Débuts victorieux en NBA pour Noa Essengue face à un Alexandre Sarr en double-double, Nicolas Batum brille encore à 3-points

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Alexandre Sarr à Washington. Ménagé sur les deux derniers matchs pour soigner son pied, l’intérieur toulousain a une nouvelle fois bouclé la rencontre contre Chicago en double-double. Mais malgré 16 points et 11 rebonds, l’international français n’a pas suffi aux Wizards pour venir à bout des Bulls (121-120) de Noa Essengue, enfin lancé sur les parquets NBA.

6e double-double pour Alexandre Sarr,

entaché par la médiocrité washingtonienne

Un coup d’épée dans l’eau, ou plutôt de baguette magique, pour Alexandre Sarr avec les Wizards. Toujours très performant dans la raquette de la capitale, le Toulousain a enregistré son 5e double-double de la saison avec 16 points et 11 rebonds en 28 minutes, mais DC s’est tout de même incliné 121-120 à Chicago…



Empêtrés dans un marasme bientôt historique, les Wizards ont enchaîné samedi soir une 14e défaite de suite, à deux longueurs de leur record établi plusieurs fois (2010, 2023, 2024 et 2025). Si l’objectif semble de viser la draft plus que les playoffs, il n’empêche pas l’intérieur tricolore de briller. Son compatriote Bilal Coulibaly a lui davantage pâti du contexte, ne signant que 7 points à 2/6 aux tirs en 26 minutes dans le cinq majeur.

La bonne nouvelle de la soirée à Chicago se trouvait dans les rangs des Bulls, où Noa Essengue a (enfin!) effectué ses débuts en NBA. Cantonné jusque-là au banc et à la G-League depuis une petite semaine, l’ancien joueur d’Ulm a vécu ses premières sensations sur les parquets américains pendant quatre minutes, un trop faible échantillon pour compiler la moindre statistique positive. Le numéro 12 de la dernière Draft sera désormais scruté : ces quelques miettes sont-elles le début d’une intégration à la rotation de Billy Donovan ? Début de réponse lors des prochains matchs.

Rookie Noa Essengue has checked in for his NBA debut! pic.twitter.com/N9pGhaEE7p — Chicago Bulls (@chicagobulls) November 23, 2025

Nicolas Batum reçu 13/13 contre Charlotte de Moussa Diabaté

Plus tôt dans la soirée, Nicolas Batum a participé au succès des Clippers de James Harden (55 points) face à son ancienne équipe de Charlotte (116-131). Le vétéran tricolore a signé 9 points à 3/4 à 3-points en 19 minutes. Au-delà de la victoire collective, Nicolas Batum continue de jouer des mauvais tours à son ancienne franchise. Depuis son départ de la Caroline du Nord, l’ancien international français n’a jamais perdu contre les Hornets en 13 matchs.

Son compatriote côté frelon Moussa Diabaté a lui été plus discret au scoring que d’ordinaire. En sortie de banc, il termine tout de même la rencontre avec 6 points et 7 rebonds, à 50% aux tirs.

Quatre Français sur le parquet d’Orlando – New York

De retour de G-League, Noah Penda a participé au succès du Magoc contre New Yrok (133-121). L’ancien Manceau a passé 2 minutes sur le parquet, pour 1 rebond. Côté Knicks, Guerschon Yabusele a fait preuve d’adresse avec un 2/3 aux tirs, pour 4 petits points en 13 minutes. Ses deux compatriotes ont également été touchés par le manque de temps de jeu : Mohamed Diawara a joué 10 minutes pour 4 rebonds et 1 interception, pendant que Pacôme Dadiet s’est contenté de 3 minutes.

Risacher et Raynaud positifs

En l’absence de joueurs majeurs dans leurs effectifs respectifs, Zaccharie Risacher et Maxime Raynaud ont continué à engranger des minutes et des victoires. L’ancien Burgien a contribué à la victoire d’Atlanta en Nouvelle Orléans à hauteur de 8 points, 3 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Les Hawks n’ont pas eu à forcer face à des Pelicans très faibles (98-115).

De son côté, Maxime Raynaud est la seconde option dans la raquette des Kings depuis la blessure de Domantas Sabonis. L’ex de Stanford n’a pour autant joué que 8 minutes, pour 6 points et 3 rebonds, lors de la victoire des Kings face à Denver. Russell Westrbook a joué un mauvais tour également à son ancienne équipe, en signant un nouveau double-double (21 points, 11 passes, 6 rebonds).