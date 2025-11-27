Deux Monégasques élus au All-Star Game par le public

À un mois du All-Star Game LNB, qui se tiendra le dimanche 28 décembre à l’Accor Arena, la sélection des joueurs étoilés se précise. Au terme de quatre semaines de vote en ligne du public, la Ligue Nationale de Basket a dévoilé le nom du joueur français et du joueur international plébiscités par les spectateurs pour aller au Match des Étoiles. Sans grande surprise, deux joueurs du co-leader de Betclic ELITE Monaco ont reçus les faveurs du scrutin.

🌟🇫🇷 Matthew Strazel élu All Star du public pour la Team France ! La star des Bleus et de l’AS Monaco sera au All Star Game le dimanche 28 décembre à l’Accor Arena 🔥 Pour prendre ta place : https://t.co/gCwuyu5k2P#AllStarGame #BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/f536OIMNkX — All Star Game (@ASGLNB) November 27, 2025

Côté français, le meneur des Bleus Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) a été désigné avec 2422 votes. Le joueur de la Roca Team devance le Parisien Nadir Hifi (2161 votes) et son coéquipier Élie Okobo (1549). Avec 11,9 points, 2,4 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne par match en seulement 24 minutes, Strazel réalise un retour de blessure idéal en championnat.

PROFIL JOUEUR Matthew STRAZEL Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 23 ans (05/08/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,9 #37 REB 2,4 #114 PD 3,7 #30

Le meneur continue de porter l’attaque monégasque en ce début de saison, mais aussi en montrant l’exemple en défense avec notamment 1,1 interception de moyenne.

👑 Le public a parlé : la star du basket européen Mike James sera au All Star Game avec la Team Monde ! 🍿 RDV le 28 décembre à l’Accor Arena pour l’événement basket de l’année : https://t.co/gCwuyu5k2P#AllStarGame #BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/44l8FQkDjJ — All Star Game (@ASGLNB) November 27, 2025

Le Français partagera la soirée du 28 décembre avec au moins un de ses coéquipiers : l’Américain Mike James (1,85 m, 35 ans), qui a été désigné “All Star Monde du public” avec 2815 votes, devant Alpha Diallo et Jeremiah Hill. Le natif de l’Oregon est tout simplement le meilleur marqueur de Betclic ELITE actuellement, avec 22 points de moyenne, 2,8 rebonds et 5,3 passes décisives de moyenne sur 4 matchs disputés.

PROFIL JOUEUR Mike JAMES Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 35 ans (18/08/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 22 #1 REB 2,8 #96 PD 5,3 #8

Toutefois suspendu trois matchs pour un comportement inapproprié, l’ancien joueur de Brooklyn en NBA ne passe que rarement à côté de ses matchs (51% d’adresse aux tirs en ce début de saison). Il reste à 35 ans l’une des superstars du championnat, qu’il a déjà remporté en 2023.

Ce jeudi 27 novembre, à l’issue du scrutin du public, un jury composé de représentants des médias, des Légendes de LNB et des instances du basket français se réunit pour désigner le reste de la sélection des participants au All-Star Game. Au total, 22 joueurs vivront une soirée de fête et de compétition sur le parquet de Bercy, 11 pour la Team France et 11 pour la Team Monde.