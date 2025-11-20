Noah Penda frôle le double-double pour sa première en G-League

Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a vécu sa première en G-League ce mercredi avec Osceola, une étape attendue pour le rookie français du Magic d’Orlando. Peu utilisé depuis le début de la saison NBA (2,4 points, 1,9 rebond et 0,9 passe en 7 matchs), le 32e choix de la dernière Draft a profité de cette descente pour s’exprimer pleinement face aux Austin Spurs.

La première vraie rampe de lancement

Dans la défaite d’Osceola (120-134), Noah Penda a signé 14 points, 8 rebonds, 2 interceptions, 2 contres et 1 passe décisive en 31 minutes. Une ligne statistique encourageante, obtenue en sortie de banc. Attentif et mobile dès le début de la rencontre, l’ailier est d’abord resté discret au scoring avant d’ouvrir son compteur par un layup après une coupe bien sentie, comme il en a l’habitude.

Un second acte plus affirmé

C’est en deuxième mi-temps que l’ancien joueur de Vichy et du Mans a vraiment pris ses marques, inscrivant 10 de ses 14 points alors qu’Austin creusait l’écart. Ses deux tirs à 3-points (2/6) et son impact défensif ont permis à Osceola de rester dans le coup. Les observateurs ont relevé sa capacité à pousser la balle en transition et à lire le jeu, notamment via quelques passes transversales bien senties.

Un passage en G League pensé pour l’aider à grandir

Assigné à Osceola mardi après un début de saison NBA sporadique, Noah Penda devrait rester avec la franchise floridienne au moins jusqu’au deuxième match contre Austin, jeudi. Pour son coach Jamahl Mosley, cette parenthèse doit lui permettre d’accumuler du rythme et de la confiance : « Je pense que simplement le mettre sur le terrain, lui donner du temps de jeu, c’est très important. Descendre, rester en condition et pouvoir ressentir et lire le jeu à ce rythme-là », a expliqué le coach à USA Today.

Et maintenant ?

Avec cette première convaincante, Noah Penda s’offre une belle opportunité de s’installer dans une dynamique positive. Le Francilien aura une deuxième chance de briller jeudi, toujours face aux Spurs, avant un éventuel retour dans le groupe NBA.