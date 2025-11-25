Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet

Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans) fait partie des partenaires d’entraînement appelés par l’équipe de France pour cette fenêtre internationale. Une opportunité qui arrive au moment où Cholet Basket reste sur quatre défaites consécutives en Betclic ELITE, alors que Nathan De Sousa continue d’enchaîner les performances individuelles solides. L’arrivée en équipe de France permet au meneur de tourner la page de la spirale négative avant de repartir au combat.

En équipe de France pour changer d’air

À Rouen depuis ce lundi, Nathan De Sousa découvre pour la première fois le fonctionnement d’une fenêtre internationale. Il avance sans pression, avec l’envie « d’apprendre » et d’observer des joueurs expérimentés, a-t-il indiqué au Courrier de l’Ouest. Pour lui, intégrer le groupe France a toujours représenté un rêve d’enfant, nourri lorsqu’il allait assister aux matches avec sa famille.

Le meneur pourra aussi compter sur plusieurs visages familiers dans ce rassemblement, entre Laurent Vila, Gérald Ayayi et Lucas Duféal (avec qui il a été champion d’Europe U20), collègue ou ex-collègues à Cholet.

Une mauvaise passe qui interroge à Cholet

En laissant Cholet Basket, Nathan De Sousa sait que la dynamique récente n’est pas bonne. L’équipe reste sur quatre revers de suite en championnat, avec un contraste étonnant entre la BCL et la Betclic ELITE. Le meneur n’arrive pas à expliquer comment CB a pu passer « du jour à la nuit » entre la prestation brillante contre Bursa et la sortie ratée à Saint-Quentin, où l’adresse a cruellement manqué.

Il refuse toutefois de dramatiser et rappelle que « ce n’est pas la catastrophe », tout en soulignant l’importance de vite relever la tête avant un mois de décembre infernal (ASVEL, Monaco, Paris, Limoges, Le Portel).

Pas de joueur “Superman”, mais un collectif à remettre à l’endroit

Face à la question d’un potentiel manque de leader offensif capable de retourner un match, il défend son groupe. Il estime que la solution ne viendra pas d’une individualité mais du collectif, conformément au discours de Fabrice Lefrançois. Pour lui, l’idée d’attendre un joueur « qui met 5-6 shoots d’affilée » n’a pas de sens : c’est l’ensemble de l’équipe qui doit répondre.

La cohérence entre BCL et Betclic ELITE reste pourtant difficile à trouver, mais Nathan De Sousa martèle que ce n’est qu’à travers le travail commun que Cholet pourra sortir de cette zone de turbulences.

PROFIL JOUEUR Nathan DE SOUSA Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 22 ans (21/02/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,3 #45 REB 2,2 #124 PD 5,6 #5

Un début de saison personnel solide, mais au service du collectif

Même si ses statistiques le placent parmi les meilleurs passeurs du championnat (5,6 passes décisives de moyenne), il refuse d’y voir une réussite individuelle. Il insiste sur le fait que « les passes, ce n’est pas une stat individuelle », rappelant que le meneur n’existe que parce que ses coéquipiers convertissent leur tir derrière.

Avec 11,3 points, 2,2 rebonds et 5,6 passes décisives de moyenne en Betclic ELITE, et une contribution régulière en BCL, il s’affirme pourtant comme l’un des hommes en forme du roster choletais. Mais il prévient : sa saison ne sera réussie que si les objectifs collectifs le sont aussi.

💥 | Nathan De Sousa est en train de placer @CB_officiel sur de bons rails ! 🚂 Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€/mois 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicELITE pic.twitter.com/girvmCD37A — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Un retour au club attendu après la fenêtre internationale

À son retour, Nathan De Sousa retrouvera un programme chargé, potentiellement décisif pour relancer CB. Il sait que chaque joueur sera attendu et que l’équipe devra montrer de la constance, notamment en reproduisant l’intensité européenne en championnat.

En attendant, cette parenthèse avec les Bleus lui permettra de « mettre la tête ailleurs », tout en engrangeant de l’expérience au contact du très haut niveau, avant de replonger dans l’urgence choletaise.