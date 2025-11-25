Recherche
Équipe de France

Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet

Betclic ELITE - Nathan De Sousa rejoint l’équipe de France cette semaine. Le meneur de Cholet Basket, picard d’origine, arrive à Rouen au moment où son club traverse une période très compliquée en Betclic ELITE. L’occasion pour Nathan De Sousa de souffler mentalement avant un mois de décembre chargé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet

Nathan De Sousa profite de la trêve internationale pour couper après une période délicate avec Cholet

Crédit photo : FIBA

Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans) fait partie des partenaires d’entraînement appelés par l’équipe de France pour cette fenêtre internationale. Une opportunité qui arrive au moment où Cholet Basket reste sur quatre défaites consécutives en Betclic ELITE, alors que Nathan De Sousa continue d’enchaîner les performances individuelles solides. L’arrivée en équipe de France permet au meneur de tourner la page de la spirale négative avant de repartir au combat.

En équipe de France pour changer d’air

À Rouen depuis ce lundi, Nathan De Sousa découvre pour la première fois le fonctionnement d’une fenêtre internationale. Il avance sans pression, avec l’envie « d’apprendre » et d’observer des joueurs expérimentés, a-t-il indiqué au Courrier de l’Ouest. Pour lui, intégrer le groupe France a toujours représenté un rêve d’enfant, nourri lorsqu’il allait assister aux matches avec sa famille.

Le meneur pourra aussi compter sur plusieurs visages familiers dans ce rassemblement, entre Laurent Vila, Gérald Ayayi et Lucas Duféal (avec qui il a été champion d’Europe U20), collègue ou ex-collègues à Cholet.

Une mauvaise passe qui interroge à Cholet

En laissant Cholet Basket, Nathan De Sousa sait que la dynamique récente n’est pas bonne. L’équipe reste sur quatre revers de suite en championnat, avec un contraste étonnant entre la BCL et la Betclic ELITE. Le meneur n’arrive pas à expliquer comment CB a pu passer « du jour à la nuit » entre la prestation brillante contre Bursa et la sortie ratée à Saint-Quentin, où l’adresse a cruellement manqué.

Il refuse toutefois de dramatiser et rappelle que « ce n’est pas la catastrophe », tout en soulignant l’importance de vite relever la tête avant un mois de décembre infernal (ASVEL, Monaco, Paris, Limoges, Le Portel).

Pas de joueur “Superman”, mais un collectif à remettre à l’endroit

Face à la question d’un potentiel manque de leader offensif capable de retourner un match, il défend son groupe. Il estime que la solution ne viendra pas d’une individualité mais du collectif, conformément au discours de Fabrice Lefrançois. Pour lui, l’idée d’attendre un joueur « qui met 5-6 shoots d’affilée » n’a pas de sens : c’est l’ensemble de l’équipe qui doit répondre.

La cohérence entre BCL et Betclic ELITE reste pourtant difficile à trouver, mais Nathan De Sousa martèle que ce n’est qu’à travers le travail commun que Cholet pourra sortir de cette zone de turbulences.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nathan De Sousa.jpg
Nathan DE SOUSA
Poste(s): Meneur
Taille: 187 cm
Âge: 22 ans (21/02/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11,3
#45
REB
2,2
#124
PD
5,6
#5

Un début de saison personnel solide, mais au service du collectif

Même si ses statistiques le placent parmi les meilleurs passeurs du championnat (5,6 passes décisives de moyenne), il refuse d’y voir une réussite individuelle. Il insiste sur le fait que « les passes, ce n’est pas une stat individuelle », rappelant que le meneur n’existe que parce que ses coéquipiers convertissent leur tir derrière.

Avec 11,3 points, 2,2 rebonds et 5,6 passes décisives de moyenne en Betclic ELITE, et une contribution régulière en BCL, il s’affirme pourtant comme l’un des hommes en forme du roster choletais. Mais il prévient : sa saison ne sera réussie que si les objectifs collectifs le sont aussi.

Un retour au club attendu après la fenêtre internationale

À son retour, Nathan De Sousa retrouvera un programme chargé, potentiellement décisif pour relancer CB. Il sait que chaque joueur sera attendu et que l’équipe devra montrer de la constance, notamment en reproduisant l’intensité européenne en championnat.

En attendant, cette parenthèse avec les Bleus lui permettra de « mettre la tête ailleurs », tout en engrangeant de l’expérience au contact du très haut niveau, avant de replonger dans l’urgence choletaise.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
