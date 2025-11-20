Recherche
G-League

Noah Penda frôle le double-double pour sa première en G-League

G-League - Pour sa première en G-League, Noah Penda a livré une prestation solide avec Osceola. Le rookie français, jusque-là cantonné à un rôle limité en NBA, a frôlé le double-double face à Austin.
|
00h00
Résumé
Écouter
Noah Penda frôle le double-double pour sa première en G-League

Noah Penda a fait ses débuts en G-League

Crédit photo : © Matt Pendleton-Imagn Images

Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a vécu sa première en G-League ce mercredi avec Osceola, une étape attendue pour le rookie français du Magic d’Orlando. Peu utilisé depuis le début de la saison NBA (2,4 points, 1,9 rebond et 0,9 passe en 7 matchs), le 32e choix de la dernière Draft a profité de cette descente pour s’exprimer pleinement face aux Austin Spurs.

La première vraie rampe de lancement

Dans la défaite d’Osceola (120-134), Noah Penda a signé 14 points, 8 rebonds, 2 interceptions, 2 contres et 1 passe décisive en 31 minutes. Une ligne statistique encourageante, obtenue en sortie de banc. Attentif et mobile dès le début de la rencontre, l’ailier est d’abord resté discret au scoring avant d’ouvrir son compteur par un layup après une coupe bien sentie, comme il en a l’habitude.

Un second acte plus affirmé

C’est en deuxième mi-temps que l’ancien joueur de Vichy et du Mans a vraiment pris ses marques, inscrivant 10 de ses 14 points alors qu’Austin creusait l’écart. Ses deux tirs à 3-points (2/6) et son impact défensif ont permis à Osceola de rester dans le coup. Les observateurs ont relevé sa capacité à pousser la balle en transition et à lire le jeu, notamment via quelques passes transversales bien senties.

Un passage en G League pensé pour l’aider à grandir

Assigné à Osceola mardi après un début de saison NBA sporadique, Noah Penda devrait rester avec la franchise floridienne au moins jusqu’au deuxième match contre Austin, jeudi. Pour son coach Jamahl Mosley, cette parenthèse doit lui permettre d’accumuler du rythme et de la confiance : « Je pense que simplement le mettre sur le terrain, lui donner du temps de jeu, c’est très important. Descendre, rester en condition et pouvoir ressentir et lire le jeu à ce rythme-là », a expliqué le coach à USA Today.

Et maintenant ?

Avec cette première convaincante, Noah Penda s’offre une belle opportunité de s’installer dans une dynamique positive. Le Francilien aura une deuxième chance de briller jeudi, toujours face aux Spurs, avant un éventuel retour dans le groupe NBA.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Noah Penda.jpg
Noah PENDA
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 199 cm
Âge: 20 ans (07/01/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
2,4
#390
REB
1,9
#337
PD
0,9
#332
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
beetlejuice53- Modifié
"pouvoir ressentir et lire le jeu à ce rythme là". Y’a pas à dire, des conneries, il faut vraiment s’en coltiner quand tu débarques en NBA. Noah a joué dans un championnat plus compétitif que cette bouillasse informe et sans enjeu qu’est la Gligue. Quelle bande de tr. D c. Vivement la NBA Europe qu’on puisse aller en voir en vrai !
Répondre
(0) J'aime
roman
C’est clair que le niveau est vraiment pas bon c’est juste pour qu’il garde sa condition physique parceque Noah a sa place dans la rotation en vrai
Répondre
(0) J'aime
roman
Bienvenu quand on sait qu’il n’y a que des séances individuelles de tir et plus aucun entrainement collectif entre les match en NBA vu le calendrier
Répondre
(0) J'aime
