu en Nouvelle Orléans (143-130, 2 minutes de temps de jeu).

S’il ne sera pas étonnant de le voir faire des allers-retours entre la NBA et la G-League tout au long de la saison, l’athlétique ailier de 2,05 mètres envoie des signaux assez forts à Billy Donovan et son staff. La franchise de l’Illinois peut compter sur Essengue qui, en attendant son heure, évacue sa frustration sur les parquets de la Ligue de Développement.