« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy

Ce mardi, Andrew Albicy a annoncé qu’il s’apprêtait à prendre sa retraite internationale, non sans se mettre à la disposition de l’équipe nationale pour une dernière danse.

Une ultime fenêtre assez symbolique pour le meneur de Gran Canaria, face à la Belgique, le pays face auquel il a renoué avec son destin international en 2017, puis la Finlande, le pays de sa femme.

En marge de sa conférence de presse ce mardi à Rouen, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a rendu hommage à son capitaine, à l’aube de ses 109e et 110e sélection.

« C’est un monument, un soldat, c’est un pilier de l’équipe de France qui tire sa révérence et j’espère qu’on lui offrira la plus belle des sorties. Un joueur de sa trempe peut inspirer les autres : il était le spécialiste des fenêtres et il a réussi à faire de très belles compétitions, à décrocher de belles médailles. Si Andrew l’a fait, les autres joueurs vont se dire qu’eux aussi…

Andrew est quelqu’un de très fédérateur dans un groupe. Je suis fier aussi d’être son dernier sélectionneur. Et que ce soit lui qui décide de dire qu’il faut arrêter, sincèrement, ça me soulage aussi. Je préfère que ça se passe comme ça parce que c’est le genre de joueur à qui on ne peut pas dire que c’est fini. C’est son choix, les saisons sont longues avec beaucoup de pression, il a des enfants en bas-âge donc il a peut-être envie de faire autre chose aussi à un moment… Je respecte sa décision. J’espère surtout pour lui ce sera une très belle fin et qu’on lui offrira les deux victoires. »

À Rouen,