ELITE 2

Caen à la recherche d’un poste 5 pendant la trêve : « Les agents nous ont proposé plusieurs joueurs »

ÉLITE 2 - Le Caen Basket Calvados va mettre à profit cette période de deux semaines sans match : en s'activant pour recruter un nouvel intérieur, qui manque cruellement depuis la blessure de Marc-Eddy Norelia.
00h00
Caen à la recherche d'un poste 5 pendant la trêve : « Les agents nous ont proposé plusieurs joueurs »

Le CBC en recherche de renfort

Crédit photo : Victor Lecomte

Après avoir enchaîné les matchs chaque semaine depuis deux mois et demi, les clubs ont enfin le droit à une première trêve. Celle-ci peut permettre à certains clubs de faire le point sur leur effectif. C’est le cas du Caen Basket Calvados, qui va profiter de cette parenthèse pour accélérer un dossier devenu central : le recrutement d’un véritable pivot capable de renforcer un secteur intérieur en manque d’impact. Alors que l’équipe occupe la 15e place en ÉLITE 2 – malgré une belle série de 3 victoires consécutives à cheval entre octobre et novembre – la direction caennaise multiplie les pistes pour trouver le joueur capable de rééquilibrer son collectif.

« Cette trêve peut être propice à un mouvement »

Depuis plusieurs semaines, le club reconnaît la nécessité d’ajouter un poste 5 au profil complémentaire de Kentan Facey et Kevin Koné. L’idée s’est imposée comme une évidence après la fin de saison sur blessure du pivot haïtien Marc-Eddy Norelia. Un profil étranger était d’abord priorisé. Trop limité dans ses rotations intérieures, le CBC estime aujourd’hui qu’un renfort est indispensable pour retrouver de la stabilité, de la présence physique et une meilleure alternance dans la raquette. L’équipe est notamment celle qui contre le moins de tirs (1,4 en moyenne), où encore l’une de celles qui laisse le plus de rebonds aux adversaires (39 en moyenne, 5e pire d’ÉLITE 2).

LIRE AUSSI

« Cette trêve de quinze jours peut être propice à un mouvement », observe le coach Stéphane Eberlin, dans des propos rapportés par Ouest-France. « Il y a des joueurs qui peuvent être coupés, le marché peut être plus important. Les agents nous ont proposé plusieurs joueurs, mais aucun qui ne m’a fait rêver jusque-là. On reste à l’affût. » Le message est clair : le club ne se précipitera pas et ne recrutera pas par défaut, quitte à patienter encore un peu. D’autant plus qu’il dispose d’une marge de manœuvre : avec seulement 12 contrats professionnels enregistrés depuis l’arrivée de Youri Golitin, le CBC peut encore intégrer jusqu’à 4 joueurs sur sa liste. Le processus de recrutement est lancé.

La reprise de l’entraînement se fera le 27 novembre – sans Kentan Facey et Radshad Davis partis en sélection – avec un match amical puis le retour ELITE 2 le 5 décembre contre Antibes.

Caen
Caen
ELITE 2
ELITE 2
