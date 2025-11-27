Recherche
All-Star Game

Deux Monégasques élus au All-Star Game par le public

Betclic ELITE - Après la clôture d'un mois de votes, la Ligue Nationale de Basket a dévoilé le nom du "All Star France" et du "All Star Monde" désignés par le public pour directement participer au Match des Étoiles du dimanche 28 décembre 2025 prochain à l’Accor Arena. Deux Monégasques ont reçus les faveurs des votants et intègrent les sélections.
Deux Monégasques élus au All-Star Game par le public

Mike James est l’un des deux Monégasques élus au All-Star Game par le public.

Crédit photo : Sébastien Grasset

À un mois du All-Star Game LNB, qui se tiendra le dimanche 28 décembre à l’Accor Arena, la sélection des joueurs étoilés se précise. Au terme de quatre semaines de vote en ligne du public, la Ligue Nationale de Basket a dévoilé le nom du joueur français et du joueur international plébiscités par les spectateurs pour aller au Match des Étoiles. Sans grande surprise, deux joueurs du co-leader de Betclic ELITE Monaco ont reçus les faveurs du scrutin.

Côté français, le meneur des Bleus Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) a été désigné avec 2422 votes. Le joueur de la Roca Team devance le Parisien Nadir Hifi (2161 votes) et son coéquipier Élie Okobo (1549). Avec 11,9 points, 2,4 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne par match en seulement 24 minutes, Strazel réalise un retour de blessure idéal en championnat.

PROFIL JOUEUR
Matthew STRAZEL
Poste(s): Meneur
Taille: 182 cm
Âge: 23 ans (05/08/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11,9
#37
REB
2,4
#114
PD
3,7
#30

Le meneur continue de porter l’attaque monégasque en ce début de saison, mais aussi en montrant l’exemple en défense avec notamment 1,1 interception de moyenne.

LIRE AUSSI

Le Français partagera la soirée du 28 décembre avec au moins un de ses coéquipiers : l’Américain Mike James (1,85 m, 35 ans), qui a été désigné “All Star Monde du public” avec 2815 votes, devant Alpha Diallo et Jeremiah Hill. Le natif de l’Oregon est tout simplement le meilleur marqueur de Betclic ELITE actuellement, avec 22 points de moyenne, 2,8 rebonds et 5,3 passes décisives de moyenne sur 4 matchs disputés.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Mike James.jpg
Mike JAMES
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 35 ans (18/08/1990)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
22
#1
REB
2,8
#96
PD
5,3
#8

Toutefois suspendu trois matchs pour un comportement inapproprié, l’ancien joueur de Brooklyn en NBA ne passe que rarement à côté de ses matchs (51% d’adresse aux tirs en ce début de saison). Il reste à 35 ans l’une des superstars du championnat, qu’il a déjà remporté en 2023.

LIRE AUSSI

Ce jeudi 27 novembre, à l’issue du scrutin du public, un jury composé de représentants des médias, des Légendes de LNB et des instances du basket français se réunit pour désigner le reste de la sélection des participants au All-Star Game. Au total, 22 joueurs vivront une soirée de fête et de compétition sur le parquet de Bercy, 11 pour la Team France et 11 pour la Team Monde.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
