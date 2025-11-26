Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !

NBA - Pour la première depuis le 24 octobre, les Washington Wizards ont réussi à gagner un match (132-113). Et avec ses 27 points et 11 rebonds, Alexandre Sarr n'y a pas été étranger, face aux Atlanta Hawks d'un Zaccharie Risacher (16 points) impuissant.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !

Sarr dunk en force devant un Zaccharie Risacher impuissant

Crédit photo : © Geoff Burke-Imagn Images

Depuis le début de saison, la Capital One Arena de Washington DC avait une ambiance proche d’un cimetière. Déjà pas vraiment populaires dans la ville, les Wizards ont aggravé leur cas en réalisant l’un des pires débuts de saison de leur histoire. C’est simple, avant ce mardi 25 novembre, ils n’avaient toujours pas remporté le moindre match à domicile. Et à l’extérieur le bilan n’était pas plus glorieux. La franchise de la capitale n’avait remporté qu’un seul de ses 16 premiers matchs, et l’ambiance était au plus bas dans le vestiaire. Mais ça, c’était avant ce premier match de la saison contre les Atlanta Hawks.

– Journée 26112025

Le fait que ce match compte pour la NBA Cup et qu’un parquet rouge vif ait été installé changeait déjà l’atmosphère avant même le début de match. Et les premières minutes de celui-ci n’ont fait qu’accentuer le phénomène. Car les Wizards ont débuté sur les chapeaux de roues leur match. Principalement grâce à CJ McCollum (46 points) et Corey Kispert (19 points), l’équipe a commencé sur un tonitruant 8/8 à 3-points.

Un Alexandre Sarr de gala

Mais déjà, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) en profitait pour mettre ses premiers paniers, tout comme Bilal Coulibaly (9 points, 3 rebonds, 4 passes décisives). Sauf qu’au contraire de son aîné, Sarr a continué tout au long du match. Mettant en application tous ses progrès entrevus sur des flashs cette saison, le Bordelais n’a pas arrêté d’attaquer le panier. Peu importe qu’il y ait le géant Kristaps Porzingis (22 points, 8 rebonds) en face de lui, ou les plus petits Onyeka Okungwu (20 points) et Jalen Johnson (7 points).

Alexandre SARR
Alexandre SARR
27
PTS
11
REB
0
PDE
Logo NBA
WAS
132 112
ATL

Le Français a joué avec force et de manière incisive, réussissant plusieurs dunks dans le trafic et provoquant 8 lancers-francs, mais aussi en finesse avec des flotteurs et autres fade-aways. « J’arrive à mieux prendre ce que la défense me laisse. J’essaye d’être agressif. Quand je vois qu’il y a un couloir ouvert vers le panier, je fonce, je joue des épaules et j’essaye de finir sur un flotteur ou un double-pas » a-t-il expliqué en conférence de presse. Il ne termine pas avec sa meilleure ligne statistique de la saison (derrière les 31 points face aux Celtics et aux Sixers), mais peut-être avec la meilleure impression visuelle de puissance. Car en plus de ses 27 points (avec seulement un tir à 3-points), il ajoute 11 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

« MVP, MVP ! »

Si bien qu’à chaque fois qu’il allait sur la ligne des lancers-francs, Sarr avait le droit à des chants “MVP, MVP, MVP” de la part du public de la Capital One Arena. « C’était marrant au début parce que c’est un petit groupe de fans qui a commencé ça. Après c’est devenu plus grand. C’est une super ambiance, surtout quand on gagne » a apprécié celui qui n’en avait encore jamais reçu en NBA.

Pour cause, son impact s’est clairement fait ressentir sur la victoire, et il termine avec un plus/minus de +30. Au vu de la faiblesse du secteur intérieur des Wizards, l’équipe a clairement besoin de lui pour exister. « Alex a évolué. On le voit vraiment cette saison, il a fait un bond en avant. Il a son empreinte sur le match, des deux côtés du terrain. Il protège très bien son arceau, et son arsenal offensif est en pleine évolution » l’a complimenté son coach Brian Keefe.

LIRE AUSSI

Mais le plus important est que pour une fois, sa performance se traduit par une victoire. La première à domicile, la première depuis un mois, et ce contre un adversaire en course pour l’avantage du terrain. « On n’a pas su les sortir de leur zone de confort. Ils étaient trop à l’aise, et au final l’écart s’est creusé… C’est dommage parce que ce n’est pas à l’image de notre équipe » nous confiait de l’autre côté Zaccharie Risacher dans le vestiaire. Toujours aussi étrangement utilisé par son coach, le n°1 de la Draft 2024 a joué 30 minutes dans une partie dans le garbage time, pour marquer 17 points à 6/12 aux tirs, en plus de 5 rebonds, 2 interceptions et 3 contres. La retrouvaille entre les deux anciens collègues en équipe de France s’est donc conclue pour une fois par une victoire des Wizards. Épisode 2 dans 11 jours, toujours à Washington.

Depuis Washington,

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Pourquoi la SIG Strasbourg est leader de Betclic ÉLITE à la trêve, malgré le plus mauvais +/- du trio de tête
EuroLeague
00h00Ettore Messina quitte le banc pour les bureaux de Milan
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
Interviews
00h00ITW Julien Mahé, nouveau sélectionneur de la Belgique : « Démarrer contre l’équipe de France, c’est original ! »
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
EuroLeague
00h00Deuxième double-double d’affilée pour Sylvain Francisco qui dépasse encore les 30 d’évaluation !
NM1
00h00Ancien coéquipier de Victor Wembanyama et Alex Sarr, Théo Pichard va rejoindre la NM1
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg veut « conserver cette position de 4ème force du championnat »
WNBA
00h00Les premières mock drafts WNBA pour 2026 sont sorties : une seule Française citée
EuroLeague
00h00Malgré un Derek Willis record, Paris repart frustré de Dubaï (90-89)
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
1 / 0