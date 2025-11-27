Recherche
G-League

Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls

Après ses deux premières entrées en NBA avec les Chicago Bulls, le rookie français Noa Essengue s’est encore une fois distingué en G-League en signant un double-double XXL. Qui n’a malheureusement pas suffi à Windy City pour l’emporter.
00h00
Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls

Noa Essengue tourne à plus de 25 points par match en G-League, qu’il a retrouvée avec un double-double après deux matchs NBA.

Crédit photo : Patrick Gorski-Imagn Images

En trois matchs, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) a déjà montré que la G-League était trop petite pour lui. Pour son retour dans la ligue de développement après ses débuts en NBA chez les Chicago Bulls, l’ancien joueur d’Ulm a signé un double-double à 27 points et 10 rebonds en 31 minutes, n’empêchant pas malgré tout la défaite des Windy City Bulls face à la Sioux Falls Skyforce (122-129).

25,7 points et 8 rebonds de moyenne

Habitué à disputer des matchs professionnels en Bundesliga l’an passé, et ce jusqu’aux finales du championnat allemand, Noa Essengue surperforme assez naturellement en G-League. En moins de 31 minutes de moyenne sur chacune de ses trois premières sorties, Essengue tourne à 25,7 points, 8 rebonds et 1,7 passe décisive par match.

Noa ESSENGUE
Noa ESSENGUE
27
PTS
10
REB
2
PDE
Logo G League
BUL
122 129
SKY

Ce double-double face à Sioux Falls fait tout de même suite à ses débuts tant attendus en NBA, lui qui était inscrit sur la feuille de match sans jamais rentrer pendant près d’un mois. Noa Essengue est entré une première fois en jeu pendant 4 minutes le 23 novembre dernier lors de la victoire face à Washington (121-120), avant d’entrer une nouvelle fois derrière le 25 novembre dans le match perdu en Nouvelle Orléans (143-130, 2 minutes de temps de jeu).

S’il ne sera pas étonnant de le voir faire des allers-retours entre la NBA et la G-League tout au long de la saison, l’athlétique ailier de 2,05 mètres envoie des signaux assez forts à Billy Donovan et son staff. La franchise de l’Illinois peut compter sur Essengue qui, en attendant son heure, évacue sa frustration sur les parquets de la Ligue de Développement.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
