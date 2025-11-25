Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy

Alors qu'Andrew Albicy s'apprête à mettre fin à sa carrière internationale, son sélectionneur Frédéric Fauthoux lui a rendu hommage ce mardi à Rouen.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy

Andrew Albicy vit sa dernière semaine de joueur international

Crédit photo : Tuan Nguyen

Ce mardi, Andrew Albicy a annoncé qu’il s’apprêtait à prendre sa retraite internationale, non sans se mettre à la disposition de l’équipe nationale pour une dernière danse.

LIRE AUSSI

Une ultime fenêtre assez symbolique pour le meneur de Gran Canaria, face à la Belgique, le pays face auquel il a renoué avec son destin international en 2017, puis la Finlande, le pays de sa femme.

En marge de sa conférence de presse ce mardi à Rouen, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a rendu hommage à son capitaine, à l’aube de ses 109e et 110e sélection.

LIRE AUSSI

« C’est un monument, un soldat, c’est un pilier de l’équipe de France qui tire sa révérence et j’espère qu’on lui offrira la plus belle des sorties. Un joueur de sa trempe peut inspirer les autres : il était le spécialiste des fenêtres et il a réussi à faire de très belles compétitions, à décrocher de belles médailles. Si Andrew l’a fait, les autres joueurs vont se dire qu’eux aussi…

Andrew est quelqu’un de très fédérateur dans un groupe. Je suis fier aussi d’être son dernier sélectionneur. Et que ce soit lui qui décide de dire qu’il faut arrêter, sincèrement, ça me soulage aussi. Je préfère que ça se passe comme ça parce que c’est le genre de joueur à qui on ne peut pas dire que c’est fini. C’est son choix, les saisons sont longues avec beaucoup de pression, il a des enfants en bas-âge donc il a peut-être envie de faire autre chose aussi à un moment… Je respecte sa décision. J’espère surtout pour lui ce sera une très belle fin et qu’on lui offrira les deux victoires. »

À Rouen,

Image Alexandre Sanson
Alexandre Sanson
Alexandre Sanson observe le basket avec curiosité et enthousiasme. Sur BeBasket, il aime raconter le jeu sous tous ses angles, entre actu chaude, coups de cœur et découvertes au fil des saisons.
France
France
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe du Monde masculine
00h00La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus
Équipe de France
00h00« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
Frédéric Fauthoux a retrouvé l'équipe de France pour le début des qualif' à la Coupe du monde
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »
La saison inaugurale de la NBA Europe devrait être lancée en 2027-2028
NBA
00h00Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ÉLITE – J9 : Cholet se reprend, Dijon enchaine, Nanterre et Monaco continuent leur course poursuite et Boulazac ferme la marche
Andrew Albicy va prendre sa retraite internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus
La défense de l'Etoile Rouge contre Vienne, en Ligue adriatique
EuroLeague
00h00[Analyse] L’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, meilleure défense d’EuroLeague : Process Corporation décrypte les clés du renouveau serbe
Nathan De Sousa profite de la trêve internationale pour couper après une période délicate avec Cholet
Betclic ELITE
00h00Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet
Jeremiah Hill est parti en Tunisie durant la trêve internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0